Budúcnosť realitného biznisu vyformujú 3 kľúčové zmeny

Kam smeruje realitný develpoment? Ako sa mení uvažovanie spoločnosti ohľadom bývania? Aký vplyv má na naše budúce fungovanie COVID-19?

Dnes som sa zobudil veľmi skoro ráno. Hlava mi fungovala takmer celú noc. Vstrebávala informácie a skúsenosti, ktoré som si v hlave triedil niekoľko posledných dní. Myšlienok a záverov, ktoré som si urobil, je veľa. Smerovanie nielen realitného developmentu, ale takmer celej ekonomiky na Slovensku je momentálne jedným veľkým otáznikom. Ak sa zamyslíme, existuje niekoľko možností ako môže realitný development reagovať na situáciu. V čom vidím zlomové body a zároveň príležitosť?

E- shopy , E- shopy , E- shopy

Už po prvých dňoch, kedy sa zavreli obchody som potrebovali kúpiť pár vecí. Objednal som si ich z e-shopu so zeleným mužíkom, pretože tam majú takmer všetko. Často som eshop využíval aj v minulosti, lebo je to super jednoduché. Objednám si na pár klikov, do pár hodín je to v boxe na parkovisku kúsok od miesta kde bývam a pracujem. Avšak, tentoraz to bolo iné. Možnosť objednania do boxu nebola možná (pretože boli plné). Doručenie bolo o pár dní. Druhý variant bol využiť drive-in na pobočke, lenže už na križovatke som pochopil, že to nie je dobrý nápad. Kolóna áut ako za dávnych (aj súčasných) čias na hraniciach. Napriek tomu, že je to najväčší e-shop na Slovensku, logistika je dnes problém. Podobne to bolo aj pri iných nákupoch v posledných dňoch. Dlhšie doručovacie doby, ospravedlnenia, prípadne úplná nefunkčnosť doručovania.

Teraz iný príbeh, zo včera. Zúčastnil som sa diskusie (online) s investormi, kde záverom bolo konštatovanie o najideálnejších investíciách v tejto kríze. Práve do digitálneho sveta, sveta e-shopov. Prečo? Pretože je to dlhodobá budúcnosť nášho fungovania.

Nakúpiť online dnes už môžeme čokoľvek a pokojne môžeme povedať, že vplyvom situácie sa sortiment produktov dostupných online ešte zväčšil. Dokonca aj potraviny si vieme nakombinovať a nechať doviesť až pred dvere. Je to tak bezpečnejšie o tom bezpochyby. Online nákup momentálne využívame všetci, aj tí čo sa tomu chceli vyhnúť. Preto tu nastáva jeden problém. Logistika, centrálna aj mestská na takýto nápor dopytu jednoducho nie je pripravená.

V čom vidím príležitosť?

Z môjho pohľadu budú čím ďalej tým viac zaujímavé projekty logistiky pre eshopy. Centrálne logistiky, showroom so skladmi alebo menšie kamenné predajne.

Uviazať si na krk hypotéku ti môže zlomiť väz

Bývať vo svojom? Sen a zároveň aj spoločenský štandard. Rodičia nám už po nástupe do práce vravia „Už by si si mohol kúpiť vlastný byt, nech neplatíš nájom“. To platí pre moju generáciu. Dnes je to inak a mileniáli už aj pred krízou mali myslenie smerované inak.Viazať sa na konkrétne miesto je pre nich nemysliteľné. Druhým faktorom, ktorý ich odrádza od usadenia sa je jednoducho strach. Obava, že je hypotéka priveľký záväzok, na ktorý môžu v čase krízy doplatiť, je jednoducho priveľká. Riešením môže byť zákon o odklade platenia úverov, no to túto obavu neodstráni.

Ako na to môže rea govať realitný trh?

Nielen developeri ale aj naša nová vláda a mestá hovoria o potrebe budovať nájomné byty. Hoci v tejto situácii bude táto téma ešte horúcejšou, neočakávam iný scenár ako ochladenie realitného trhu. Predaje bytov sa výrazne spomalia, ceny budú padať. Ale rovnako ako v 2008, bude to trvať niekoľko mesiacov v závislosti od toho, aký „dlhý dych“ má ktorý developer. A prečo som si taký istý? Jednoducho preto, lebo ľudia teraz budú riešiť niekoľko mesiacov úplne iné problémy ako kúpu nového bytu. Budú si riešiť svoje vlastné prežitie. No bývať potrebujú a budú potrebovať. Bude pre nich jednoducho menej rizikové, ak zvolia prenájom.

Home office mení svet kancelárií

Či sa nám to páči alebo nie, väčšina z nás dnes pracuje z domu. Pre mňa samého, ako manažéra je to obrovský výzva. Už dlho pozorujem tento zaujímavý trend, ako dokážu ľudia kolaborovať na diaľku bez toho, aby to malo dopad efektivitu firmy. Preto sa pýtam seba samého – je teda vôbec potrebné aby firmy mali veľké kancelárie ako ich poznáme dnes? Čo keby sme aj my ako firma takto fungovali? No nakoniec som vždy odpoveď na túto otázku odsunul na neskôr. Predstava, že by sa ľudia nemohli stretávať denne v práci, spoločne sa smiať, vymieňať si názory, ma presviedčala o iracionalite môjho uvažovania. Až kým neprišla súčasná kríza. Pochopil som, že som sa mýlil.

Home office nie je jednoduchý, ako pre manažéra tak aj pre samotného pracovníka. Pravidlá ako pracovať sú úplne iné. Napríklad sa musíme naučiť, že to už nie je práca od 9 do 17, každý si má riadiť svoj čas sám. Ale, je to možné. Dokonca si myslím, že ak sa nájde správne nastavenie takejto kolaborácie, môže to byť omnoho efektívnejší systém práce.

To čo bolo raritou, bude za pár dní úplný štandard

Ak uvažujú viacerí manažéri aj naši kolegovia ako ja, po ďalších mesiacoch si tento spôsob práce osvojíme natoľko, že sa to pre nás stane novým štandardom. Firmy sa budú sústrediť na vytváranie vlastných priestorov, ktoré poskytnú lepšie možnosti na spoluprácu na diaľku. To znamená lepšie vybavenie, rýchlejší prenos dát, spoločné úložiská na cloude, atď. Vlastné pracovné miesto už nie je nutnosť, zato dostatok komunitných priestorov na príležitostné meetingy áno. Neočakávam, že zmena nastane okamžite a zrazu budeme všetci pracovať výhradne z domu. Hovorím o zmene, ktorá urobí z home office štandard a umožní tak väčšiemu množstvu ľudí z rôznych profesií pracovať aj mimo kancelárie. Súčasná situácia nás totiž učí, že sa to dá.

COVID-19 mení náš každodenný život. Už navždy.

COVID-19 je spúšťacím mechanizmom spoločenskej zmeny, o tom pochybovať nemusíme. Deje sa to. Ako dlho sme sa váhali o tom, či nakupovať online? Či si kúpiť byt alebo je lepší prenájom? Alebo či je dobré a vôbec možné pracovať z domu? A zrazu behom pár dní tu máme odpovede a dokonca sme boli dotlačení zmeniť svoje myslenie a fungovanie doslova za okamih.

Ešte stále ubehol len mesiac, no už dnes sa učíme nové veci a otvára sa nám nové vnímanie. Po nasledujúcich mesiacoch ktoré nás čakajú sa budem pravdepodobne iba ďalej utvrdzovať v týchto mojich záveroch. Či chceme, či nie, nielen podnikatelia, ale aj celá spoločnosť je nútená osvojiť si nové návyky, zmeniť spôsob fungovania aj vnímania bežných vecí. Čakajú nás náročné no aj veľmi zaujímavé časy. Netreba sa ich báť, pretože už z predošlých dekád vieme, že kríza vždy len dočasná záležitosť. A táto nie je výnimkou.

BONUS:

Nie že by sme možnosti videohovorov, zdieľania obrazoviek či komunikáciu online nástrojmi bez prihlásenia objavili až teraz, to nie. No tieto appky, programy zostali schované a málokedy sme ich vôbec otvorili, pretože sme nemuseli.

Zo dňa na deň sme však vymenili zasadačku za online priestor a plynulý chod firmy zabezpečujeme len vďaka týmto appkám. Koľko zbytočného času stráveného cestovaním. Koľko času som mohol v minulosti ušetriť a venovať ho svojej rodine. Iba preto, lebo sme všetci zvyknutí sa stretávať osobne. To sa však teraz určite zmení. Samozrejme, keď táto kríza skončí, budeme sa všetci tešiť z osobných stretnutí a určite budeme šťastní ak budeme môcť niekoho stretnúť tvárou v tvár. Koniec koncov po kríze si môžeme povedať, že sme obohatení o niekoľko užitočných skúseností, ako si vďaka online systémom ušetriť čas, peňaženku a v konečnom dôsledku aj naše životné prostredie.

Peter Kysela, Atrios