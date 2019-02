Ako urobiť z Bratislavy lepšie miesto pre biznis a liaheň talentov?

08.02.2019 | Tomáš Hegedűš

V USA sa darí mestám, ktoré vytvárajú výborné podmienky pre biznis i život ľudí, ktorí tam prichádzajú za prácou. Ako je na tom Bratislava? Je v tomto smere konkurencieschopná?

Asi tu nie je nikto, komu by niečo nehovoril názov Silicon Valley. Samozrejme, ide o lokalitu v USA, ktorá je známa tým, že sa v nej darí startupom a vyrastajú v nej nové talenty svetového biznisu. V USA sa však situácia mení, dopredu sa derú aj ďalšie mestá. Môže sa nimi inšpirovať aj Bratislava? A ako je na tom naše hlavné mesto v konkurencii okolitých európskych metropol?

Vráťme sa ešte naspäť do USA, k miestam, v ktorých sa mimoriadne darí novému biznisu. A budete prekvapení, že to nie je len Silicon Valley. Dá sa povedať, že dopredu idú iné mestá, také, od ktorých by ste to asi nečakali.

Rastú rýchlejšie ako Silicon Valley

Spoločnosť Startup Genome vytvorila na základe viacerých štatistík a charakteristík rebríček biznisovo najpriateľskejších miest USA, ktoré sú na prudkom vzostupe práve v oblasti biznisu, zamestnanosti, rastu miezd a podpory podnikania. Mnohých asi prekvapí, že na úplnom vrchole sa usadilo mesto Austin, ktoré podľa štatistík rastie štyrikrát rýchlejšie ako už spomínané Silicon Valley. Práve Austin dnes priťahuje start upy a talenty z celých USA. Toto viac ako dvojmiliónové mesto neuniklo pozornosti ani takým gigantom ako je Google, Facebook, Amazon či Dropbox. No a aby toho nebolo málo, v decembri prišla správa od spoločnosti Apple, ktorá už má v Austine svoju druhú najväčšiu pobočku, že tu investuje ďalšiu miliardu dolárov a postaví nový campus pre pätnásťtisíc zamestnancov. A to o niečom svedčí.

Austin, USAZdroj: Unsplash.com

Čo ich robí atraktívnymi

V spomínanom rebríčku 50-tich najatraktívnejších miest v USA sa na druhom mieste umiestnilo mesto Salt Lake City, pred Raleigh, Nashvillom a San Franciscom, ktoré uzatvára prvú päťku. Čo majú tieto mestá a mnohé dalšie spoločné? Vo všetkých sú univerzity, ktoré produkujú vzdelaných ľudí, do všetkých prichádzajú stále nové a nové firmy a startupy, vo všetkých už sídlia renomované spoločnosti s miliardovými hodnotami. No a každé z týchto miest je zamerané na konkrétny typ biznisu (napríklad zdravotníctvo, IT, biotech, aero, atď.)

Samozrejme, týmto mestám sa musí pre niečo dariť. Čím to je, že sú úspešné práve oni? Je to o ich minulosti? O ich prístupe k biznisu a službám, ktoré ponúkajú? O ich geografickej polohe? Lákadlách pre mileniálov? Každý aspekt určite zaváži. Dôležité je však najmä to, aké podmienky pre biznis a život ľudí, ktorí tu prichádzajú za prácou, mestá ponúkajú.

Dynamický Berlín

Keď sa presunieme do Európy zistíme, že snáď najlepším mestom pre fungovanie startupov je Berlín. Čím je iný, ako napríklad Londýn alebo New York? Rozdielom sú určite ceny nehnuteľností, tak na bývanie, ako aj na prácu. Dôležitá je tiež rozvojová dynamika, ktorou Berlín predbehol okolité konkurenčné destinácie. No a nemenej dôležitý je aj fakt, že Berlín je multikulturálnou metropolou. Toto všetko tvorí jeden kompaktný celok, ktorý prezentuje Berlín ako dobré miesto pre prácu i život. Metropola Nemecka si však zaslúži obdiv aj za to, ako veľmi dobre sa dokázala vysporiadať s umelým rozdelením po druhej svetovej vojne. Zdanlivú nevýhodu v podobe zaostalej ekonomiky, infraštruktúry či komunistickej architektúry východného Berlína premenila v priebehu posledných 28 rokov na svoju konkurenčnú výhodu.

Má šancu aj Bratislava?

Prvou otázkou, ktorú si treba položiť je to, či má naše hlavné mesto vôbec takéto ambície. A to je otázka na vedenie mesta, župy i vládu. Konkurencia okolitých miest a podmienky, ktoré ponúkajú, sú totiž v mnohých oblastiach lepšie, ako v Bratislave. Stačí sa napríklad pozrieť na výšku dane z príjmov, ale aj na výšku odvodov u fyzických osôb. V porovnaní s okolitými štátmi, má Slovensko pomerne vysokú daň z príjmov fyzických osôb (vyššiu ako Česko, Maďarsko, Rumunsko či Bulharsko) a tiež vysoké odvody. Najlepšie na tom nie sme ani v oblasti cien za bývanie - Bratislava je drahšia ako Brno, Budapešť, Krakow, Bukurešť či Varšava, a tiež v ponuke kvalitného rezidenčného bývania.

Čo je treba urobiť

Na prilákanie nových firiem, startupov a talentovaných zamestnancov do metropoly Slovenska je treba ešte niečo viac ako len výhodná geografická poloha v strede Európy a spoločná európska mena. To, čo ponúkajú vyššie uvedené americké mestá, alebo napríklad aj Berlín, sú benefity v podobe rozvíjajúcich sa rezidenčných štvrtí určených na bývanie pre nové mozgy a ich rodiny, špičkové zdravotnícke či vzdelávacie zariadenia, ale aj dostatok moderných športovísk a oddychovo-relaxačných zón. Toto všetko je potrebné na to, aby sa Bratislava stala konkurencieschopným mestom, ktoré dokáže prilákať nové firmy i talentovaných ambicióznych ľudí zo širokého okolia.

Ponúka dnes Bratislava takúto pridanú hodnotu a je dostatočne konkurencieschopná voči iným mestám na to, aby prilákala talentovaných ľudí z celého sveta? Alebo má aspoň minimálnu ambíciu pritiahnuť späť domov šikovných Slovákov, ktorí dnes pracujú v zahraničí? Ak sa nezmenia problematické oblasti, na ktoré som vo svojom blogu upozornil, nebude to možné.