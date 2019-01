Dnes je biznis aj o vyššej tolerancii ku neistote

31.01.2019 | Rudolf Hauzer

Počúvame okolo seba: „Podnikať je stále komplikovanejšie! Konkurencia je silnejšia, než kedykoľvek predtým! Konkurencia nás zničí!“...A tak manažéri firiem premýšľajú akú taktiku boja s konkurenciou si zvolia.

Tých pár rokov v podnikaní ma naučili, že vybrať sa cestou boja s konkurenciou nie je najšťastnejšou stratégiou. Naostatok je to namáhavé, veľa to stojí a na konci, keď už máme pocit ako takého víťazstva, zisťujeme, že sme opäť na začiatku.

Dnes, keď je doba rýchleho toku informácií, kvalitných technológií, rýchlo sa meniacich pravidiel, stále častejších zasahovaní štátu, nastal čas pre spoluprácu. A to nielen vo vnútri firmy medzi jednotlivými divíziami, alebo medzi manažmentom a pracovníkmi. Ale aj smerom von, so zákazníkmi, alebo dokonca aj s konkurenciou.

Mnohí však vravia: „Ale to predsa nemôže fungovať, konkurencia sa dozvie naše know how a prevalcuje nás!“

Nemusí to tak byť. V dnešnej dobe vyhrávajú skôr tí, ktorí majú väčšiu toleranciu ku neistote. Skôr tí, ktorí už pochopili, že prevažný obsah know how je vo voľnom toku informácií cez virtuálne siete už aj tak dostupný. (Na webe sa dozviete viac o tzv. technických parametroch. Know how sú však aj a najmä ľudia, ktorí svojimi ojedinelými schopnosťami môžu vytvárať našu firemnú jedinečnosť.) A tak vyhrávajú skôr tí, ktorí pochopili, že aj napriek tomu všetkému jestvuje konkurenčná výhoda, tvoriaca sa ešte stále niekde v hlavách našich potenciálnych zákazníkov a nie na papieri v tajnom inovačnom centre firmy.

Zoberte si taký autosalón: automobilky sa neskrývajú so svojimi najnovšími konceptmi. Pozývajú do interiérov vystavených áut novinárov, a neboja sa ani „vyslaných špiónov“ konkurencie, ktorí fotia, merajú , spisujú… Aj to je forma spolupráce s konkurenciou. A tolerancia ku neistote? Aká neistota? Tie automobilky sú si so svojim produktom isté, lebo vedia, že konkurenčná výhoda sa už zrodila v hlavách cieľových zákazníkov. Iba treba vedieť čo to je. Aj to nám môže dať silu v toľkej neistote.

Éra istoty už totiž skončila. A my, s firmami, ak chceme prežiť, musíme sa vedieť nejako prispôsobiť. Vyššia tolerancia ku neistote je jednou z ciest. Tá hodnota tolerancie ku neistote je nám však daná, ale dá sa s ňou pracovať a postupne ju zvyšovať.

