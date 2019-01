Aj u vás vyberá ľudí výlučne riaditeľ ? To nie je HR

24.01.2019 | Rudolf Hauzer

Mnohé firmy uprednostňujú v súčasnosti výbery zamestnancov, buď cez personálne agentúry, alebo to robia sami a na rýchlo. Často však nakoniec rozhodne iba riaditeľ. Dôvodom je rýchla doba, nedostatok času, možno podceňovanie samotného aktu a typ organizácie.

Uvedené spôsoby výberov majú naostatok svoje úskalia.

V prvom prípade, ak agendu odovzdáme personálnej agentúre, môže sa stať, že nám vyberú človeka, ktorý nie úplne spĺňa naše predstavy a požiadavky. Alebo, že predstavy a požiadavky nespĺňame naopak my pre toho ktorého vybraného človeka. Môže to dopadnúť aj tak, že človek, ktorý ani nemá chuť aktívne hľadať, sa pred nejakým časom hromadne zaevidoval na stránkach viacerých agentúr. A keď ho nakoniec nejaká osloví, už si ani nepamätá, o akú firmu ide a či vôbec sa mu chce niečo meniť na jeho aktuálnom fungovaní: „between jobs…“

V druhom prípade, ak rozhodne nakoniec sám a výhradne iba riaditeľ, v presvedčení, že predsa on vie najlepšie, čo firma potrebuje, sa môže stať, že do výberu projektuje niečo zo seba, /napr. aj nejaký svoj skrytý problém…/ Áno, toto sa stáva skôr vo firmách rodinného typu, kde "otec", alebo "mama" rozhodne: "Tento určite nie!", alebo naopak: "Tento určite áno!" Ale deje sa to aj vo firmách, kde sú ľudia vnímaní, ako niečo nie až tak potrebné, v duchu: "V našej firme je najdôležitejší náš produkt, ten nás predsa živí…" Ak sa pozrieme bližšie v ktorých typoch firiem je väčšia pravdepodobnosť, že výlučne bude rozhodovať riaditeľ, tak okrem firiem "rodinného typu" to môžu byť ešte firmy s vertikálnym riadením, založené na silnej hierarchii a presne stanovenej organizačnej štruktúre.

Uprednostnil by som výber nie výlučne iba cez sprostredkovateľa. Myslím tým personálnu agentúru, ktorá predsa len má svoje limity. (Nakoniec aj personálnych konzultantov robia len ľudia.) Viem si to predstaviť za účasti viacerých na výbere. Možno aj niekoho z externého prostredia, majúc na pamäti, že tých, ktorých vyberieme, budú pre náš biznis mať vyššiu pridanú hodnotu, než náš produkt.

…A ak vyberieme zle, a buď náš nový zamestnanec zistí, že táto kultúra mu nevyhovuje, alebo bude pociťovať nejakú depriváciu v podobe nemožnosti rásť, či zlých psychohygienických podmienok, alebo…Alebo, že na druhej strane po pár mesiacoch zistíme naopak my, že nový zamestnanec nie je ten pravý, ktorého sme hľadali, strácame v konečnom dôsledku na zisku…Uvádza sa, že takto prichádza firma cca o výšku 6-tich mesačných platov daného zamestnanca. A to hlavne pre jeho zaučenie, ktoré sa takto stratí.



Hľadáme vhodných ľudí. Ktorí to vlastne sú? Predpokladám, že najdôležitejšie je, aby ten nový človek "zapadol" hlavne kultúrne. To znamená, aby mal podobnú hierarchiu hodnôt. ..to sa nedá zaučiť.