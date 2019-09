Čo hovoria dáta Googlu o svete IT bezpečnosti

24.09.2019 | Roman Čupka

Google Trends prezrádzajú najznámejšie osobnosti i značky firiem vo svete kybernetickej bezpečnosti a ukazujú technologické zmeny, ktorými táto oblasť prechádza.

Google každoročne zverejňuje mená umelcov, športovcov či udalostí, ktoré v internete vyhľadávame najčastejšie. Zadávané kľúčové slová však môžu dávať zaujímavý pohľad na trendy v prakticky akýchkoľvek oblasti, vrátane počítačovej bezpečnosti.

Firma Redscan nedávno analyzovala dáta Google za ostatných 15 rokov a hľadala v nich, aké osobnosti, firmy a témy súvisiace s kybernetickou bezpečnosťou sú vyhľadávané (v angličtine) najčastejšie, aj ako sa popularita niektorých výrazov a tým aj používaný žargón postupne menia.

Napríklad kým pred 15 rokmi ľudia zvykli googliť najmä výrazy ako sieťová a počítačová bezpečnosť (network security a computer security), ich popularita najmä v druhej polovici minulej dekády výrazne klesla a v tej aktuálnej ich nahradil výraz kybernetická bezpečnosť (cybersecurity).

Zdroj: Prameň: Redscan, Cyber security in search – analysis of Google search trends 2004 - 2009

Hoci na Slovensku je s výnimkou spolumajiteľa Esetu Miroslava Trnku zrejme najznámejším menom zo sveta IT bezpečnosti hacker Kevin Mitnick, v rebríčku najvyhľadávanejších osobností mu patrí až tretia priečka. Prvým je Robert Herjavec, zakladateľ firmy BRAK Systems, ktorú predal spoločnosti AT&T. Jeho popularita však ide zrejme viac na vrub pôsobeniu v televíznych šou ako spojeniu s témou kybernetickej bezpečnosti. Skutočný primát najvyhľadávanejšej osobnosti v tejto oblasti preto patrí Johnovi McAfee, zakladateľovi známej antivírusovej firmy.

Najvyhľadávanejšou značkou v IT bezpečnosti je Norton, po ktorej nasledujú Avast, AVG a Kaspersky. Slovenskému Esetu patrí piate miesto. Z B2B firiem, ktoré nedodávajú spotrebiteľské produkty, sú najviac vyhľadávané Symantec a Fortinet. Z hackerských skupín pútal v posledných rokoch najväčšiu pozornosť Anonymous.

Z množstva bezpečnostných incidentov používateľov internetu suverénne najviac zaujímal jeden z historicky vôbec najväčších únikov dát, pri ktorom hackeri ukradli z firmy Equifax osobné údaje takmer 150 miliónov Američanov. V čase zverejnenia úniku, čiže v septembri 2017, dramaticky narástlo taktiež vyhľadávanie výrazu „data breach“. Rovnaký scenár sa zopakoval aj vlani na jeseň, keď došlo k masívnemu úniku zákazníckych informácií z databáz hotelovej siete Marriott.

Analýza dát Google popri najznámejších menách osobností či firiem a závažných incidentoch, ukazuje aj to, ako sa mení význam rozličných technológií pre bezpečnosť IT. Kým pred 15 rokmi zohrávali hlavnú rolu v ochrane proti kybernetickým hrozbám antivírusy a firewally, dnes pre zabezpečenie počítačových sietí nestačia. Kým vyhľadávanie týchto slov postupne klesá, dopyt po výrazoch ako SIEM (Security Information and Event Management), cloud security, IoT security či AI security naopak rastie.

Zdroj: Prameň: Google Trends

Samozrejme, aké bezpečnostné technológie vyhľadávame, odzrkadľuje vo veľkej miere ako sa menia bezpečnostné hrozby. Napríklad slová spyware a keylogger, čo je softvér zaznamenávajúci sekvenciu stláčania klávesov, ktorý umožňuje útočníkovi získať cudzie heslá, mali svoje najlepšie časy okolo roku 2005 a dnes z hľadáčika ľudí takmer vymizli. K novým výraznom patria pre zmenu cryptojacking a ransomware, ktorý dosiahol vrchol popularity v čase útokov WannaCry. Prekvapujúco konzistentný bol v ostatných 15 rokoch záujem o výraz DDoS, hoci tieto typy útokov sú v ostatných rokoch čoraz početnejšie a silnejšie.



Zdroj: Prameň: Redscan, Cyber security in search – analysis of Google search trends 2004 - 2009

V neposlednom rade, dáta Googlu odzrkadľujú aj dopyt po ľuďoch v tejto technologickej oblasti. Obzvlášť veľká vlna záujmu o pracovné miesta a platy nastala v druhej polovici aktuálnej dekády.

Zdroj: Prameň: Google Trends

Google Trends vystihujú trendy z ostatných rokov, ako je nástup nových typov bezpečnostných hrozieb a zároveň aj nových bezpečnostných technológií, bez ktorých sa v budúcnosti pri ochrane sietí a technologickej infraštruktúry nezaobídu firmy ani verejná správa. Škoda len, že nám neprezrádzajú aj budúcnosť, hoci niečo vieme vždy vyčítať aj z pohľadu do minulosti.