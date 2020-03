O dvoch čiernych labutiach

31.03.2020 |

Na akciových trhoch pôsobím aktivne už dvadsiatypiaty rok a na vlastnej koži a peňaženke som zažil tri finančné krízy. Každá bola špecifická. Čo však môžem povedať určite je, že tá súčasná je svojou razanciou a vplyvom na trhy najsilnejšia.

Swan is the new black...Zdroj: Pixabay, DarkWorkX

Po dlhom čase sme svedkami fenoménu čiernej labute, ktorý vo svojej rovnomennej knihe prvýkrát popísal Nicholas Taleb. Ide o metaforu na pomenovanie extrémnych udalostí a neočakávaných javov, ktoré majú obrovský dosah. Tak ako sa pri pohľade na čiernu labuť čudujú ľudia, ktorí nikdy nevideli iné ako biele labute, tak aj dnes investori a obchodníci krútia hlavou nad grafmi akcií, komodít a ostatných investičných nástrojov.

Čierna labuť je jav, ku ktorému nedochádza často. O to viac pozoruhodné je si uvedomiť, že v týchto dňoch máme na trhoch možnosť vidieť hneď dve čierne labute:

jedna v podobe pandémie, druhá v podobe ropnej cenovej vojny.

Kto vypne horskú dráhu

10-percentné denné poklesy indexov sú v posledných týždňoch novým štandardom. Je to ako na horskej dráhe. Raz za čas to je dobrá zábava a adrenalín ale keď ste na nej príliš dlho, v lepšom prípade vám príde nevoľno, v horšom skolabujete.

To sa deje aj na burzách, na ktorých dochádza aj niekoľkokrát za deň k prerušovaniu obchodovania pre iracionálne predaje. Trhy sa prudko prepadli o 30 % za dva týždne. Ropa vymazala v priebehu jedného dňa takmer 30 % svojej ceny, čo bol najprudší pokles od roku 1987.

Aj napriek tomu, že Deutsche Bank prognózuje najväčšiu hospodársku recesiu od 2. Svetovej vojny, pokúsim sa nájsť aj zopár pozitív:

Trhy sú už unavené z prepadov a tí čo museli predať, už dávno predali.

a tí čo museli predať, už dávno predali. Zúfalosť obyčajných investorov ešte zatiaľ nie je na rovnakej úrovni ako v roku 2008, kedy investori predávali s tým, že už nikdy nechcú akcie ani vidieť.

ešte zatiaľ nie je na rovnakej úrovni ako v roku 2008, kedy investori predávali s tým, že už nikdy nechcú akcie ani vidieť. Americké úrokové sadzby sú na nule a v Európe dokonca pod nulou.

a v Európe dokonca pod nulou. Centrálne banky spúšťajú masívne stimuly. 5. diel kvantitatívneho uvoľňovania (QE-5) a nový Euroval budú v porovnaní s rokom 2008 ako finančné jadrové zbrane.

5. diel kvantitatívneho uvoľňovania (QE-5) a nový Euroval budú v porovnaní s rokom 2008 ako finančné jadrové zbrane. Koronavírus je v Ázii na zostupe a hoci to tak dnes nevyzerá, pokojne môže upadnuť do zabudnutia ako SARS, MERS alebo Zika.

Aké sú možné scenáre?

BNP Paribas vidí na trhoch dva možné scenáre vývoja:

Optimistický scenár, v ktorom dôjde k oživeniu v tvare písmena U, kedy by sa v priebehu druhej polovice tohto roka ceny amerického indexu S&P 500 vrátili na úroveň 200-dňového kĺzavého priemeru, t.j. o 15-20 percent. Ropa by sa pod tlakom dopytu vrátila na úroveň 30 dolárov za barel, v prípade poklesu americkej produkcie na úroveň 45-50 dolárov. Pesimistický scenár počíta s tým, že súčasný prepad spustí aj kreditnú krízu a prinesie novú vlnu koronavírusu v Číne a vo zvyšku Ázie. V takom prípade by akcie poklesli o ďalších 10-20 percent, kým zlato, Bitcoin a americké štátne dlhopisy by vystrelili nahor.

Osobne sa prikláňam ku kombinácii oboch scenárov. To znamená, že kríza by pokračovala aj v druhej polovici roka a skončila by najskôr začiatkom roku 2021 po 40- až 50-percentných pádoch.

Neznámych je v tejto rovnici stále veľa.

Ľudia cítia šialenú bolesť, pretože po strate blízkych nič nebolí viac ako strata peňazí. Rád by som ponúkol nejakú podporu ale v skutočnosti neviem sám ako to dopadne. Pevne ale verím, že skôr či neskôr dopláveme do pokojných vôd a systém to ustojí.

Čo hovorí história

Stačí sa pozrieť na historické grafy:

Od 1945 roku čelili USA celkovo dvanástim recesiám a trhy ich všetky, aj keď s odretými ušami, vždy ustáli. Aj po páde dvojičiek v roku 2001 alebo po krachu Lehman Brothers v 2008 to vyzeralo ako koniec sveta.

Spomeňte si na nedávnu situáciu v uplynulých rokoch. Žiadny Armagedon tam nenájdete.

Podľa štatistík trvala najkratšia recesia šesť mesiacov a najdlhšia šesť rokov. Určite nepredpokladám, že po najdlhšej expanzii a “bubline všetkého” to bude šesťmesačná recesia. Ale tiež si nemyslím, že to bude trvať tri roky.

Trhom počas krízy nikdy neprospiavalo, že boli naceňované na sekundovej báze. Je to vždy spúšťačom paniky a hystérie. Investorom to dáva možnosť katalizovať predaje pod vplyvom emócii a strachu. Ako by asi vyzerali realitné trhy ak by boli pri sekundovej likvidite?

Návodov ako sa správať počas krízy je plný internet, sám som niekoľko z nich popísal v mojom poslednom článku. Základom je však vždy zachovať chladnú hlavu, pevnú ruku, držať hotovosť a hlavne sa viac nezadlžovať. A dúfať, že nepriletí celý kŕdeľ čiernych labutí.