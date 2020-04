Dve verejné tajomstvá ako investovať v kríze

16.04.2020 | R. Vasilišin

Chcete byť úspešným investorom? Začnite študovať históriu.

Niekto múdry raz povedal, že najlepšie, čo sa človeku môže stať je hneď na začiatku kariéry prísť o všetky peniaze. Ak je to pravda, tak som mal veľké šťastie, keďže pri tradingu som v minulosti prerobil veľakrát. V čom vidím s odstupom času hlavné dôvody? V predsudkoch, prehnanom sebavedomí a nezdravom riskovaní.

Väčšina ľudí však možnosť zažiť takéto životné lekcie nemá. Preto potom, keď sa trhy zrútia, robia presne to čo všetci ostatní – v panike predávajú prípadne si sedia na rukách až kým nie je príliš neskoro. Len málo ľudí sa dostane až na vrchol tým, že k trhom pristupujú racionálne a s chladnou hlavou konajú v správnom čase.

Pokiaľ patríte do prvej skupiny, veľa sa môžete naučiť z minulosti. Nestarnúce lekcie z histórie vám umožnia získať nové zručnosti a myšlienkové vzorce správania, ktoré vám v budúcnosti pomôžu uspieť.

Hoci súčasná”koronakríza” je vážna vec, jej ekonomické dôsledky môžu poslúžiť pre osvojenie si lepších stratégií. Úplne odlišných od tých, na ktoré sme zvyknutí.

Tu sú dve najdôležitejšie verejné tajomstvá ako ich vnímam ja:

1. Sledujte smart peniaze

Výraz „smart peniaze“ sa zvyčajne vzťahuje na banky z Wall Street a manažérov hedžových fondov, ktorí rozhodujú o miliardách dolárov ich klientov

Iba približne 20 fondov kontroluje až 80 percent obchodovania vo svete. Spravujú obrovské peniaze a zamestnávajú najlepšie hlavy na planéte.

Tieto fondy sú riadené legendárnymi investormi ako napríklad Warren Buffett, Ray Dalio, Seth Klarman, John Paulson, Howard Marks či Bill Ackman.

Ich sila spočíva v dobrom načasovaní a trpezlivosti. Majú informácie, inštinkt a málokedy sa mýlia v tom ako z pozícií vystúpiť tesne pred vrcholom, zatiaľ čo retailoví investori „zahučia“ spolu s celým trhom. Na druhej strane, keď si bežní investori hoja rany, oni dokážu včas zachytiť nový trend, zviesť sa na jeho vlne a zarobiť znovu.

Takže, ak si myslíte, že trh je nastavený proti vám, máte pravdu!

Otázka znie, ako zistiť, kedy smart peniaze začnú nakupovať?

Nástrojom číslo jedna je takzvaný 13F Report. Ide o štvrťročné správy, ktoré podávajú americké správcovské spoločnosti, ktoré sa starajú o majetok prevyšujúci 100 miliónov dolárov. V reportoch podrobne popisujú čo všetko majú v portfóliu.

Moja obľúbená stránka s portfóliami takzvaných „veľrýb“ je Whalewisdom.com. Stačí si vyhľadať svojho favorita a okamžite si môžete prezrieť do čoho investoval.

Znie to jednoducho, no také ľahké to nie je. Z reportov síce vyčítate kam investujú veľkí, no háčik je v tom, že to viete so 45-dňovým oneskorením súvisiacim s podávaním týchto reportov. Mesiac a pol je vo svete finančných trhov príliš dlhá doba.

Preto tiež sledujem zobchodované objemy na dennej báze. Sú indikátorom, že sa s akciami, fondmi alebo komoditami niečo nezvyčajné deje.

Ak vidím náhly 150 percentný nárast v objeme obchodov nejakého aktíva, je veľký predpoklad, že sa dostalo na radar veľkých hráčov. Pokiaľ sa vám včas podarí tieto signály zachytiť, môžete sa na tej vlne zviesť a získať náskok pred zvyškom trhu.

Lekcia: Sledujte chytrých investorov a jedného dňa ich môžete poraziť v ich vlastnej hre!

2. Väčšina sa vždy mýli

Tajomstvo číslo dva znie - nepočúvajte médiá. Prečo? Pretože väčšina finančných informácií, ktoré prezentujú, je nesprávna.

Spomeňte si na poslednú krízu na trhoch. Aké správy prinášali médiá? V roku 2009 sa to len tak hemžilo výrazmi ako recesia, depresia, pokles HDP, nárast nezamestnanosti. Každá správa mala rovnakého menovateľa - strach.

A výsledok? Väčšina tých, čo sa riadili správami z médií svoje portfóliá vypredala.

Na druhej strane, v tom istom čase na trh vstúpili veľkí investori a začali nakupovať. Ako vyplýva z nasledujúceho grafu, v roku 2009, teda v čase vrcholiacich správ plných strachu, akciový trh vzrástol o viac ako 60%. Veľkí investori začali nakupovať.

Dow Jones Industrial AverageZdroj: TradingView.com

Jeden z mojich obľúbených citátov od Marka Yuska hovorí, že: „Investovanie je jediným miestom, kde pri výpredaji každý uteká z obchodu.“

Recesia pritom nemusí nevyhnutne znamenať len nepríjemnosti a pády. Záleží ako ju definujeme, no v skutočnosti znamená len spomalenie ekonomiky. Posledných 12 recesií trvalo šesť až tridsať mesiacov, ale nikdy neviedli ku koncu sveta.

Rozumní investori vždy nakupujú so zľavou bez ohľadu na to, čo hovoria médiá. No a „veľryby“ nakupujú vtedy, keď nikto nakupovať nechce. Slovami baróna Rothschilda, kupujú, keď je na uliciach krv.

Pri investovaní by pesimizmus mal byť vašim priateľom a eufória nepriateľom. Takže nikdy nestojte na strane väčšiny. Pokiaľ ide o investovanie s vysokou návratnosťou, médiá a dav sa vždy mýlia.

To je to, čo nás história učí o tajomstve budovania bohatstva. Presne to vystihol Winston Churchill, keď povedal: „Kto sa nepoučí z histórie, je odsúdený prežiť ju znova.“ Držte sa toho a vyhnete sa drahým chybám.

Faktom je, že nadštandardné výnosy dosahuje iba päť percent investorov. Chcete patriť do tejto skupiny alebo k zvyšným 95 percentám s mizernými výnosmi alebo stratami?

Rozhodnutie je len na vás.