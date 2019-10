Damoklov meč nad finančnými trhmi

10.10.2019 |

Americká ekonomika prežíva svoju najdlhšiu expanziu v histórii. To znamená, že štatisticky sme už mali byť svedkami recesie.

Nad investormi visí Damoklov meč v podobe hroziacej finančnej krízy. To nie je domnienka, to je veľmi pravdepodobný scenár. Aspoň to vyplýva z viacerých kľúčových indikátorov.

Na druhej strane je tu Bitcoin a drahé kovy, ktoré majú za sebou pozoruhodný rast. Ten na rozdiel od tradičných finančných trhov vôbec nemusí skončiť. Skôr naopak.

Je zaujímavé, že práve tradičné meny strácajú hodnotu v dôsledku nesprávneho riadenia svetovej ekonomiky a neustáleho zadlžovania. Poďme sa preto pozrieť na dve hlavné riziká pre finančnú prosperitu a ako si ju ochrániť.

1. Prepad tradičných mien

Svetový trh s menami o veľkosti 86 biliónov dolárov predstavuje až polovicu všetkých transakcií, ktoré sa každodenne vo svete uskutočnia. Ide o najväčší trh v histórii pričom len špekulácie s kurzami mien vytvárajú trh s objemom 5 biliónov dolárov denne.

Znie to zaujímavo, že? Napriek obrovským objemom trhy zďaleka nie sú zdravé. Sú až neuveriteľne zdeformované, za čo môžu takmer nulové úrokové sadzby hlavných centrálnych bánk sveta. Dnes je v obehu takmer 17 biliónov dolárov s negatívnym výnosom. To znamená, že paradoxne vy musíte platiť tomu komu požičiavate. Takáto anomália môže fungovať len ak centrálne banky budú držať úrokové sadzby nízko a ďalej budú pokračovať v tlačení nových a nových peňazí.

Sú tu ale faktory, ktoré môžu trhy s tradičnými menami výrazne ovplyvniť. A aj to robia. Reč je o Bitcoine a drahých kovoch. Keďže svetové vlády sa snažia preferovať vlastné meny na úkor cudzích, práve Bitcoin a zlato sa čoskoro môžu stať jedinou akceptovateľnou alternatívou. Hoci zatiaľ nie sú prvou voľbou, ide o jedinú prípustnú možnosť ako zabezpečiť vysporiadanie obchodu. Na rozdiel od 150 egoistických vlád preferujúcich svoje národné meny.

Je len otázkou času kedy vlády začnú tlačiť na centrálne banky aby začali používať mechanizmus vysporiadania obchodov prostredníctvom Bitcoinu alebo drahých kovov.

2. Svetová ekonomika na okraji priepasti

Pri poslednej kríze v roku 2008 svetová ekonomika skolabovala pre dlhový systém, ktorý už nebol udržateľný. Porovnajme to s dnešnou situáciou. Vládny, korporátny aj retailový dlh odvtedy ešte viac narástli. Snáď ani netreba pripomínať, že americká ekonomika prežíva svoju najdlhšiu expanziu v histórii. To znamená, že štatisticky sme už mali byť svedkami recesie.

Pri recesii, akokoľvek malej, by centrálni bankári mali v rukách len veľmi obmedzené nástroje. Pri takmer nulových úrokových sadzbách by im neostávalo nič iné len tlačiť viac peňazí.

Dokedy to ale takto môže fungovať? Pre odpoveď poďme napríklad do Japonska, kde politika nulových kľúčových sadzieb trvá už 20 rokov. Ak je toto taktika, potom to môže byť navždy. Bank of Japan (BOJ) pritom vlastní 77% všetkých ETF v Japonsku a je tiež významným akcionárom v 90 percentách spoločností z indexu Nikkei 250. Centrálna banka drží vo svojich bilanciách viac ako polovicu dlhopisov Japonska a aj vďaka tomu je jej majetok väčší než hrubý domáci produkt celej krajiny.

Osud západných krajín môže ľahko nasledovať japonský scenár. Spojené štáty sú k tomu v podstate už veľmi blízko. Aj napriek najnižšej nezamestnanosti od roku 1969 na úrovni 3,7%, americká centrálna banka (FED) znížila úrokové sadzby na takpovediac núdzovú úroveň. Federálny rezervný systém len nedávno napumpoval 278 miliárd dolárov do trhu krátkodobých pôžičiek a de facto tak začal ďalšie kvantitatívne uvoľňovanie. V pretekoch tlačenia peňazí nechce zaostávať ani starý kontinent. Európska centrálnu banka od novembra obnovuje kvantitatívne uvoľňovanie vo výške 20 miliárd eur mesačne.

Pri takomto masívnom tlačení peňazí pochybujem, že kríza podobná tej z roku 2008, kedy investori nevedeli kam uložiť peniaze, môže nastať aj tentokrát. Čo do rozsahu na Západe by som skôr očakával slabšiu recesiu a naopak v Ázii výraznejšiu. Pripomeňme, že aj v prípade miernej recesie, akciové trhy klesajú priemerne 40-50% zo svojich maxím.

Alternatívny finančný systém

Finančné trhy boli v poslednom období tak silno manipulované, že to v podstate spôsobilo zásadné narušenie celého systému. To môže viesť k ďalšiemu prepadu svetových mien alebo dokonca k úplnej strate dôvery v globálnu ekonomiku.

Keďže Bitcoin a drahé kovy sú nekorelované aktíva voči akciám a dlhopisom, práve vďaka tomu by mohli profitovať z možného kolapsu tradičnej ekonomiky. Predstavujú alternatívny finančný systém, ktorého súčasťou môžete byť ktokoľvek.

Život s Damoklovým mečom nad hlavou je znesiteľnejší keď o ňom aspoň viete.