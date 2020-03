15 investičných stratégií ako prežiť Korona recesiu

13.03.2020 |

Nikdy nestrácaj peniaze

Tempo, akým sa čínsky koronavírus šíri po celom svete naznačuje, že novej recesii sa pravdepodobne nevyhneme.

To vo mne vyvoláva spomienky na poslednú finančnú krízu, počas ktorej som podobne ako mnohí investori prišiel o dosť peňazí. Musím povedať, že nemienim to zažiť znovu.

Z odstupom času to vnímam ako dobrú lekciu a skúsenosť. Udalosti posledných dní ma donútili pripomenúť si najdôležitejšie myšlienky z toho obdobia, ktorých sa budem držať aj dnes.



Nikdy nestrácaj peniaze

Jedným z najslávnejších výrokov Warrena Buffetta je „Pravidlo č. 1: Nikdy peniaze nestrácaj. Pravidlo č. 2: Nikdy nezabudni na pravidlo č. 1.” Takže mojim cieľom bude hlavne to ustáť. Na druhej strane, aj ten najväčší prepad na finančných trhoch vyzerá s odstupom času úplne inak a po niekoľkých rokoch dostáva nálepku skvelej príležitosti pre investičné rozhodnutia, ktoré majú potenciál na ťažkých časoch dokonca aj zarobiť. Som si istý, že na miesta grafov s marcovými dátumami si o pár rokov budú investori a tradri prstom ukazovať so slovami: “keby sme tak vtedy nakúpili...”



Toto je môj zoznam 15 lekcií, ku ktorým som dospel na základe vlastných skúseností a pozorovaní:

1. Zmierte sa s tým, že už nebudete zarábať

Prvým predpokladom pre stratégiu ako ustáť prepad trhov je zmieriť sa s tým, že už nebudete zarábať na raste. Nie je pritom ľahké nevstúpiť na trhy pri náraste a nechať si ujsť potenciálne zisky, ale to je jediný spôsob ako sa vyhnúť stratám. Hlavným cieľom by malo byť čo najlepšie načasovanie alokácie aktív, tak aby ste boli čo najmenej vystavení riziku, keď dôjde k obratu. Samozrejme, kedy k tomu dôjde nikto dopredu nevie.

2. Len žiadnu paniku!

Nerobte rozhodnutia pod vplyvom emócií, najmä nie keď ste nahnevaní alebo v eufórii. Všetko má svoj správny čas. Na veci, akokoľvek katastroficky na prvý pohľad vyzerajú, sa pozrite s čistou mysľou.

Vytvorte si plán a nerobte žiadne unáhlené investičné rozhodnutia. Pokúste sa potlačiť strach. Ak nie ste tesne pred odchodom na dôchodok, máte dostatok času dostať sa s akýchkoľvek strát. Navyše pokiaľ máte aspoň 5-ročný investičný horizont, s recesiami by vaše portfólio malo počítať.

3. Investujte do zlata

Zlato je známe tým, že je odolné voči recesiám a zatiaľ odoláva aj kríze vyvolanej Korona vírusom. Jeho výnosy sú zvyčajne nepriamo úmerné výnosom z akcií a dlhopisov. Takže keď klesajú hlavné finančné trhy, cena zlata rastie. Za dobrú poistku považujem nákup najväčších a najpopulárnejších ETF fondov zameraných na zlato ako napríklad SPDR Gold Trust (GLD). Digitálna doba dokonca ponúka kúpiť zlato vo forme kryptomeny (PAX Gold (PAXG).

4. Nakúpte doláre

V ťažkých časoch je americký dolár podobne ako zlato považovaný za bezpečný prístav. Vďaka svojej úlohe svetovej rezervnej meny a platidlu najväčšej svetovej ekonomiky je americký dolár v časoch prepadov finančných trhov vyhľadávaný. Je to aj pre jeho likviditu.

5. Hotovosť je kráľ



Jednou z mojich najdôležitejších rád je mať počas recesie k dispozícii hotovosť. Nákup akcií počas spomaľovania hospodárskeho cyklu je osvedčenou stratégiou pre budovanie bohatstva. Dobré spoločnosti sa spravidla nestávajú zlými kvôli recesii alebo koronavírusu. Často ich však trh stiahne dole spolu s ostatnými aktívami, no ak sú zdravé, po opadnutí prachu sa dokážu vrátiť späť. Ako povedal barón Rothschild, „najlepší čas na nákup akcií je vtedy, keď je na uliciach krv.“

6. Investujte dlhodobo



Mnoho investorov sa príliš zameriava na krátkodobé výkyvy cien akcií. Keď trhy rastú, sú samozrejme spokojní, no pre poklesoch strácajú hlavu a sú zúfalí. Aj v krízach však budú niektoré spoločnosti prosperovať. Ľudia predsa stále potrebujú jesť, aj počas recesie, preto napríklad Costco (COST) a Walmart (WMT) môžu byť dobrou voľbou do neistých časov. A ako dlho by ste mali držať akcie? Warren Buffett hovorí, že ak sa necítite na to, aby ste akcie kúpili na 10 rokov, nemali by ste ich vlastniť ani 10 minút.



7. Pozor na rozvody



Podľa časopisu Forbes v časoch klesajúcej ekonomiky zvyčajne rastie miera rozvodovosti. A keď sa páry rozdeľujú, musí sa rozdeliť ich spoločný majetok pri čom býva prioritou čas na úkor čakania na ideálnu cenu. Príkladom môžu byť nehnuteľnosti, v ktorých už pár pochopiteľne nechce spoločne bývať. Pre potrebu kúpy dvoch menších bytov ako aj na uspokojenie súdnych rozhodnutí sú ochotní akceptovať aj netrhovú cenu. Ťažké chvíle jedného sa tak pre dôvtipného investora naopak môže stať dobrou kúpou.



8. Zvážte komoditné ETF



Referenčný komoditný ThomsonReuters Corecommodity CRB Index klesol na najnižšiu úroveň za posledných takmer 20 rokov pričom je o 70 percent nižšie od svojho vrcholu v roku 2008. Čo k tomu dodať? Snáď len to, že pri komoditách je potrebné si uvedomiť, že na rozdiel od iných aktív majú reálnu hodnotu a využitie, a preto je veľmi málo pravdepodobné, že ich ceny klesnú na nulu. Navyše v prípade nerastných surovín sú tu reálne náklady na ťažbu, ktoré musia ťažobné spoločnosti pokryť, premietnuť do ceny a pod ktorými dlhodobo nevydržia. Keď teda komoditné akcie dosiahnu technické minimá, vidím obrovskú príležitosť na nákup. Zaujímavým môže byť napríklad iPath Bloomberg Commodity Index (DJP).

9. Zariskujte a stavte na pokles



Ten, komu nestačí turbulentné časy len prežiť bez škrabancov a strát a má ambíciu ešte na kríze zarobiť, musí riskovať. To ale so sebou prináša riziko strát, ak ďalší pokles neprichádza. Najjednoduchší spôsob, ako pri tejto stratégii znížiť riziko, je kúpiť ETF fond rastúci v čase, keď jeho podkladový index klesá. Jedným z najlikvidnejších ETF zameraných na pokles je Proshares Ultrashort (QID), ktorý je opakom indexu Nasdaq 100 Index. Veľmi populárnym indexom v čase medvedieho trhu je tiež Russell 2000 Small Cap Index.

10. Využite volatilitu vo svoj prospech



To, že ceny väčšiny aktív čakajú počas krízy výrazné výkyvy je viac než isté. To je možné využiť investovaním do ETF zameraného na volatilitu ako je napríklad iPath S&P 500 VIX ST Futures ETN (VXX). Počas výpredaja v dôsledku “korona krízy” sa jeho cena viac než strojnásobila zo 14 na takmer 50 dolárov.

11. Nakúpte americké štátne dlhopisy



Keď svet kolabuje, investori majú tendenciu uchýliť sa k americkým štátnym dlhopisom. Dva z najpopulárnejších ETF fondov s touto stratégiou sú iShares 7+ Year Treasuries (IEF) a iShares 20+ Year Treasuries (TLT).



12. Využite vlnu bankrotov



Kríza so sebou prináša bankroty. Pre tých, ktorých sa to netýka, je to práve ten čas, kedy je dobré mať voľné peniaze. Na trhu sa totiž v ťažkých časoch zvyknú objaviť príležitosti na nákup nehnuteľnosti za zlomok ich skutočnej ceny. To čo je pre pôvodných majiteľov nočnou morou, môže byť pre realitného investora požehnaním.



13. Nakúpte stablecoiny



Stablecoiny patria do skupiny kryptomien, ktorých cena je naviazaná na určité platidlo či kôš aktív. Väčšinou kopírujú dolár alebo euro. Sú tým aktívom, s ktorým môžu investori uniknúť pred vysokou volatilitou. Depozity v bankách sú viac-menej na nule a sporiteľom už dnes neponúkajú takmer žiadne výnosy. Investovaním do nových takzvaných digitálnych dolárov môžete profitovať zo zaujímavých úrokov. Za zmienku stojí napríklad spoločnosť Blockfi, ktorá ponúka 8,6% ročne za vklady v Gemini doláre (GUSD). Podobnú ponuku pripravuje aj ďalší stablecoin Paxos Standard (PAX).

14. Investujte do seba



Najlepšia investícia je do svojich vedomostí, zručností a schopností. Zamyslite sa nad tým, na čom by ste mohli popracovať aby ste v tom boli lepší.

15. Skúste aj bitcoin



Bitcoinu sa zvykne hovoriť digitálne zlato. No zatiaľ čo žltý kov je fyzický a v niektorých situáciách nepraktický, bitcoin nepozná hranice a je digitálny, čo je jeho výhodou.

Genialita tvorcov bitcoinu spočíva okrem iného aj v tom, že už v základnom dokumente (tzv. Whitepaper) predpovedá hospodársky kolaps. Kryptomeny sú alternatívnym finančným systémom, ktorého zlomok môže vlastniť ktokoľvek. Bitcoin je v podstate call opciou na výsledok. Som presvedčený, že má potenciál zachrániť nás pred Korona recesiou a bublinou všetkých bublín.



Všetko raz prejde

Nádejou pre investorov je fakt, že nič netrvá večne. Ekonomika sa z každej krízy dostane, je to len otázkou času. Pre tých z vás, ktorí majú dostatok peňazí na to, aby boli šťastní, je zbytočné riskovať. Keď už ste zarobili peniaze, dôležité je o ne neprísť a udržať ich.