Optimalizovať procesy je nevyhnutné ešte pred nástupom recesie

Začať so znižovaním nákladov a optimalizáciou procesov až pri poklese výkonnosti firmy a spoliehať sa na pokles mzdových nákladov v recesii, môže byť pre firmy už neskoro.

Pavel Dvornák, direktor pre prevádzkovú dokonalosť v PwC hovorí o svojich skúsenostiach z vyše piatich desiatok projektov optimalizácie na Slovensku a v západnej Európe.

V akej fáze sa nachádzajú firmy, keď začínate projekty optimalizácie?

Firmám na Slovensku v posledných rokoch neustále rastú náklady, najmä personálne, nielen pod tlakom situácie na trhu práce, ale aj s pribúdajúcim množstvom nových legislatívnych záťaží. Nezamestnanosť klesla na historické minimá, dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile je stále silný a požiadavky zamestnancov stále rastúce. Produktivita práce však nerastie rovnakým tempom ako náklady a v časoch prichádzajúcej recesie a poklesu dopytu to môže mať na hospodárenie firiem veľmi nepriaznivé dôsledky, ak nebudú mať vytvorený vankúš a idú nadoraz. A to si firmy teraz uvedomujú.

Aký je rozdiel v prístupe firiem k optimalizácii na Slovensku a v západnej Európe odkiaľ máte skúsenosti?

V západnej Európe a Spojených štátoch je bežné, že vo firmách často bežia optimalizačné projekty priebežne neustále a drvivá väčšina z nich prebieha v dobrých časoch, keď sa firmám darí, na rozdiel od Slovenska, kde firmy väčšinou uvažujú o zvýšení efektívnosti až pod tlakom vonkajších okolností, až keď majú výrazné problémy. Manažéri majú na výber - môžu buď optimalizovať formou preventívnej prehliadky alebo počas nastupujúcej choroby a najhoršia varianta je už vo fáze záchrany života, čo je už fáza resuscitácie a tá sa nemusí podariť.

Ako firmy na Slovensku začínajú reagovať na správy o spomaľovaní ekonomiky?

Firmy si uvedomujú, že príde recesia, aj v CEO prieskume začiatkom roku sa lídri firiem vyjadrili, že väčšina z nich očakáva recesiu do dvoch rokov. Často sa stretávam s názorom, že s recesiou príde nižší dopyt po pracovnej sile a mzdové náklady budú môcť klesnúť a týmto predpokladom sa veľa manažérov uspokojuje. Ja o tom však dosť pochybujem, pretože na Slovensku pracuje oficiálne 80-tisíc pracovníkov zo zahraničia a ďalšie desiatky určite nelegálne, počet pracujúcich dôchodcov je 260-tisíc a to je spolu príliš veľa na to, aby sa pokles dopytu na trhu práce premietol do poklesu miezd u kmeňových zamestnancov v produktívnom veku. Správy o vracajúcich sa Slovákoch zo zahraničia sú síce pozitívne, ale je ich príliš málo na to, aby sa situácia a trhu práce zmenila. Ak sa firmy spoliehajú na to, že recesia prinesie pokles mzdových nákladov, môžu sa veľmi sklamať.

Ako sa firmy môžu pripraviť na príchod recesie?

Firmy si musia vytvoriť vankúš, rezervy, ktoré im umožnia pri poklese dopytu a znížení tržieb vyrábať lacnejšie, musia nájsť biele miesta vo výrobe a v procesoch, aby išli do horších čias preverené, maximálne efektívne nastavené, aby dokázali s menším počtom ľudí vyrobiť viac. Je nevyhnutné, aby využívali svoje dáta na maximum a efektívne, pretože len na základe merania dát a ich rýchleho spracovania budú môcť optimalizovať výrobu a procesy.

Prečo optimalizovať výrobu, ktorá už je efektívna?

Ešte som sa nestretol s firmou, kde by som nevidel rezervy vo výrobe alebo v optimalizácii procesov, v každej firme sa dá s rovnakým počtom ľudí zvýšiť výroba, len treba diagnostikovať rezervy a dôkladne spracovať výsledky dátových analýz. Dá sa to, len musí manažment spolupracovať a všetci musia byť zapojení do zmien naprieč celou firmou.

