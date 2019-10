Digitálna budúcnosť finančných oddelení sa začína u vás

28.10.2019 | PwC Bratislava

Čo pre CFO znamená umelá inteligencia, RPA a ďalšie nástroje automatizácie

Pokiaľ ide o automatizáciu a umelú inteligenciu (AI), budúcnosť pre CFO sa začína už teraz. Nie preto, že umelá inteligencia úplne mení štruktúru požiadaviek na trhu práce, tento vplyv nebude pravdepodobne citeľný ešte pár rokov. A nie je to ani preto, že finančné oddelenia majú problém zamestnať expertov na AI a strojové učenie, čo je veľká výzva pre mnohé spoločnosti, ale nie nevyhnutne pre CFO. Nie programátori, ale všetci zamestnanci na finančných oddeleniach musia zmeniť svoje myslenie a spôsob svojej práce. Ak sa budú finančné tímy držať nástrojov, ktoré poznajú a milujú, nenájdu uplatnenie na oddeleniach používajúcich technológie novej generácie, ako je napríklad malá automatizácia, umelá inteligencia a iné. Finančné oddelenia stoja na začiatku cesty k novej budúcnosti svojej profesie.

Povedzte nie tabuľkám

Pre odborníkov v oblasti financií bude prechod na nové nástroje automatizácie a umelú inteligenciu podobný proces, ako bolo v 80. rokoch minulého storočia zavádzanie tabuľkových procesorov na osobných počítačoch. Programy ako VisiCalc a Lotus 1-2-3 priniesli hromadný prechod na elektronické tabuľky a poslali papierové účtovné knihy do histórie. Účtovníci a ekonómovia sa naučili novy jazyk – jazyk počítačových tabuliek. V 90. rokoch prišli ERP – podnikové informačné systémy a pre každého zamestnanca vo financiách sa práca s tabuľkami a ERP stala bežnou rutinou. Dnes tvoria tabuľkoví experti celé oddelenia. Aj tí, ktorí pracujú so špecializovaným softvérom, používajú tabuľky – exportujú údaje z aplikácie do tabuľky, ďalej v nej dáta spracúvajú a potom importujú do druhej aplikácie. Všetci to dennodenne robíme. Toto však musíme zmeniť, tabuľky čaká osud papierových účtovných kníh. Odborníci na finančných oddeleniach sa musia začať učiť hovoriť jazykom dátových analýz, robotickej automatizácie procesov (RPA) a umelej inteligencie.

Rozumieť financiám a dátam

Rýchlo dosiahnuteľný viditeľný výsledok je pri využívaní RPA na automatizáciu opakujúcich sa úloh, ako je spracovanie transakcií a integrácia analytiky dát s ich vizualizáciou. Napríklad v PwC niektorí odborníci z oddelení daní a auditu už používajú analytické nástroje a programovacie jazyky na sťahovanie a analýzu dát. Automaticky spracované dáta vyhodnocujú a svoje zistenia potom prezentujú našim klientom vizuálne, napríklad zvýrazňujú neobvyklé transakcie realizované počas uplynulých 30 dní zoradené podľa kategórie. Bez tabuliek.

Dáta však neautomatizujeme len preto, aby sme pripravili vizuálne peknú prezentáciu. Správna vizualizácia rozpovie príbeh, odhalí riziká alebo trendy, ako je napríklad nezvyčajne vysoký počet účtovných záznamov tesne pod nastavenými limitmi pre schvaľovanie v určitom mesiaci. „Nezvyčajné“, samozrejme, neznamená, že niečo nie je v poriadku. Audítori a daňoví odborníci sami posúdia anomálie, musia však o nich vedieť. Ľudský úsudok je stále v tomto procese najdôležitejší.

Kódovanie a vizuálny dizajn nie sú súčasťou typických zručností absolventa účtovníctva v súčasnosti. Získať talentovaných ľudí schopných dátových analýz bude v nasledujúcich rokoch náročné pre všetky firmy. S pribúdajúcimi talentmi s analytickými schopnosťami to nebude dlho trvať a oddelenia finančného plánovania a analýz budú využívať princípy dátových analýz na hlbšiu analýzu údajov z viacerých systémov naraz. Podľa výsledkov nášho prieskumu o porovnávaní finančnej výkonnosti za rok 2017 finanční odborníci trávia polovicu času zhromažďovaním údajov, a nie ich analýzou. V budúcnosti namiesto využívania drahocenného času úpravou vyexportovaných údajov do kontingenčných tabuliek budú analyzovať dôsledky a modelovať rôzne scenáre, ktoré zlepšia napríklad cenotvorbu vo firme. Profesionáli z finančných oddelení sú orientovaní na čísla a sú to analytici, to však neznamená, že vedia, ako využívať a kde nasadiť RPA, AI a vizualizácie. Aby sa to naučili, nebudú potrebovať doktorát z informatiky. Budú však potrebovať školenie.

„Finančné oddelenia stoja na začiatku cesty k novej budúcnosti svojej profesie,“ hovorí Dagmar Haklová, partner, PwC

Tí, ktorí môžu, učia

Spomenula som umelú inteligenciu. Stroje sa „nenarodili“ inteligentné, ale majú schopnosť sa učiť. Trénovať ich musí skutočný odborník. Napríklad na rozhodnutia o vykazovaní výnosov neexistujú jednoznačné pravidlá, človek musí mať dlhoročné skúsenosti z tejto oblasti, zvážiť načasovanie platieb, poznať obsah zmlúv, byť oboznámený s právnym výkladom v rôznych krajinách a zohľadniť mnohé ďalšie faktory. Umelá inteligencia to dokáže tiež – ale nenaučí sa to cez noc. Stroje sa učia opakovaním procesu a cez spätnú väzbu, ktorú dáva odborník – človek algoritmu. Trvalo mnoho mesiacov, kým naši najskúsenejší odborníci na vykazovanie prenájmu naučili našu aplikáciu Data Sieve, aby vedela prečítať podmienky zmlúv o prenájme a skontrolovať, či spĺňa všetky nové zákonné podmienky. Teraz nám kontrola dokumentov zaberie len štvrtinu pôvodného času. Takéto tímy – účtovníci a dátoví analytici – sú čoraz bežnejšie. Finančné organizácie sa prispôsobujú tejto novej paradigme personálneho a tímového usporiadania. A funguje to podľa našich skúseností, účtovníci a počítačoví experti spolu celkom dobre spolupracujú. Oni sú dôvodom, prečo budúcnosť finančného oddelenia spočíva v ľuďoch, nie v strojoch.

Viac informácií: https://www.pwc.com/sk/sk/danove-poradenstvo/tax-reporting-and-tax-strategy.html