Dátová analytika v riadení ľudských zdrojov významne zvyšuje kvalitu rozhodovania

Podľa štúdie HR Controlling firmy čoraz viac investujú do svojich zamestnancov, do ich vzdelávania a aj do zamestnaneckých výhod. Prieskumy zamestnancov v tomto roku medzi prioritami firiem predbehli nábor nových zamestnancov.

V priebehu posledných troch rokov sa zisk z každého investovaného eura do zamestnancov znížil, pričom rastie pomer osobných nákladov na celkových nákladoch a investície firiem do školení v prepočte na jedného zamestnanca. Súčasne rastú náklady na zamestnanecké výhody. Spoločnosti teda čoraz viac investujú do svojich zamestnancov. Najväčšie zmeny v spomenutých ukazovateľoch nastali medzi rokmi 2017 a 2018, nárast investícií do zamestnancov v tomto roku oproti minulému sa výrazne nezmenil, investície firiem do zamestnancov naďalej mierne rastú. Tieto závery vyplývajú z dlhoročnej štúdie HR Controlling, ktorá je komplexným zdrojom informácií z HR oblasti, a porovnania firiem pomocou 90 parametrov (KPIs) v oblastiach organizačná štruktúra, finančné výsledky a produktivita, odmeňovanie a zamestnanecké výhody, správanie v organizácii, nábor a výber zamestnancov, manažment talentu, vzdelávanie a rozvoj, podporné oddelenia.

Dátová analytika robí z HR oddelenia plnohodnotného strategického partnera

HR oddelenie je len vo výnimočných prípadoch vnímané, že sa intenzívne venuje dátam a výkonnostným ukazovateľom spoločností. Vo firmách určuje metriky primárne finančné oddelenie a poskytuje podklady pre rozhodovanie top-manažmentu. Používanie relevantných dát pomáha HR oddeleniam argumentovať pri presadzovaní návrhov a posúva ich do pozície plnohodnotného strategického partnera pri riadení firiem.

Pre HR manažérov je HR Controlling komplexná štúdia, ktorej dátami môžu podložiť svoje rozhodnutia pri diskusiách s top-manažmentom. Je jednoduchšie presadiť väčšie investície do vzdelávania, keď existuje relevantný dôkaz o tom, že iné firmy v rovnakom odvetví do svojich zamestnancov investujú podstatne viac. To pomáha aj v prípade benefitov alebo nastavenia výkonnostnej zložky. Pokiaľ je náročné obsadiť niektoré pozície alebo top-manažment prichádza s otázkou, či náklady na vzdelávanie sú opodstatnené, práve vtedy slúži HR Controlling ako dobrý argumentačný nástroj pre pochopenie aktuálnej situácie vo firme alebo na trhu. Porovnávať sa spoločnosti môžu nielen v ich konkrétnom odvetví, ale aj naprieč všetkými odvetviami v rámci štúdie, súčasne podľa obratu alebo počtu zamestnancov.

Prioritou v riadení ľudských zdrojov sú prieskumy spokojnosti

V minulom roku bol nábor a výber zamestnancov jednoznačne na prvej priečke v dôležitosti HR indikátorov. Tohto roku sa na prvé miesto (pred nábor a výber) dostali prieskumy spokojnosti. Keďže minulý rok spoločnosti zamestnancov viac naberali, v aktuálnom roku je ich prioritou si zamestnancov v prvom rade udržať. K prioritám spoločnosti sa, samozrejme, viažu relevantné ukazovatele.

„Dát je v dnešnej dobe veľmi veľa, je dôležité vedieť identifikovať, ktoré sú relevantné pre konkrétne rozhodnutia. Štúdia HR Controlling je praktický nástroj, ktorý pomáha manažmentu vykonávať strategické rozhodnutia. A to platí aj pre HR manažérov, resp. oddelenia ľudských zdrojov,“ hovorí Roman Rác, konzultant oddelenia Poradenstva pre ľudské zdroje v PwC.

Viac informácií o štúdii HR Controlling nájdete tu: https://www.pwc.com/sk/sk/assets/PDFs/HRControlling2020SK.pdf