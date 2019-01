5 dôvodov, prečo pri Operatívnom leasingu využiť rady a služby expertov.

08.01.2019 | Peter Iván

Operatívny leasing sa postupne stáva novou alternatívou mobility. Pomaly nabúrava zabehnuté pravidlá vlastnenia vozidla a myslenia ľudí. Ale...

Tak ako prešli vývojom a spoznávaním podmienok tohto produktu nadnárodné spoločnosti, ktoré ho začali používať medzi prvými, obdobným „učením“ budú prechádzať aj menšie spoločnosti, živnostníci a súkromné osoby. Ak by som mal vybrať jediný cieľ, ktorý by tento blog mal splniť, tak aby sa zákazníci minimálne zamysleli, začali zvyšovať svoje „finančné“ vedomosti.

Pozrime sa teda na najdôležitejšie dôvody, prečo je určite sa dobré informovať alebo požiadať o rady expertov, pokiaľ začínate uvažovať o Operatívnom leasingu.

Nedostatok času, rýchla doba. Máte čas na hľadanie, sledovanie a vyžiadanie si ponúk?

Ruku hore - kto si dnes popri každodenných povinnostiach, práci, starostlivosti o domácnosť má čas preštudovať kopy materiálov a informácií, aby neprehlúpil? Šetríme čas nákupmi na internete aj mimo neho, no nie pri všetkých produktoch a službách sa vypláca rýchle a inštinktívne rozhodovanie. Rýchle alebo nevhodné rozhodnutie môže pri financovaní všeobecne, t. j. aj pri Operatívnom leasingu v celkovom súčte vyjsť drahšie a nevýhodnejšie, ako sme očakávali. Dôležité je preto porovnávať a zisťovať si dôležité informácie o kupovanom produkte a hlavne jeho podmienkach.

Ktorý zákazník si reálne dokáže porovnať ponuky?

Porovnanie rôznych ponúk Operatívneho leasingu na identické vozidlo nemusí byť pre bežného zákazníka jednoduché. Spoločnosti poskytujúce Operatívny leasing majú interne nastavené svoje vlastné pravidlá. Poskytujú rozdielne podmienky, rozdielne know-how, odlišné doplnkové služby a kvalitu služieb. Vedieť sa zorientovať už len v základných podmienkach a parametroch ponuky, môže byť pre neznalého klienta zložitejšie. Alebo jednoducho nájsť v množstve skladových vozidiel u rôznych predajcov práve to, ktoré by vyhovovalo najviac, je často zdĺhavé. Aj preto je dobré požiadať o rady odborníkov, leasingových expertov, ktorí majú bohaté skúsenosti.

Neznalosť podmienok a parametrov pred a počas trvania operatívneho leasingu.

Viete sa ako zákazníci zorientovať a prečítať si všeobecné podmienky poskytovateľov „operáku“? Nastaviť od začiatku správne vstupné parametre pre svoje potreby? Ste si istý, že vozidlo s podmienkami, ktoré si prenajmete vám bude až do konca zmluvy vyhovovať? Poznáte procesy, aké prebiehajú počas trvania operatívneho leasingu, napr. ak budete jazdiť výrazne odlišný počet kilometrov? Alebo neplatiť „nekresťanské“ poplatky za nadlimitné kilometre? S akým opotrebením budete musieť vrátiť vozidlo a či je naozaj v stave, v akom ho leasingová spoločnosť očakáva? Či ho môžete len tak kedykoľvek predčasne vrátiť? Toto všetko môže byť bez prvotných znalostí zákazníka alebo pomoci odborníkov v priebehu trvania zmluvy problematické.

Koľko je adekvátna výška splátky na vozidlo v Operatívnom leasingu?

Operatívny leasing je pre väčšiu časť zákazníkov na Slovensku niečo nové. Produkt, o ktorom síce už počuli alebo čítali, ale reálne nemajú veľa skúseností. Koľko asi môžu mesačne zaplatiť za vysnívané vozidlo na Operatívny leasing, je už ale „iné kafe“. Bežne sa pýtajú u predajcov vozidiel na výšku mesačných splátok konkrétneho auta a potom zistia, že sú v podstate mimo ich finančné možnosti (ak samozrejme dokážu vôbec spočítať, že majú v mesačných splátkach pokryté aj poistenia, služby a ďalšie poplatky, ktoré aj tak zaplatia individuálne počas celého vlastnenia auta). Zistiť vopred a vedieť si porovnať splátky a podmienky je vždy výhodou. Najlacnejšie na začiatku - často nemusí znamenať najvýhodnejšie, platí aj v tomto prípade.

Výhody/ nevýhody Operatívneho leasingu?

To, že má Operatívny leasing svoje určité výhody, nemá zmysel rozvádzať, inak by už na trhu neexistoval. Skutočné výhody sú pre bežných zákazníkov často ukryté, resp. ich ešte neobjavili. Poznajú hlavne prvú a asi najznámejšiu výhodu – financovanie auta bez vstupnej akontácie a vlastných prostriedkov (podmienené dostatočnou bonitou). Existujú však aj ďalšie výhody, od účtovných až po nemerateľné ako je: úspora času, využitie a ďalšie zhodnotenie vlastných prostriedkov, ktoré nemusíte viazať v aute. Ale to už je na rozhodnutí každého klienta.

Dnes totiž či si to zákazníci uvedomujú alebo nie, prichádza doba, keď investícia do auta bude stále nevýhodnejšia. Stačí keď sa pozrieme na posledné „aféry“ výrobcov vozidiel, príde ďalšia kríza alebo jednoducho prepad zostatkových hodnôt vozidiel z dôvodu rozšírenia výroby elektrických automobilov atď.

Ak patríte k zákazníkom, aspoň uvažujúcim o Operatívnom leasingu, pre ďalšie informácie odporúčame kliknuť si na leasingových expertov.