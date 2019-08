VIDORRA - Sladký život podnikateľa na Kube + FOTO

20.08.2019 | Pavol Kožík

Príbeh prvej slovensko-kubánskej spoločnosti slovami jej zakladateľa (1. časť)

21.6.2019

Let Viedeň - Paríž – Havana. Boeing 777 spoločnosti Air France. Sedadlo číslo 83. Pri okne. Desať hodín čistého letu bolo výnimočne pokojných. Žiadne turbulencie. Žiadne narušenie letového poriadku. Na let z 21. júna 2019 však nezabudnem nikdy v živote.

Je to presne pätnásť rokov, odkedy som prvýkrát pristál na medzinárodnom letisku Jose Marti International v Havane. Pricestovali sme osláviť narodeniny so sestrou.

Už vtedy som si sám sebe dal sľub, že v tejto zvláštne fascinujúcej krajine budem raz podnikať. Dnes sedí vedľa mňa Alexandra a naše štyri deti, ktoré s nami letia prvýkrát. Spia. Všetci, okrem mňa.

Nádherné more je jedným z benefitov podnikania na Kube

Reálny kubánsky sen

Presne o šesť dní uzatváram s kubánskou vládou zmluvu o založení Proxcoru. A 27. júna ju na dobu 25 rokov podpíšeme v Havane. Týmto dňom sa oficiálne začne naše veľké kubánske dobrodružstvo. Čaká nás rozsiahla rekonštrukcia závodu v Caibariéne a inštalácia úplne nových moderných európskych výrobných technológií. Následne sa začne výroba. Asi nikdy v živote mi nenapadlo, že raz budem obchodovať so sušienkami, oblátkami, cukríkmi a cereáliami.

Premýšľam, koľko sebavedomých obchodníkov, ktorí si brúsili zuby na obchody s Fidelom, už v aerolinkách smerujúcich do Havany sedelo predo mnou.Za tie roky som pochopil, v čom tkvie svätý grál kubánskeho investičného úspechu. Ak chcete na Kube zveľaďovať peniaze, musíte pochovať vlastné sny. Jediný vyšliapaný chodníček vedie smerom k plneniu snov a potrieb Kubáncov.

Pôvodne sme v Proxente zvažovali vložiť peniaze do turizmu. Pred siedmimi rokmi som na Kubu vyslal kolegu, aby vypátral všetko okolo hotelierskeho biznisu. Plánovali sme kúpu a rekonštrukciu hotela v Havane. Nakoniec sme sa rozhodli ponuku neprijať. O nejaký čas som sa vybral preveriť si investičné možnosti sám.

Rokovania slovenského tímu Proxenty v Coralse, Havana, Kuba

Sídlo spoločnosti Coralsa v Havane, s ktorou Proxenta zakladá spoločný podnik



Podnikateľské príležitosti na Kube



Aktuálny dopyt po sladkostiach predstavuje na kubánskom trhu ročne 20 tisíc ton. Cieľom vlády je úplne nahradiť dovážané výrobky kvalitnými vlastnými. Máme tak istý okamžitý odber našich výrobkov a zabezpečíme požiadavky plánovanej kubánskej ekonomiky pre celý ostrov.

Po tom, ako kubánska vláda identifikovala potrebu investície do potravinárstva, v Proxente sme neváhali, rozhodli sme sa využiť príležitosť a zabojovali sme o možnosť investovať do modernizácie štátneho závodu na výrobu cukroviniek Confitería Caibarién v provincii Villa Clara. A vyhrali sme. Hodnota celkovej investície je takmer 35 miliónov eur, podnik dá prácu 250 zamestnanancom a vyrobí sa v ňom viac ako 17 tisíc ton cukroviniek ročne. To je v priemere približne 260 paliet za 24 hodín.

Centrálna poloha mesta Caibarién je z pohľadu distribúcie našich výrobkov na celom ostrove kľúčová. Nebudeme mať veľké skladové priestory, budeme však disponovať pomerne početnou flotilu áut (96 vozidiel) a tovar budeme okamžite rozvážať. Ako jediní máme v predmete činností podnikania aj logistiku. Náš vozový park na Kube tak dokážeme naplno využiť. U nás obvyklé vyťažovanie áut totiž na Kube nie je samozrejmosťou. Tolerované je maximálne na úrovni pokrytia nákladov, no nie ako zárobková činnosť. Toto je ďalšia z vecí, ktorá nás stála mnoho námahy a vysvetľovania, kým sme o tejto novinke kubánsku stranu presvedčili.

Počas rozhovorov s niektorými slovenskými kolegami z investičného prostredia sa ma vždy všetci pýtajú na rovnakú otázku: Prečo by mali investovať na Kube, keď Slovensko a Európa ponúka široké spektrum bezpečnejších investičných možností? Prečo teda? Nepresviedčam ich, neargumentujem. Pretože čísla sú najzrozumiteľnejšie pre každého. V porovnaní s investíciami na Slovensku potrebuje táto kubánska krajina na návratnosť o polovicu kratší čas. Napríklad: pri 8 %-nom výnose je návratnosť na Slovensku zhruba 12-13 rokov. Pri investícii na Kube vám stačí 6-7 rokov.

Slovenské cukríky, kanadské šumienky

Staneme sa desiatou firmou na svete, ktorá podniká spoločne s kubánskou vládou v oblasti potravinárstva. Napriek objektívnym hospodárskym rizikám nemám strach. Hodiny som debatoval so zahraničnými majiteľmi iných spoločných kubánskych podnikov. Hovoril som s Mexičanom, ktorý tu šéfuje továrni na múku, so Španielmi, ktorí vedú mäsokombinát, aj s Kanaďanom, ktorý vyrába šumienky. Po dvadsiatich rokoch uzavrel kontrakt na ďalších dvadsať.

Závod v Caibariéne v pôvodnom stave, ako ho od štátu preberáme.

Rokovania v závode v Caibariéne, tradičná kubánska pohostinnosť.

Pracovný obed v Confitería Caibarién

Počas pobytu na Kube často myslím na svojich kolegov v bratislavskej centrále. Našu kubánsku investíciu prežívajú so mnou rovnako intenzívne ako ja a veľkú podporu mám aj v mojej manželke a rodine. Som vďačný za chvíle na Kube, ale teším sa aj na návrat, keď podpis zmluvy oslávime všetci spolu.

Hotel Nacional De Cuba, tu sa odohrá slávnostný podpis a uzatvorí sa zmluva na 25 rokov

Turbulencie ako súčasť života

Myseľ mi znovu zablúdi späť na palubu lietadla. Ktovie, aký budeme mať let. Odkedy lietam na Kubu kvôli Proxcoru, priam puntičkársky si vychutnávam každú letovú hodinu. Tú pokojnú aj takú, kedy náš boeing pre turbulencie vytvára netypické vzduchové prešmyčky. Turbulencie sú ako každodenný boj s kubánskym systémom. Napriek tomu, že sú neškodné, mnoho skvelých ľudí od lietania odradia.

Ak sa rozhodnete investovať na Kube, na ceste do cieľa to s vami pravidelne zatrasie. Koľkokrát som si hovoril, že už to nedám, nevládzem. Na papier od úradníka, ktorý na Slovensku vybavíte za štvrť hodiny, tu pri veľkom šťastí čakáte tridsať dní. Musíte neustále predvídať, plánovať a myslieť aj na tie najtriviálnejšie detaily. Pre našinca zvyknutého na určitú mieru fungujúceho systému je ten kubánsky extrémne únavný.

Koncentrát radosti, ktorý sa vám rozprúdi žilami pri každom úspechu, však stojí za všetky komplikácie a všetko čakanie. Na palube boeingov smerujúcich do Havany som pochopil, že každý úspech je vykúpený hodinami turbulencií, ktoré sa len musíme naučiť pokojne predýchať. Výsledkom trpezlivosti, na ktorý som mimoriadne hrdý je, že Proxenta bude v rámci Proxcoru majoritným vlastníkom. Bude nám patriť 51%-ný podiel spoločnosti a v predstavenstve budeme mať trojpätinovú väčšinu. V rámci potravinárskej výroby sme jediní, komu sa to podarilo a podľa dostupných informácií sme druhá takáto spoločnosť na Kube.

Malecon. Moje obľúbené miesto na relax po práci.

Vidieť to, čo iní nevidia

Napriek jasným číslam sa mnohým v mojom okolí stále zdá, že snívam nereálny sen. Ale ja v ňom vidím veľkú ekonomickú silu a spoločenskú hodnotu. Niekto múdry raz povedal, že úspech je v schopnosti vidieť veci skôr, ako sú očividné. Žiadna kubánska firma nie je zatiaľ emitovaná na americkej burze. Otázkou je, ktorá bude prvá...