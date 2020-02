Prečo sa oplatí investovať na Kube?

13.02.2020 | Pavol Kožík

Príbeh najväčšej slovenskej potravinárskej investície na Kube (3. časť)

Továreň v Caibariéne pred začatím rekonštrukcie.Zdroj: Archív PK

Aké sú pozitíva a negatíva? Istoty a riziká? Tieto otázky dostávam od podpisu zmluvy spoločného slovensko – kubánskeho podniku Proxcor v júni 2019 na dennom poriadku.

Najväčšou výhodou je 100%ná istota odbytu. Keď sa vám podarí prelúskať cez všetky administratívne úskalia, dokážete vyrábať objemy, ktoré vám môže závidieť nejeden európsky investor. Kuba má totiž akútny nedostatok všetkého.

Aktuálny dopyt po sladkostiach na kubánskom trhu predstavuje ročne 20 000 ton. Približne 12 000 ton sa dováža. Cieľom vlády je dovážané výrobky úplne nahradiť vlastnými. V zmodernizovanej továrni plánujeme s 250 zamestnancami v trojzmennej prevádzke vyrábať ročne 17 000 ton sladkostí. Celé množstvo dokážeme umiestniť na kubánsky trh.

Embargo a chýbajúce úvery

Tento jedinečný investičný úkaz nie je samozrejme „zadarmo“. Kvôli americkému embargu nemôžete rátať s financovaním z bankového prostredia. Na Kube sa nedostanete k úveru. Spoliehať sa môžete len na vlastný kapitál.

Problémom býva napríklad aj obyčajný splátkový kalendár. Omeškania z kubánskej strany sú tu bežná vec. Krajina svoj dlh vyplatí, stopky v ruke však môžu niektorého investora znervózniť. Na všetko si tu skrátka počkáte.

Aj na štempel od úradníka, ktorý u nás vybavíte za štvrť hodiny. Bežne aj tridsať dní. Musíte plánovať, predvídať a myslieť aj na tie na prvý pohľad najnepodstatnejšie detaily. Pri tejto byrokratickej predstave si nejeden šikovný investor povie: Na čo sa budem mordovať, a predčasne uskočí.

Škoda. Nerovný a strastiplný byrokratický chodník vás na Kube po istej dobe vždy privedie do cieľa, ktorým je hladný, vďačný trh. S čímkoľvek prospešným na ostrov prídete, pri dávke vytrvalosti rátajte s úspechom.

Ak západný investor nemá jasnú podnikateľskú predstavu, kubánska vláda mu navyše ochotne poradí. Kuba každý rok zverejňuje oficiálne portfólio investičných príležitostí, ktorým chce zahraničným investorom rozhodovací proces aspoň trochu uľahčiť. K detailnému popisu projektov pripája aj odhady nákladov.

Keď v novembri 2019 predstavoval minister zahraničného obchodu a investícií Rodrigo Malmierca s prezidentom Miguelom Diazom-Canelom na najväčšom veľtrhu FIHAV 2019 najnovšie investičné príležitostí, boli sme tam, ja aj môj tím.

Menu aktuálnych investičných projektov

Kuba vyhlásila na tento rok 460 investičných podnikateľských príležitostí. Najviac projektov je v sektore turizmu (116), v ropnom priemysle (114) a v poľnohospodársko – potravinárskom odvetví (81). Ďalších 11 je vypísaných pre zónu ZEDM (zóna vzdialená 45 km od Havany s daňovým zvýhodnením pre zahraničných investorov, pozn.) Ostatné projekty sú zo sektorov baníctva (15), výstavby (14), obnoviteľných zdrojov energií (10), dopravy a farmaceutického priemyslu.

Proxcor, v ktorom máme akcionársku väčšinu, sa stal desiatou firmou na svete, ktorá podniká spoločne s kubánskou vládou v oblasti potravinárstva. A druhou firmou na Kube, ktorá má v spoločnom podniku majoritnú väčšinu.

Španieli, Rusi, Číňania, Slováci...

Diskutoval som s viacerými investormi zo sveta, ktorých som spoznal na Kube. Napríklad s Kanaďanom, ktorého firma tu už roky produkuje šumienky. Registrujem Mexičanov, ktorí v spoločnom mexicko–kubánskom podniku vyrábajú múku, Belgičanov, čo varia pivo, Talianov, ktorí rozbiehajú veľkovýrobu cestovín či Nemcov, ktorí podnikajú s kartónovými obalmi.

V roku 2016 ohlásila vstup na kubánsky trh aj spoločnosť Unilever, ktorá tu vyrába zubné pasty, deodoranty, šampóny. Najväčší diel investičného koláča (zhruba 45% všetkých investícií) však vlastní Španielsko, o niečo menšie kusy Rusi a Číňania.

O pár dní odlietam opäť na Kubu. Potrebujem skontrolovať búracie práce a otestovať rôzne druhy kakaa. Pred cestou myslím akosi viac na to, akú hodnotu má čas. Na Kube sa chvíľami zdá, že plynie neskutočne pomaly. Vždy však záleží na tom, koho očami sa človek pozerá.

Je pravdepodobné, že investor, ktorý dnes zapustí na Kube korene, bude mať oproti tým, čo prídu po ňom, časový náskok a podnikateľskú výhodu. Ak padne americké embargo, ostrov sa naplno otvorí investíciám zo sveta. Rovnako zareaguje aj bankový svet.

Kuba je náročné, no výnimočné investičné prostredie. Aj preto dokážeme našim klientom (za konkrétnych časových a objemových podmienok) ponúknuť výnosy až do 15%. Predpokladáme, že akcie do našich kubánskych projektov sa môžu vypredať približne do leta. Sám som zvedavý, ako subjektívne rýchlo či pomaly bude v najbližších týždňoch plynúť čas.

Hasta la vista, priatelia. Teším sa na vás opäť po mojom návrate. Dám vám vedieť, ako pokračujú rekonštrukčné práce a ako sa vyvíjajú naše akcie.