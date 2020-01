Do čoho investovať v roku 2020? Do ľudí.

13.01.2020 | Pavol Kožík

Rok 2019 bol pre mňa v mnohých oblastiach špeciálny. Po rokoch rokovaní a príprav sme rozbehli náš projekt na Kube. V zmodernizovanej továrni na cukrovinky vyrobíme 17 tisíc ton výrobkov a všetky umiestnime na kubánsky trh.

O investičných príležitostiach na Kube budem písať najbližšie. Podstatné je, že naši klienti môžu už tento rok investovať aj do slovensko – kubánskeho projektu, Proxcor, v ktorom má Proxenta 51% akcií.

Krásne sa nám vyvíja aj komplex 258 bytov, apartmánov, kancelárskych a obchodných priestorov v centre Nitry, Tabáň. Dodnes mám pred očami obavy bánk. Pri predaji v regióne mimo Bratislavy nešetrili opatrnými vyjadreniami. Predaj Tabáňa by mohol byť pokojne učebnicovým príkladom. Všetko pokračuje podľa teórii ideálneho projektu. Tento rok nás čaká kolaudácia.

Bývanie a práca novej generácie

V Bratislave sa Proxenta sťahuje do vlastných priestorov, PROXENTA Residence. Polyfunkčný komplex na Račianskom mýte príjemne prekvapí. Nádhernými výhľadmi na mesto a podzemným parkoviskom novej generácie. Autom vojdete do parkovacej kóje, vystúpite si a automatický systém zaparkuje za vás do boxu v podzemí. Čo viac môžeme dať našej spoločnosti ako darček k X. výročiu?

Majstri svojho remesla

Rok 2019 mi opäť potvrdil, že najväčší kapitál sú ľudia, ktorých prijmete do firmy.

Minulosť ma poučila, aké dôležité je, s kým nadviažete spoluprácu na akejkoľvek úrovni. Človek, ktorému ponúknete prácu, musí byť pre vašu spoločnosť prínosom. V opačnom prípade podpisujete zmluvu s časovanou bombou, ktorá môže kedykoľvek vybuchnúť.

Uplynulý rok nastúpili do Proxenty vynikajúci odborníci a majstri svojho remesla. Rozširovali sme sa v oblasti logistiky, obchodu, developmentu aj potravinárskeho segmentu. Sú to ľudia z praxe, s rokmi skúseností, lojálni, ochotní vnímať prácu v developerskom segmente ako službu zákazníkovi.

Sú to ľudia, ktorí sú vo svojej odbornosti lepší ako ja. Už som pár krát citoval Tomáša Baťu, ktorého novátorsky prístup sa mi pozdáva. Vždy mi na šéfovskej stoličke imponovala odvaha. Aj ja chcem, aby ľudia v Proxente cítili, že naša firma stojí za nimi.

Len spokojný zamestnanec dáva dobré výkony

Baťa veril tomu, že majiteľ sa musí o zamestnancov starať príkladne, aby boli spokojní a podávali skvelé výkony. Dokonca aj v období veľkej hospodárskej krízy im dokázal zabezpečiť istoty a primeranú životnú úroveň. Keď v tridsiatom treťom minulého storočia poklesla výroba a štyridsať percent, ani masové prepúšťanie a miliónová nezamestnanosť v krajine nenechala Baťu poľaviť.

Vzal na seba riziko, vedel však, že jeho rozhodnutie bude úspešné. Zamestnancom oznámil, že zníži ceny obuvi na polovicu. Nielen tie. O štyridsať percent mali dočasne klesnúť aj platy všetkým vo firme. Ako kompenzáciu ponúkol ľuďom nákup potravín a tovaru dennej spotreby vo firemnej predajni za polovicu.

Zamestnancom umožnil študovať, staval pre nich baťovské funkcionalistické domčeky, mesačne vyplácal podiely na zisku.

Viem, že lojalitu si za peniaze nekúpiš. Vždy sa však riadim pravidlom, že kolega mi je ako kamarát, ako rodina. Keď je ochotný zdieľať s mojou firmou rokmi nadobudnuté skúsenosti a hodnoty, výbornými podmienkami pre prácu mu nepriamo vyjadrujem vďačnosť, že je v Proxente.

U nás vo firme funguje štandardný systém benefitov. K tomu mi však robí radosť raz za čas kolegov niečím neplánovaným a osobným príjemne prekvapiť.

Čas a pozornosť

Tento rok chcem prekvapiť a potešiť aj svoju manželku. Už X rokov jej sľubujem, že s deťmi a s ňou budem tráviť viac času ako doteraz. Nielen fyzicky, ako som to v nápore povinností robieval. S deťmi musíte na koberci v teplákoch stavať lego nielen rukami, ale aj mentálne. Ak vám myseľ lieta riadkami v pracovnom kalendári či v aplikáciách v mobile, odhalia vás a je zle.

Chcem sa venovať ešte jednému človeku, na ktorého zvyčajne už nevyjde čas. Sebe. Redukovať nabratú váhu a pravidelne cvičiť.

V práci mám dostatok kvalitných kolegov, na ktorých sa viem v každej situácii spoľahnúť. Nemusím kontrolovať každú prkotinu. Za to im teraz pri bilancovaní opäť veľmi ďakujem.

Tento rok chcem prežiť v symbióze. Spokojne a plnohodnotne nielen v pracovnom prostredí, ale aj u nás doma, v rodine.

Držte mi palce. Aj ja budem vám.

Feliz año nuevo.

Palo Kožík.