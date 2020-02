Pomník ficovskej ére rozkrádania

05.02.2020 | Pavol Čižmárik

Kandidátov by bolo...

Ak by som mal začať vymenovávať všetky kauzy ficovskej éry, ktoré majú spoločný menovateľ - a to, že sa minuli verejné peniaze alebo úplne zbytočne, alebo sa ich minulo oveľa viac, než bolo potrebné - tak na to by nestačil tento priestor. O mesiac už budeme vedieť, či táto éra odíde do histórie alebo naberie pokračovanie po nejakej zodpovednej zmene.

Pre históriu samotnú by bolo veľmi dobré, ak by sa na to niekto podujal, pospisovať to chronologicky. Bolo toho tak veľa, že tomu raz nebudú ľudia veriť, že sa to mohlo stať; asi tak, ako sa dnes niekomu zdá technicky nemožné, že by holokaust mal až také obludné rozmery, čo sa týka počtu obetí.

Keď je niečoho príliš veľa, ľudia otupievávajú, ako hovorí klasik. Takže ak by dnes aj nejaký Matovič vyrukoval s ďalšou kauzou vlády za milióny či miliardy EUR, nič zásadné by sa nezmenilo. Po rokoch otupievávania zo správ o rozkrádaní spoločných peňazí musela prísť až vražda mladého páru, aby sa niečo v spoločnosti pohlo. Veru, hľadať paralely ficovskej éry a obdobia normalizácie z minulého storočia, čo sa týka deštrukčného vplyvu na spoločnosť, to by nemusela byť márna snaha.

Každá éra však zanechá po sebe nejaký ten pomník. Niektorá pomyselný, niektorá betónový. Rozmýšľal som, čo by bolo vhodným pomníkom obdobia rozkrádania z troch vlád Smeru.

Mýtny tender? To je príliš abstraktné.

Predražené diaľnice? To už rieši málokto, keď po nej prefrčí.

Komická elektronizácia štátnych služieb za miliardy, kde musíte mať Internet Explorer, inak si neškrtnete? To tiež snáď raz bude iba spomienka do krčmovej debaty informatikov.

Nákup stíhačiek F16 drahšie, ako Poliaci kupujú F35? Čojaviem, stíhačka ako stíhačka, kto by to rozoznal.

Nedostavaný tunel Višňové? Ten tiež snáď raz bude dostavaný, takže sa to ako pomník nehodí.

Predražené CT prístroje? Tiež nie, majú obmedzenú životnosť.

Chcelo by to niečo, čo je úplne zbytočné, mega predražené, s mizivým prínosom pre spoločnosť, niečo, čo nás všetkých stálo hrozné peniaze, ale slúži to iba malinkému okruhu ľudí. Ale hlavne niečo, čo tu bude stáť ako pomník ešte aj o 50 rokov.

Čo by ste navrhli Vy? Vpíšte do diskusie.

Ja jeden nápad na taký pomník mám.

Stojí v Bratislave.

Vôbec ho nebolo treba, keby nebol, nikomu by nechýbal (iba jednému oligarchovi, jeho synovi a partii holohlavých vytrhávačov sedačiek).

Keď už by mal byť, hoci by bol stále rovnako zbytočný, mohol stáť tak polovicu, a bol by pritom dvakrát vačší (lebo tak sa to podarilo v krajinách naokolo).

Takže my ho máme. Pravidelne slúži partii chuligánov, ktorí si potrebujú vyventilovať emócie; občas aj profesionálnym športovcom, ktorých keby sme spočítali všetkých, tak netvoria ani stotinu promile populácie. V prepočte na jedno obsadené divácke miesto stojí mnohonásobok toho, čo v zahraničí. Spolu 100 miliónov EUR.

Je asi zbytočné pripomínať, že za tie peniaze mohli mať stovky škôl nové perfektne vybavené viacúčelové ihriská, na ktorých by denne športovali desattisíce detí (to by tie ihriská ale nemohla obstarávať táto garnitúra, samozrejme).

Už asi tušíte.

Navrhujem premenovať národný futbalový štadión na POMNÍK NÁRODNEJ HANBY za roky rozkrádania spoločných peňazí vládami pod vedením Smeru (2006-2010, 2012-2020).