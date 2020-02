Prečo sa ťažko presadzujú logické riešenia?

04.02.2020 | Pavol Boroš

Centralizácia podporných procesov je len jeden malý dielik veľkej mozaiky zmien, ktoré treba čím skôr vo verejnej správe spraviť.

Myšlienka to nie je nová.

Scentralizujme do jedného útvaru všetkých ľudí, ktorí robia vo verejnej správe to isté, dosiahnime stav, aby robili rovnako efektívne, ako ich kolegovia v súkromnej sfére a ušetríme veľa peňazí.

Prvýkrát som sa s návrhmi tohto druhu stretol v nultých rokoch, ďaleko sa vtedy v prípravnej fáze dostali v rezortoch obrany a kultúry. V desiatych rokoch sa téma centralizácie podporných procesov objavovala najmä v prostredí ministerstva vnútra. Jednalo sa o zaujímavé pokusy, pričom niektoré sa nikdy nerealizovali a iné aj áno, ale s diskutabilnými výsledkami. Zatiaľ poslednú iniciatívu v tejto oblasti registrujeme v súvislosti s pôsobením UHP na financiách, keď sa centralizácia podporných procesov musela skôr, či neskôr objaviť, ako veľmi reálna možnosť ušetrenia nemalých verejných výdavkov. Zdá sa, že najväčší pokrok sa dosiahol a v horizonte niekoľkých rokov aj dosiahne hlavne v centralizovaní „účtovníctva štátu“, hoci sa to deje tempom, ktoré zodpovedá úrovni politickej podpory tejto myšlienky. A kvôli tomu, aby sme upozornili kompetentných a širšiu verejnosť na zmysluplnosť politickej podpory týchto riešení, píšem tieto riadky.

Pre ilustráciu a lepšie vysvetlenie, o čo by v prípade realizácie tejto myšlienky v praxi šlo, si podrobnejšie rozoberme proces „zabezpečenie právnych služieb“. Naprieč celou verejnou správou pracuje množstvo právnikov a právničiek, ktorí izolovane a z pohľadu organizácie práce od seba nezávisle poskytujú právne služby pre jednotlivé verejné inštitúcie. Vytvorenie jednej organizácie „centra právnych služieb“, ktorej zamestnancami by sa stali všetci právnici v rámci celej verejnej správy, by umožnilo:

Optimalizovať počet právnikov, ktorí by boli zamestnaní vo verejnej správe,

Riadiť kvalifikačnú štruktúru tak, aby sa mohli na určité oblasti špecializovať celé tímy odborníkov, ktorí by boli cielene vzdelávaní a vedení k maximalizácii efektivity poskytovaných výkonov.

Vytvoriť špičkové pracoviská, ktoré by boli schopné zastupovať štát v náročných právnych sporoch,

Riadiť kariéru konkrétnych právnikov a právničiek tým, že by mali možnosť pracovať na rôznych pozíciách a verejných inštitúciách v závislosti od toho, kam by sa chceli profesionálne vyvíjať.

Každý dobrý návrh má vždy veľa kritikov, ak nejaký návrh nemá oponentov, potom je bezzubí a v konečnom dôsledku zbytočný. V súvislosti s „centrom právnych služieb“ ľudia nespokojní s predstavou jeho vzniku najčastejšie argumentujú takto:

„to je hlúposť dať všetkých právnikov verejnej správy do jednej budovy v Bratislave“ – mať jednu centrálnu organizáciu neznamená, že musia sedieť v jednej budove a už vôbec nie v jednom meste. „Sedieť“ budú tam, kde bude treba.

„len blázon môže chcieť, aby si verejné inštitúcie objednávali služby od Centra právnych služieb, to nebude fungovať!“ – keď si môžu verejné inštitúcie objednávať služby od súkromných právnických kancelárií a zvládnu to, prečo by to isté nezvládli vo vzťahu k Centru.

„ministri potrebujú mať právnikov operatívne k dispozícii, nikdy nebudú súhlasiť s tým, že im nejaký šéf z Centra niekoho voľného pošle!“ – tak, ako súkromná právnická kancelária by nemala nič proti tomu, aby si nejaká organizácia „kúpila“ jej právnika na plný úväzok, tak rovnako nebudú šéfovia Centra proti tomu, aby časť právnikov pracovala v nejakej verejnej inštitúcii na „plný úväzok“. Všetko bude vecou dohody a objednávky právnych služieb v zmysle dohodnutých podmienok (SLA - Servis Level Agreement).

V tomto príspevku nemá význam ísť do detailov, otázok a odpovedí súvisiacich so vznikom Centra právnych služieb je oveľa viac, ako tých pár hore uvedených. V krátkosti ešte zhrnieme najdôležitejšie prínosy centralizovania podporných procesov:

Tým, že Centrum bude musieť „predať“ svojich ľudí voči verejným inštitúciám nastane prirodzený tlak na optimalizáciu počtov zamestnancov,

Zamestnanci Centra budú poskytovať podobné „výkony“, ako poskytujú podobné alebo rovnaké externé subjekty, preto si budú môcť objednávatelia (manažéri verejných inštitúcií) porovnávať cenu ich služby s externou cenou. Tým sa dostanú tieto služby pod tlak konkurenčného prostredia, pričom platí, že ak bude Centrum manažované rozumne a vo verejnom záujme, nemôžu byť jeho výkony drahšie, ako rovnaké výkony externých firiem.

Odmeňovanie zamestnancov Centra by malo byť v súlade s odmeňovaním „kolegov“ v súkromných firmách, čo by malo mať výrazný dopad na motiváciu a stabilizáciu týchto zamestnancov.

Podobne, ako by mohlo vzniknúť Centrum právnych služieb, môže vo vnútri verejnej správy vzniknúť niekoľko ďalších podobných subjektov v zmysle logiky centier zdieľaných služieb (Shared Services Centres). Najčastejšie sa hovorí ešte o:

Centrum správy majetku štátu (správcovská majetková organizácia)

Centrum dopravy a logistiky

Centrum informačných služieb

Centrum riadenia ľudských zdrojov

Centrum štátneho účtovníctva

Centrum realizácie investícií.

Čaro úspechu tkvie v detailoch. Nariekať nad stavom verejnej správy a spochybňovať reálnosť jej reformovateľnosti je základným právom každého jedinca v demokratickej spoločnosti. Napriek väčšinovému presvedčeniu, že s takým molochom, ako je verejná správa sa nič nedá urobiť, je dosť ľudí, ktorí vedia, čo treba urobiť a aj ako to treba urobiť. Chýba už "len" jeden malý detail - politická a najmä spoločenská objednávka.

Centralizácia podporných procesov je v tomto kontexte len jeden malý dielik veľkej mozaiky zmien, ktoré treba čím skôr vo verejnej správe spraviť. Lebo roky bežia. A na dôchodku si budeme, poniektorí už o dve volebné obdobia, naplno užívať výsledky práce našej nezreformovanej verejnej správy.