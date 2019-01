Zvyšovanie sadzieb v Európe sa pravdepodobne odkladá

28.01.2019 | Patrik Mackových

Mario Draghi si nezakrýva oči pred slabším rastom. Kľúčová pre neho však ostáva inflácia.

Európska Centrálna Banka (ECB) podľa očakávania nechala koncom minulého týždňa úrokové sadzby na nezmenenej úrovni. Hlavné úrokové sadzby ostávajú na minimálnej úrovni 0,0 percenta a depozitné úrokové sadzby ostávajú nezmenené na mierne zápornej úrovni -0,4 percenta.

Rada guvernérov očakáva, že sadzby sa pravdepodobne nebudú zvyšovať, pokiaľ to bude potrebné na dosiahnutie strednodobého cieľa ECB, čiže inflácie tesne pod 2 percentá. ECB bude podľa slov svojho prezidenta situáciu prísne monitorovať. Situácia s úrokovými sadzbami by sa mohla zmeniť v druhej polovici 2019, kedy by sme mohli byť svedkami pomalého zvyšovania úrokových sadzieb.

Mario Draghi na poslednej tlačovej konferencii potvrdil spomalenie hospodárskeho rastu v eurozóne. Dáta sú naďalej slabšie než sa očakávalo a takisto spomenul, že spomalenie bolo z veľkej časti spôsobené nárastom protekcionistických politík a vďaka vysokej volatilite na finančných trhoch.

V otázke očakávaného hospodárskeho rastu priznal, že v krátkom časovom horizonte bude pravdepodobne slabší. ECB je podľa neho pripravená prispôsobiť svoje nástroje menovej politiky tak, aby sa dosiahol hlavný cieľ vo výške inflácie.

Ekonomická slabosť v eurozóne spolu s rastúcimi obavami z negatívneho vplyvu globálneho obchodného napätia spôsobili, že ekonómovia posunuli svoje očakávania, že ECB bude pokračovať v sprísňovaní politiky.

Najobchodovanejší menový pár EUR/USD úvodom dňa síce klesal, no počas tlačovej konferencie otočil krátkodobý trend a posilnil o takmer 0,50 percenta na úroveň 1,137.