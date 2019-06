Žiadna expanzia netrvá večne. Čo urobí Fed, aby ju čo najviac predĺžil?

03.06.2019 | Patrik Mackových

Fed doteraz robil aj nemožné, aby udržal rast akciového trhu. Je však len otázkou času, kedy aj najnovšie nástroje prestanú účinkovať

Akciový trh rastie od konca decembra resp. začiatku januára vďaka otočeniu celej monetárnej politiky Fedu. Všetci si ešte živo pamätáme ukončenie reštriktívnej menovej politiky kvôli 20 % poklesu akcií v decembri. Odvtedy sme však na trhu videli len čistý rast.

Už v predchádzajúcich komentároch som avizoval, že trh by potreboval zdravú korekciu, aby mohol ďalej rásť. Je však veľmi ťažko odhadnúť, kedy skončí aktuálny pokles, ktorý je dnes iba niekoľko (5-7) percent od vrcholu. Uvidíme niečo podobné ako v nedávnom období, alebo budeme opäť rásť?



Z fundamentálneho hľadiska veľmi ťažko hľadať hnací motor pre akcie. Trh rastie už približne 10 rokov, ekonomika je v dobrom stave, a to najmä v USA, kde dnes potvrdili rast HDP vo výške 3,1 percenta. Nezamestnanosť je na veľmi nízkych úrovniach.

Pokiaľ akcie ďalej budú klesať, tak je veľká pravdepodobnosť, že uvidíme zníženie úrokových sadzieb v Amerike alebo aj zavedenie kvantitatívneho uvoľňovania. Napriek tomu, že americká ekonomika je zrelá na ZVYŠOVANIE sadzieb, tak trh očakáva ich zníženie. Podľa Zerohedge je až 82 % pravdepodobnosť, že do konca decembra 2019 uvidíme ZNIŽOVANIE sadzieb. Tie sa pohybujú v pásme 2,25-2,50 percenta. Trh očakáva zníženie takmer o 0,5 percenta, teda na úroveň 2,00-2,10 percenta.

O všetkom rozhodne až Fed. Na poslednom zasadnutí sa vyjadril, že nemá v úmysle zvyšovať ani znižovať sadzby. Investori však očakávajú pokles a centrálni bankári sa tomu zvyknú prispôsobovať. Tak, ako sme to videli nedávno. Tento krok by mohol predstavovať jednoznačný stimul pre ceny dlhopisov a svojím spôsobom aj pre akciové trhy. Vtedy by mohol prísť koniec krátkodobej korekcie. Aj keď tu máme silný negatívny signál pre ekonomiku a akcie (obchodnú vojnu), Trump sa podľa viacerých politikov a analytikov snaží týmto krokom donútiť Fed, aby sadzby znížil. Avšak dôsledky obchodnej vojny budú viac než znepokojujúce.





Na druhom grafe vidíte pohľad analytika z Morgan Stanley (Michael Wilson), ktorý v tomto roku vid vysokú pravdepodobnosť poklesu alebo zmeny cyklu z expanzie na recesiu. Podľa tohto grafu sa nachádzame na začiatku "Downturnu", ktorý môžeme vidieť na grafe s dobrou a potvrdenou históriou. Aj keď sa jedná o pomerne negatívny scenár, centrálne banky a ich nástroje vždy dokážu ovplyvniť trhy a svojim spôsobom odvrátiť pokles prostredníctvom zmeny rétoriky alebo spustenia programu kvantitatívneho uvoľňovania. Toto sa za posledné roky stalo viackrát a je len otázkou času, kedy tento jav uvidíme opäť.

Nezabúdajme však, že žiadna expanzia netrvala večne a je len otázkou času, kedy aj tieto nástroje budú neúčinné. O všetkom na konci dňa rozhodne stav ekonomiky.