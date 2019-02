Z Nemecka prišlo ekonomické varovanie. Čo to znamená pre Slovensko?

15.02.2019 | Patrik Mackových

V Európe len o vlások nemáme po Taliansku ďalší štát, ktorý je v technickej recesii.

Medzikvartálne výsledky nemeckej ekonomiky nesršia príliš veľkým optimizmom. Včera vyšli von nové štatistiky, v ktorých jedna z najväčších ekonomík eurozóny napriek nárastu HDP zaostala mierne za očakávaniami.

Z aktuálneho vývoja sa ešte nedá hovoriť o priamom dopade na Slovensko, dôležitý bude dlhodobý a strednodobý výhľad vývoja Nemecka. Dnes sme svedkami mierneho spomalenia nemeckej, ale aj globálnej ekonomiky, čo môže mať za následok nižšiu produktivitu, čiže aj nižšiu výrobu vo veľkých automobilových koncernoch na Slovensku. A tým pádom aj možné obmedzenie prílivu nových pracovných miest. Automobilový sektor je príliš náchylný na zmeny v ekonomike, od ktorých priamo závisí ďalšia spotreba. Spomalenie by pravdepodobne znížilo dopyt po týchto statkoch (v tomto prípade automobiloch) a ponuka sa tomu bude musieť prispôsobiť.

Pôvodné očakávania sa pri medzikvartálnych výsledkoch rastu HDP hýbali na úrovni 0,1 percenta, pričom reálne výsledky skončili na nulovej úrovni (0,0). Je to však lepší výsledok ako v predchádzajúcom štvrťroku (-0,2 percenta). Ak by boli zverejnené čísla len o 0,1 percenta nižšie, Nemecko by sa ocitlo v technickej recesii. Euro na tieto správy zareagovalo rýchlym poklesom o 0,30 percenta, no počas dňa časť strát aj vďaka európskym dátam vymazalo. Poklesom zareagoval aj nemecký akciový index DE 30 (DAX).

Výsledok bol teda len veľmi tesný a len o vlások v Európe „nevyrástol“ ďalší štát s ohlásenou technickou recesiou. V opačnom prípade by sa k Taliansku pridala jedna z najsilnejších ekonomík EÚ, čo by mohlo spôsobiť istú paniku.

Európske dáta teda tentoraz skončili presne podľa očakávaní. Medzikvartálny rast HDP v EÚ je na úrovni 0,2 percenta a medziročný nárast HDP za 4Q je na 1,2 percenta. Pozitívom je aj zmena nárastu zamestnanosti, ktorá sa v štvrťročnom porovnaní narástla o 0,3 percenta (očakávanie bolo 0,2 percenta). Analytici sa už logicky pozerajú na vývoj k ďalším kvartálnym číslam, ktoré môžu krehkú stabilitu potvrdiť, ale aj potopiť.