V decembri akcie padali, v novom roku zase rastú. Čo sa zmenilo?

15.01.2019 | Patrik Mackových

Ak sa nič nečakané nestane, prekonajú Spojené štáty v tomto roku rekord v najdlhšom raste. V ceste rekordu však stojí viacero rizík.

V decembri sme videli na trhoch možno až neprimeraný pád, ktorý bol ku konci aspoň trochu skorigovaný. Ani záverečná korekcia však nič nemení na tom, že najväčšie akciové indexy skončili v roku 2018 v strate. Situáciu zhoršuje to, že sa trh otáčal až po vytvorení nového vrcholu. Stále sa teda môže jednať len o korekciu.

V predchádzajúcich komentároch som spomenul niektoré signály, ktoré poukazujú na prehrievanie ekonomiky. Napriek tomu som sa prikláňal k názoru, že sa jedná zatiaľ len o logickú korekciu po veľkom raste a na to, aby prerástla v reálnu krízu, sa musí stať niečo väčšie. Osobne si naďalej myslím, že recesii (resp. spomaleniu ekonomiky) sa pravdepodobne nevyhneme, no táto nemusí nevyhnutne viesť ku kríze (tieto pojmy sa často zamieňajú).

V decembri sme mohli vidieť, čo spôsobí panika na trhoch, navyše ak fundamenty situácii nahrávajú. Zvyšovali sa sadzby, Trump ostro kritizoval Fed, trvala hrozba obchodnej vojny, riešil sa brexit, Grécko aj Taliansko. To všetko sú problémy, ktoré v očiach investorov spôsobujú neistotu. Oprávnene.

Fed má globálne spomedzi týchto faktorov asi najväčšiu váhu a jeho rétorika má zásadný vplyv. Keď z pôvodne plánovaného trojnásobného zvyšovania sadzieb v roku 2019 upustil na aktuálne spomínané dve zvyšovania, veľa sa o tom nehovorilo. Je to však kľúčový faktor. Fed si uvedomuje, akú silu má, a preto riadi monetárnu politiku opatrne. Je tu šanca, že aj tento počet zredukuje v závislosti od stavu ekonomiky. Príliš rýchle zvyšovanie úrokových sadzieb by totiž mohlo celú situáciu len zhoršiť. Na druhej strane, úrokové sadzby rastú, pretože ekonomika je prehriata a Fed ju „potrebuje“ spomaliť (hovorím napríklad o trhu s nehnuteľnosťami, ktoré podobne ako u nás dosahuje neprimerane rekordné čísla).

Aj keď posledné dni trh rastie aj vďaka veľmi vysokej zamestnanosti (ktorá predbieha očakávania), môže ísť len o dočasnú korekciu smerom nahor. Keďže decembrový pád bol príliš prudký a rýchly, trh si skrátka potrebuje „odpočinúť“.

V prehlásení ohľadom výhľadu monetárnej politiky, ktoré vydal minulý štvrtok podpredseda Fedu Richard H. Clarida, sa spomína očakávanie o pokračovaní ekonomického rastu podobne ako v roku 2018. Ak by ekonomika reálne rástla takýmto tempom až do júla 2019, bol by to nový rekord – vôbec najdlhšia expanzia v americkej histórií. To potvrdzuje porovnanie v infografike.

Z technického hľadiska sme z dlhodobého hľadiska na amerických indexoch skutočne stále v rastúcom trende, no niektorí analytici sa začínajú zhodovať, že situácia sa začína otáčať. Áno, ekonomika rastie, no pozrime sa na taký nemecký index DE 30 (DAX), ktorý od svojho vrcholu klesá postupne už takmer rok. To sú trendy, ktoré nás dobehnú. Hovorím napríklad o automobilovom sektore, ktorý je jeden z najzraniteľnejších, pretože je veľmi náchylný na ekonomický výhľad, dopyt a výrobu. Zhoršené výsledky sa prejavia až časom a dovtedy sa trh môže pohybovať do strany, a to aj niekoľko mesiacov.