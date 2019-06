Trump tlačí Fed k podpore rastu za každú cenu

07.06.2019 | Patrik Mackových

Americký prezident potrebuje, aby k budúcim voľbám ekonomika "šlapala" a akciové trhy boli na maximách. Zatiaľ sa mu to darí....

Možno sa vám zdá, že Donald Trump v ekonomickej politike nevie, čo robí. Avšak zavádzanie nových ciel a ďalšie kroky má v skutočnosti veľmi dobre premyslené. Aj keď sa v tomto komentári púšťam sčasti do špekulácií, všetky fakty zatiaľ do seba dokonale zapadajú.

Donald Trump sa netají svojím prianím, aby Fed znižoval úrokové sadzby. Jeho motívom je čo najviac nakopnúť ekonomiku spolu s akciovým trhom – ideálne až do ďalších prezidentských volieb v roku 2020 - a tak získať na svoju stranu voličov. V prvom rade mu ide o stabilitu, nové rekordy v nezamestnanosti a akciový trh na nových maximách.

Koncom apríla sa na svojom Twitteri vyjadril, že Čína stimuluje svoju ekonomiku napriek nízkym úrokovým sadzbám. Ešte s ďalšími dodatkami tak nepriamo kritizoval Fed, že nechce znižovať sadzby napriek slabej inflácii a že realizuje program kvantitatívneho uťahovania (opak kvantitatívneho uvoľňovania).

V ďalšom statuse sa vyjadril v zmysle „kde by mohla byť Amerika, keby znížila sadzby a spustia kvantitatívne uvoľňovanie“. Napriek tomu, že HDP je na dobrých úrovniach, básni Trump o tom „ako by sa mohlo dariť ekonomike po týchto opatreniach ešte viac, pričom dlh by nevyzeral tak hrozivo.“

Trump prvou vlnou zvýšenia ciel dosiahol svoje a druhou vlnou (aktuálne Čína a Mexiko) si vyžiadal vyjadrenie Fedu, že v prípade, že USA budú čeliť rizikám z obchodnej vojny, tak uvidíme zníženie sadzieb. Presne toto som popisoval v komentári minulý týždeň - Fed proste príde a prispôsobí sa očakávaniam trhu, ktorý aktuálne očakávania veľké znižovanie sadzieb. Je teda veľmi pravdepodobné, že v najbližšom polroku uvidíme masívne znižovanie sadzieb a ďalšie stimuly.

Otázka však znie - dosiahne Trump svoj cieľ? Podarilo sa mu dotlačiť Fed k znižovaniu sadzieb a podpore kvantitatívneho uvoľňovania, čo je silný stimul pre prípad zhoršeného výhľadu pre akcie a aktuálnych rizík (obchodná vojna, inverzná krivka). Navyše, keď tieto opatrenia budú zavedené do praxe, môže sa stať, že Trump zruší všetky clá, čo privedie akciový trh na nové maximá. Toto môže urobiť tesne pred voľbami, aby si zabezpečil dobré východisko pre kampaň. Samozrejme, dnes ide o z mojej strany o špekuláciu a do začiatku kampane sa môže ešte môže udiať mnoho geopolitických udalostí.

Zatiaľ však tento príbeh sedí. Navyše sa potvrdila predikcia, ktorú som spomínal v predchádzajúcich článkoch, že v prípade poklesu na akciových trhoch Fed zasiahne. Na druhej strane, v rokoch 2001 a 2007-2008 tiež došlo k znižovaniu sadzieb, avšak stalo sa tak neskoro a akciové indexy sa začali prepadávať vzhľadom vtedajšie riziká, ktoré nakoniec vyústili do krízy.

Možnosti centrálnych bánk a establišmentu „riadiť“ vývoj akciových trhov sú skutočne rozsiahle. Netreba však zabúdať, že ďalšia stimulácia trhov síce môže nafúknuť ceny akcií, no nezamestnanosť je už teraz na rekordne nízkych úrovniach. Všetky opatrenia teda majú svoje limity. Otvorenou otázkou ostáva, kedy a ako veľmi tieto limity otestuje Trump a ako zareaguje Fed.