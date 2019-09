Trhy vsádzajú na to, že Trump pred voľbami príde s veľkým "deal China"

06.09.2019 | Patrik Mackových

Trhy na posledné kolá zvyšovania ciel na strane USA aj Číny nereagovali. Vydrží táto „idylka“ až do budúcoročných volieb?

Úvodom týždňa sme boli svedkami ďalšieho zvyšovania ciel najprv zo strany USA a o minútu neskôr aj z čínskej strany. Napriek tomu možno povedať, že akciový trh na tieto správy nereagoval. Práve naopak, trh pokračuje v raste a napríklad index S&P 500 sa obchoduje v blízkosti 2 960 USD, čo je blízko vrcholu z konca júla (3 025 USD). Optimizmus trhu dodala správa o ďalšej schôdzi obchodných vyjednávačoch (Čína a USA) v októbri vo Washingtone.

Podľa Bloombergu nedávno v rozhovore americký prezident Donald Trump povedal: „ Ak by som nič nechcel robiť s Čínou, môj trh, náš trh, by bol o 10 000 bodov (Dow) vyššie, ako sa nachádza v súčasnosti. Ale niekto to musí robiť. Pre mňa je to oveľa dôležitejšie ako ekonomika. Bolo to mimo kontroly a oni boli mimo kontroly.“

Donald Trump narážal na boj s Čínou o „ekonomické prvenstvo“. Dlhodobo uvádza, že Čína „kradne“ intelektuálov z US, na čo Amerika dopláca. Za posledné roky Čína totiž dobieha Ameriku a niektoré odhady predpokladajú, že o pár rokov by ju mohla predbehnúť. To však ovplyvňuje sled udalostí a Trump sa pravdepodobne aj prostredníctvom ciel snaží takémuto scenáru zabrániť. Ak by však došlo k všade spomínanej kríze, tak je ťažko predvídateľné, ako by sa s tým vysporiadali spomínané krajiny.

Trump chce rastúci trh za každú cenu

Či toto tvrdenie myslel americký prezident vážne, zostáva nateraz otázne. Donald Trump sa hlavne pýši silným býčím trhom a snaží sa tlačiť na Fed, aby znižoval sadzby a aby trh mohol ešte viac rásť. Je však pravda, že do veľkej miery trh ovplyvňuje aj on sám svojimi „tweetmi“, ktoré sa týkajú najmä vzťahu s Čínou. Napriek vysokým clám z oboch strán je tu možnosť do budúcna, že uvidíme zvýšenie ciel na európske autá. To by mohlo do veľkej miery negatívne ovplyvniť automobilové koncerny.

Osobne si myslím, že Trump nedovolí alebo nechce dovoliť ďalší prepad trhov napriek tomu, že pokračuje vo zvyšovaní ciel. Keďže trh nereaguje až tak negatívne, môže si to dovoliť. Jeho najväčšie „eso v rukáve“ pred voľbami môže byť deal medzi USA a Čínou. Amerického prezidenta vtedy bude tlačiť čas a Čína to bude chcieť využiť v pozícii, v ktorej si pravdepodobne bude môcť „vydupať“ lepšie podmienky. Teraz však ťažko predpokladať, ako to vôbec dopadne a či dohoda bude. No trh sa na to spolieha, rovnako ako sa spolieha na ďalšiu podporu zo strany Fedu a ECB.

Zdroj:Zerohedge