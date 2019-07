Rast zamestnanosti v USA poslal akcie nadol

12.07.2019 | Patrik Mackových

Ostro sledovanou udalosťou na konci júna bol summit G20. Po stretnutí americkej a čínskej diplomacie a vytvorení čiastočnej obchodnej dohody na trhu stále panuje optimizmus. Od dátumu summitu (28.- 29. júna) dosiahol index S&P 500 opäť nové maximá na úrovni 3 000 USD a Shanghai Composite Index narástol takmer o 3 % na úroveň 3 048 CNY. Napriek týmto pozitívnym správam netrvalo dlho a akciový index Shanghai Composite Index sa v pondelok prepadol o viac než 2,5 %. Menší pokles môžeme vidieť aj v USA a na európskych indexoch – nič nezvyčajné po predchádzajúcej rally smerom nahor.

Dôvodom majú byť výborné čísla v oblasti zamestnanosti v USA. V predchádzajúcich článkoch som spomínal, že prehlbujúci sa konflikt medzi USA a Čínou pravdepodobne zapríčiní „rate cut” alebo v preklade zníženie sadzieb, v dôsledku čoho by sa mala opätovne stimulovať ekonomika. Na trhu boli a sú viaceré riziká, ale po aspoň minimálnom upokojení situácie sa nálada na trhu zlepšila a makrodáta z piatku o veľkom počte novovytvorených pracovných miest (ktoré boli vysoko nad očakávaniami) to len potvrdzujú. Aj keď sú to pozitívne správy, trh môže zareagovať aj poklesom.

Ak sa americkej ekonomike darí veľmi dobre (čo dokazuje aj nízka úroveň nezamestnanosti a dobrý vývoj HDP), prečo by sme mali vidieť znižovanie sadzieb? Americký prezident Trump sa tým totiž netají a nepriamo tlačí na centrálnych bankárov z FED-u, aby tento krok spravili. Akciový trh totiž už so znižovaním sadzieb počíta a aj preto sa nachádza tak vysoko. Ak by však FED, vzhľadom na už spomínané výborné dáta z trhu práce, sadzby neznížil, mohli by sme vidieť ďalší pokles resp. korekciu smerom nadol. Je to preto, že znižovanie je v trhu už zarátané a dobré dáta pravdepodobnosť tohto kroku len znižujú. Aj preto bude veľmi dôležité, ako sa FED zachová na konci mesiaca, kedy bude rozhodovať o ďalšom kroku monetárnej politiky.