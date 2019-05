Pozor na prehnaný optimizmus na akciových trhoch

14.05.2019 | Patrik Mackových

Silná prepredanosť futures a opcií voči indexu volatility jasne varuje pred poklesom

Akciový index najsilnejších amerických spoločností S&P 500 sa ocitol po dlhom 4-mesačnom raste v poklese. A to napriek tomu, že len nedávno dosiahol absolútny historický rekord. S súčasnej situácii treba povedať, že to nie je nič neprirodzené. Práve naopak, je to jasné upozornenie, aby sme ako investori boli opatrní.

Na prelome novembra a decembra 2018 sme boli svedkami 21-percentného prepadu. Vďaka zmene monetárnej politiky sa však centrálnym bankárom podarilo situáciu dočasne vyriešiť a opäť obnoviť rast. Akciové indexy v ďalších štyroch mesiacoch dokázali nielen vymazať predchádzajúcu stratu, ale navyše aj vytvoriť nový historický rekord.

Dnes sa však opäť ocitli vo fáze korekcie. Trh rástol nepretržite bez korekcie rekordne dlhé obdobie a tak logicky prišiel čas na korekciu, čomu dopomohli aj fundamenty. Nevieme, aká veľká korekcia to bude - či len 3 alebo 15-percentná. Mnohé však naznačuje index volatility a jeho vplyv na cenový vývoj akciového indexu S&P 500.

Nasledujúci graf ukazuje silnú preshortovanosť (prepredanosť) derivátových kontraktov futures a opcií na index volatility – VIX. Je to obraz vysokého optimizmu na akciových trhoch, čo si takmer vždy vypýta svoju daň. Graf ukazuje úroveň špekulatívnych pozícií pred vyhlásením nových Trumpových ciel. Faktom je, že skôr či neskôr by k minimálnej korekcii došlo, či s Trumpom alebo bez neho. „Preshortovaný“ VIX predstavuje vždy medvedie znamenie, čiže často po dosiahnutí nových maxím (pri otvorených shortoch) nasledoval niekoľkodňový „výplach“ trhov. Presne takúto postupnosť bolo vidieť pri poslednom preshortovanom VIXe, ktorý prechádzal poklesu v novembri a decembri 2018.

Toto je jednoznačný dôvod, prečo sa treba ako investor alebo obchodník vyhnúť investovaniu počas „najoptimistickejších dní“.

Čo bude ďalej? Fed pozastavil svoju reštriktívnu politiku, keď skončil so zvyšovaním úrokových sadzieb, aj keď je americká ekonomika práve na takýto krok doslova zrelá. Pokiaľ by došlo k masívnym prepadom na akciových trhoch, tak opäť môžeme očakávať nejakú záchrannú páku ako v minulosti, pravdepodobne zavedením kvantitatívneho uvoľňovania alebo znížením sadzieb.

Keď do toho započítame nové clá zavedené americkým prezidentom a odvetné clá ohlásené dnes Čínou (čiže pochovanie obchodnej dohody), tak skutočne situácia nie je taká optimistická, ako ju prezentujú akciové trhy.