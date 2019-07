Nové kvantitatívne uvoľňovanie je na spadnutie

26.07.2019 | Patrik Mackových

V septembri Európska centrálna banka pravdepodobne opäť naštartuje pumpovanie peňazí do ekonomiky

Rokovanie guvernérov o úrokových sadzbách neprinieslo žiadne prekvapivé závery. Úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie zostáva na nezmenenej nulovej úrovni a ostatné úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie sa rovnako nezmenia. V posledných dňoch pravdepodobnosť znižovania sadzieb (rate cut) narastala, vďaka čomu v posledných dňoch oslabovalo euro a rástol nemecký akciový index DAX.

Neuvidíme teda ďalšiu podporu zo strany úrokových sadzieb, a to ani po slabých tohtotýždňových dátach z Nemecka (priemyselný sektor), čo je celkom rozumné riešenie. Rate cut by nemusel byť efektívny. Guvernéri očakávajú, že kľúčová úroková sadzba ECB ostane pravdepodobne na aktuálnej (prípadne nižšej) úrovni až do prvej polovice roka 2020. To môže znamenať, že ECB sa možno pokúsi o rate cut o 10 bodov v blízkej budúcnosti.

Keďže cielená inflácia je ďaleko od reálnej a nedarí sa ju samostatne stimulovať ani nízkymi sadzbami, tak nám vo vyhlásení guvernéri dali nepriamu odpoveď na ďalšie QE (kvantitatívne uvoľňovanie). Rada guvernérov poznamenala, že je pripravená podľa potreby prispôsobiť všetky svoje nástroje tak, aby sa zabezpečilo, že inflácia sa priblíži k svojmu cieľu udržateľným spôsobom (blízko 2 %).

A keď sa tento cieľ, napriek nízkym sadzbám, nedokázal naplniť bez väčších monetárnych zásahov, tak je zrejmé, že ďalšie kvantitatívne uvoľňovanie opäť uvidíme v septembri.

Kurz EUR/USD na tieto správy zatiaľ reaguje posilnením na úroveň 1,116 a DAX sa obchoduje na úrovni 12 390, čo znamená pokles o viac než 1,5 %.