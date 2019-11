Nadšenie na akciových trhoch nepotrvá večne

09.11.2019 | Patrik Mackových

Prezident USA Donald Trump dlhodobo vyzýval Fed, aby začal so znižovaním sadzieb na „podporu“ trhu a ekonomiky, ktoré by viedli k uvoľneniu monetárnej politiky. Trumpovi sa podarilo vytvoriť na Fed dostatočný tlak prostredníctvom uvalenia viacerých ciel a aktivitou na sociálnej sieti Twitter. Fed napokon skutočne začal so znižovaním sadzieb a s procesom, ktorý je podobný QE. Bez týchto krokov je veľmi pravdepodobné, že by akciový trh nebol na aktuálnych maximách.

Dôvodom, prečo americký prezident požaduje obchodnú dohodu, sú budúcoročné voľby. Zatiaľ neexistuje žiaden „trade deal“, iba pozitívne kroky v rokovaniach, na ktoré trh reaguje veľmi dobre. Aj keď býky na akciovom trhu dostali, čo chceli – globálnu podporu centrálnych bánk, stabilizovanejšiu situáciu ohľadom Brexitu a povedzme že pozitívne kroky v obchodnej vojne – netreba zabúdať na viaceré riziká. Nikto nevie, na akých úrovniach bude vrchol, ak hovoríme o S&P 500, či to bude na aktuálnych číslach na úrovni 3 100 alebo 3 300.

Už teraz je však zreteľné, že ekonomické ukazovatele sa postupne zhoršujú a globálny rast spomaľuje. Napriek pozitívnym dátam – HDP z USA, ktoré skončili nad očakávania dobre (1,9 % v porovnaní s predpokladom na úrovni 1,6 %), Fed na svojom zasadnutí počas tohto týždňa opäť znížil sadzby o 25 bodov do pásma 1,50 – 1,75 %. Odvoláva sa na infláciu, ktorá je podľa viacerých expertov dostačujúca, a preto je kritika Fed-u ohľadom rate cutov na mieste.

Pripomeňme si nedávno spomínanú inverznú krivku medzi výnosmi 2-ročných a 10-ročných amerických vládnych dlhopisov. Obdobie inverzie síce skončilo, no na tento fakt si treba dávať pozor. A to aj napriek tomu, že býky majú dôvod na radosť. Je dosť možné, že sa prezident Trump pokúsi o „trade-deal“, aby udržal trh na vrchole.

Vo väčšine prípadov trh vytvorí nový vrchol v priebehu 2 až 3 mesiacov od inverzie. Avšak môžu to byť aj takmer dva roky. Návratnosť indexu od inverzie dokázala, z percentuálneho hľadiska, zaznamenať pozitívne čísla. Inverzná krivka nás tak môže upozorniť, že sa niečo deje, ale aj napriek tomu sa bublina môže ďalej nafukovať aj o desiatky percent. Krátku inverziu sme na trhu pozorovali aj v období od 22. augusta do 3. septembra. Od uvedeného dátumu S&P 500 rástol približne o 7 % až 9 %, čo je pár percent od mediánu 11,5 %, no bližšie k priemeru 9,5 %. Počas poslednej „anomálie“ na trhu v decembri 2005 trh dokázal po svoj vrchol spraviť ešte viac ako 25 %. Samozrejme, minulé výsledky nezaručujú stavy budúce a na ich základe nemožno predpovedať ďalšiu krízu, no môžu nám pomôcť lepšie sa zorientovať.

Ak sa na problematiku pozrieme z iného uhla pohľadu, je dôležité poznamenať, že v minulosti neboli také stimuly v podobe QE ako v súčasnosti. Do istej miery aj tento fakt podporuje rast trhov a je otázka ako zareaguje trh počas paniky v budúcnosti v prípade, že centrálne banky budú tento nástroj využívať aj naďalej.