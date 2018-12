Fed zredukoval počet zvyšovaní úrokových sadzieb v roku 2019. Čo to urobí s trhmi, ktoré od septembra nepretržite padajú

21.12.2018 | Patrik Mackových

Trhy vytrvalo klesajú z rekordných úrovní. Rizikových faktorov pre ďalší pokles je dostatok, otvorené ostáva, ktoré z nich reálne ovplyvnia ceny akcií.

Na svetových trhoch sme od septembra svedkami vytrvalého pádu akciových spoločností. Či tento pokles bude pokračovať aj v novom roku 2019 je zatiaľ otázne. Avšak situácia z dlhodobého hľadiska nevyzerá najlepšie, a to najmä fundamentálne.

Zvyšovanie úrokových sadzieb americkou centrálnou bankou Fed sa začalo už v roku 2015. Na včerajšom zasadnutí Fed opätovne zvýšil úrokové sadzby z 2,25 na 2,50 %. Tento krok Fedu bol očakávaný.

O to dôležitejšia bola aj druhá časť, v ktorej sa spomínalo zvyšovanie sadzieb v roku 2019. Pôvodne sa očakávalo, že americká centrálna banka bude zvyšovať sadzby v roku 2019 až trikrát, no po dôkladnom zvážení sa rozhodla, že zvyšovania budú len dve. Ide z pohľadu investorov o pozitívny krok, s ktorým bude, prirodzene, trh do budúcna počítať. A, naopak, ak Fed urobí nepredvídaný krok, bude mať o to väčšiu váhu. Fed sa ďalej vyjadril, že riziká pre ekonomiku sú vybalancované, no naďalej bude monitorovať globálnu makroekonomickú situáciu.

Keď sa pozrieme na vizualizáciu vývoja akcií za posledné mesiace, obraz nie je vôbec pozitívny. Vidíme plošný pokles akcií za posledné tri mesiace. Rast registruje iba jeden sektor – energetika.

Štatistika za december 2018 tiež nevyzerá najlepšie, nakoľko v tomto mesiaci sme svedkami jedného z najväčších poklesov vôbec. Na druhej strane, sme iba pár dní za polovicou mesiaca, takže existuje šanca, že trh časť strát ešte vymaže. Straty sa však rovnako môžu aj prehĺbiť.

Čo sa týka akciového indexu S&P 500, v porovnaní s veľkými decembrovými prepadmi z minulosti od roku 1970 je jeho aktuálny pokles jasne rekordný:

December 1981 – pokles 3.01 percenta

December 1980 – pokles 3.39 percenta

December 2002 – pokles 6.03 percenta

December 2018- pokles 12 percent

Na trhu existuje viacero fundamentálnych problémov. Jedná sa najmä o inverziu výnosov medzi dlhopisovými krivkami, zvyšovanie úrokových sadzieb Fedom a s tým súvisiace sťahovanie likvidity z trhu a tiež drahšie úvery, ako aj obchodná vojna. To všetko sú znepokojujúce východiská. Bude zaujímavé sledovať, ako sa bude situácia vyvíjať a ako ovplyvní akciové trhy úvodom roka.