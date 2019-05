Fed zatiaľ nepritlačil na pílu. Aj keď priestor na to rozhodne má...

03.05.2019 | Patrik Mackových

V USA sú ideálne podmienky na zvýšenie sadzieb, napriek sa zatiaľ nič nedeje...

Úrokové sadzby sa aj po stredajšom zasadaní Fedu pohybujú v pásme 2,25-2,50 percenta, a toto rozhodnutie sa pre najbližšiu dobu nebude meniť. Hlava Fedu Jerome Powell potvrdil, že nevidí dôvod znižovať, ale ani zvyšovať úrokové sadzby, a preto dané pásmo ostáva nemenné.

Miernym prekvapením posledného zasadnutia bolo, keď Powell spomenul, že niektoré aktíva sú nadhodnotené, no zatiaľ to „nie je extrém“. Akciové trhy logicky zareagovali aj na tento výrok, keď americký akciový index klesol o miernych 1,3 percenta na úroveň 2 914 USD.

Podobne zareagoval aj EUR/USD. Ten počas jednej hodiny padol takmer o 0,5 percenta na úroveň 1.119. Nasledujúce hodiny však časť strát vymazal.

Dôležitou správou včerajšieho zasadnutia je zníženie sadzby IORR (úroková sadzba z povinných minimálnych rezerv) o 5 bodov na úroveň 2,35 percenta.

Logicky sa vynára otázka, kedy chce Fed zvyšovať sadzby. Momentálne má na to ideálne podmienky. Veď americká ekonomika šliape dosť dobre, akcie sú na vrchole a nezamestnanosť je nízka. Ani ekonomika nemôže rásť v jednom slede donekonečna a takisto rekordne nízka nezamestnanosť sa len ťažko znižuje. Áno, zvýšenie sadzieb by mohlo zapríčiniť krátkodobý pokles akcií, no je nepravdepodobné, že by v aktuálnej situácii spôsobili krízu. Powell už síce naznačil, že sa nachádzame v bubline, no predsa len to nemôže povedať na plné ústa. Každopádne, bolo by už na čase pomaly, ale systematicky túto bublinu znižovať.