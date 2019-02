Fed aj ECB sú pripravené „manažovať“ vývoj na akciových trhoch. Bublina sa tak ďalej nafukuje

05.02.2019 | Patrik Mackových

Zdá sa, že dve najsilnejšie centrálne banky sveta sú odhodlané "ísť si svoje" bez ohľadu na vývoj na trhoch

Počas uplynulých dní sme boli svedkami dvoch zásadných udalostí - vyhlásenia Maria Draghiho aj zasadnutia Fedu. Kľúčovou časťou zasadnutia ECB bol prejav Draghiho, ktorý v prípade, že to ekonomika bude potrebovať, nevylúčil ani opätovné spustenie procesu kvantitatívneho uvoľňovania. Aj keď „tlačenie peňazí“ skončilo len v decembri, už teraz sa uvažuje o jeho možnom opätovnom použití.

Fed počas úprav sadzieb v minulom roku spomenul, že očakáva tri zvyšovania sadzieb v roku 2019. V decembri sa výhľad zmenil na 2x v roku 2019 a o mesiac neskôr, teda predvčerom, sa Fed nechal počuť, že úrokové sadzby sa budú pohybovať v rozmedzí 2,25-2,50 percenta. Dvojité zvýšenie zatiaľ ostáva v hre. V roku 2020 by malo dôjsť k poslednému rastu základnej úrokovej sadzby na 3,1 percenta, pôvodne však toto číslo malo narásť na 3,4 percenta. Trhy však zatiaľ počítajú aj s možnosťou, že Fed nebude v roku 2019 nakoniec zvyšovať sadzby ani raz.

Od najnovšieho rokovania o úrokových sadzbách sa očakávalo, že Fed nezvýši sadzby. Veľmi prekvapivým krokom však bolo, že zostávame v tomto rozmedzí a že situácia sa mení najmä z dôvodu obáv (pokles akcií, obchodná vojna) a pozitívnych dát. Centrálna banka uviedla, že ekonomika USA rastie dobrým tempom a že s ohľadom na ďalší hospodársky vývoj bude veľmi opatrná s nastavením sadzieb do budúcnosti.

Prognóza z decembra 2018 pre rok 2019 je celkom pozitívna. Fed v nej očakáva, že americká ekonomika posilní o 2,3 percenta a inflácia ostane na úrovni 1,9 percenta. Takisto má klesnúť aj miera nezamestnanosti na 3,5 percenta.

Pripomeňme si, čo spravilo zvyšovanie sadzieb koncom minulého roka. Akciové trhy padali za mesiac takmer najstrmšie od veľkej hospodárskej krízy a je logické, že Fed tento krok musel urobiť, aby situáciu upokojil. Dôsledkom bude pravdepodobne ďalší rast akcií a znehodnocovanie dolára. Presne tak trh zareagoval aj po poslednom vyhlásení.

Situácia je tak trochu komická. Vyzerá to tak, že nech už trhy klesnú akokoľvek, je tu ECB a Fed so svojimi nástrojmi, ktoré celú situáciu menia podľa opatrení menovej politiky. Už dávnejšie som spomínal, že tieto inštitúcie majú nástroje na upokojenie, ale aj ďalšie nafúknutie bubliny. A práve to sa teraz deje. Ekonomika rastie už 10 rokov, v druhej polovici 2019 to bude teda najdlhšia rely v histórii. A čo čaká akcie v tomto období? Pokojne sa môže stať, že budú nerušene rásť. Ale je skutočne racionálne investovať do týchto aktív po 10-ročnom ekonomickom raste? Sme svedkami toho, že indexy padnú o 15-20 percent, avšak centrálne banky následne zmenia celú situáciu. Takto sa to môže diať donekonečna. Avšak keď tento scenár raz „padne“, bude to veľmi veľké.

Nulové úrokové sadzby vyhovujú zadlženým krajinám v EÚ, zároveň silné euro obmedzuje export a „robí vrásky“ silným ekonomikám. Napriek tomu zvýšenie úrokových sadzieb Fedom sa v ekonomike ukáže možno až v ďalšom kvartáli. Nechajme sa prekvapiť.