Ešte nikdy nečakali trhy výsledok summitu G20 v takom napätí

28.06.2019 | Patrik Mackových

Celý summit lídrov najsilnejších ekonomík je v tieni stretnutia Trumpa s čínskym prezidentom

Dnes a zajtra (28-29. jún) sa koná najdôležitejšia udalosť tohto mesiaca. Summit G20 v Japonsku. Aj keď summit nebýva zásadnou udalosťou pre finančné trhy, tentoraz je to iné. Napätie a očakávania trhov sa dajú doslova „krájať“.

Dôležité budú rokovania medzi čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Trh dúfa, že sa týmto mocnostiam podarí vytvoriť dohodu, pretože obchodná vojna má negatívny dopad na celý svet.

Nedávno informovala televízia CNBC, že obchodná dohoda je údajne z 90 percent hotová. Odvážne tvrdenie, ktoré sa môže, ale nemusí zakladať na pravde. Najnovšie správy z Číny zase potvrdili minulotýždňovú informáciu z agentúry Bloomberg, že sa oba štáty „pokúsia o "prímerie.

Podľa Zerohedge istý predstaviteľ Trumpovej administratívy povedal, že sa uvažuje o možnom odklade ciel, no zároveň varoval, že zatiaľ nie je nič isté. Po tejto pozitívne ladenej správe však prišla ďalšia od WSJ, ktorá zmenila náladu na trhu. V nej sa uvádza, že prímerie nie je bezpodmienečné, ale namiesto toho čínsky prezident Si Ťin-pching stanoví viaceré podmienky, ktoré by mali USA splniť ešte predtým, než sa začnú rozhovory o dohode.

WSJ uviedlo, že Peking trvá na tom, aby USA odstránili uvalený zákaz obchodu medzi americkými spoločnosťami a čínskym telekomunikačným gigantom Huawei Technologies Co. Inak povedané, Čína požaduje, aby vyškrtli z blacklistu. Čína takisto žiada, aby USA zrušili všetky sankcie voči Huawei. Toto všetko sa deje v situácii, keď posledné dni potvrdili opätovné naštartovanie spolupráce medzi americkými firmami a Huawei, keďže sa nejedná o tak prísne opatrenie zákazu, ako sa prvotne predpokladalo.

Čína si kladie podmienky, aby Trump zrušil už realizované a plánové kroky v obchodnom konflikte. Otázkou však je, výmenou za čo? Pravdepodobne za ekonomický rast oboch krajín.

Či s týmto prístupom bude Trump súhlasiť zatiaľ nie je jasné. Akciové indexy po správe mierne klesali.

Ako sa situácia vyvinie sa zatiaľ nedá odhadnúť. Isté je len to, že v prípade efektívnej dohody medzi týmito dvomi stranami by sa zásadne znížili riziká zhoršenia globálneho rastu a obchodu. A naopak, ako ukazuje graf, obchodná vojna by výrazne poškodila nielen HDP oboch krajín, ale najmä globálny obchod.