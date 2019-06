Bude nám banka platiť za hypotéku? Aj takáto možnosť je stále v hre...

21.06.2019 | Patrik Mackových

Kvôli obavám z globálnej recesie sa do hry môže vrátiť kvantitatívne uvoľňovanie, ale aj záporné bankové sadzby

Americký akciový index S&P 500 testuje svoje predchádzajúce maximá v blízkosti 2 958 USD. Obavy z obchodnej vojny, poklesu globálneho ekonomického rastu a slabej inflácie zapríčinilo očakávanú rétoriku Fedu, ktorý síce v júni sadzby ponechal na nezmenenej úrovni, no prisľúbil, že v prípade pokračujúcich hrozieb uvidíme zníženie sadzieb ako ďalší stimul.

Kvôli slabej inflácii sa polemizuje o obnovení kvantitatívneho uvoľňovania ako ďalšieho stimulu, či už v EU alebo v USA. Výnosy amerických vládnych dlhopisov (10-ročné) celý mesiac klesali, keďže na trhu vládna neistota a očakávalo sa znižovanie sadzieb. Zlato sa aktuálne nachádza na maximách od roku 2013, čo môže byť reakcia na naznačené znižovanie sadzieb zo strany Fedu. Samozrejme, zároveň sa kapitál prelieva do drahých kovov ako bezpečného prístavu. Na trhu sa teda nestalo nič prekvapivé. Slabá inflácia pravdepodobne zapríčiní spustenie kvantitatívneho uvoľňovania QE. Na tieto správy akciový trh zareagoval prudkým rastom. Fed tak opäť zachránil trh po 8 % korekcii, kedy sa začalo eskalovať napätie z obchodnej vojny a zároveň trh očakával rast sadzieb a ďalšie QE. Fed skrátka trhu vyhovel.

Ako to bude teraz v EÚ?

Z tlačovky ECB a Draghiho vyplýva, že urobí všetko, aby zabezpečil ďalší rast a cenovú stabilitu. Jedná sa najmä o infláciu. Ročná miera inflácie v eurozóne spadla na 1,2 percenta v máji (apríl 1,7 percenta). Dnes je opäť veľmi ďaleko od inflačného cieľa ECB v blízkosti 2 percent. Pokiaľ sa situácia nezlepší, tak je veľmi veľká pravdepodobnosť, že uvidíme ďalšie kvantitatívne uvoľňovanie (čiže tlačenie peňazí) a zníženie sadzieb. ECB má nástroje na ovplyvnenie menovej politiky, aj keď ten najväčší v podobe sadzieb už limitovala, keďže sa nachádzajú na rovnej nule. Napriek tomu, ak nedôjde k zlepšeniu situácie a nastal by menší extrém, tak by sme mohli vidieť podobné znižovanie sadzieb ako v Dánsku alebo Švajčiarsku.

Čo môže ešte ECB spraviť?

Medzi ďalšie nástroje, ktorými disponuje a môže ich použiť sú:

Intenzívnejší a efektívnejší forward guidance, teda očakávanie menovej politiky do budúcna

úrokové sadzby na mierne negatívnych úrovniach

pokračovanie v nákupe vládnych dlhopisov,

nákup horšie hodnotených aktív, resp. povolenie nákupu horšie hodnotených aktív

dlhšia doba pri refinančných operáciách

helicopter money.

Niektoré nástroje by sa mali použiť až v extrémnych prípadoch, no napr. už pri niektorých hypotékach v Dánsku môžeme spozorovať záporné sadzby. Nebolo by to skvelé, ak by nám banka ponúkla hypotéku, na ktorej neprerobíme? Jasne že bolo, no nebolo by všetko v najlepšom poriadku, nehovoriac o tom, že ceny nehnuteľností by mohli ďalej rásť.

Dôležitou udalosťou je budúcotýždňový summit G 20, kde by mali rokovať USA a Čína a vyjednávať o obchodnej vojne. Ak by sa situácia aspoň čiastočne vyriešila, tak by sa riziká spomalenia globálnej ekonomiky mohli znížiť, a tým pádom by sa znížila aj pravdepodobnosť znižovania sadzieb napríklad v USA. V opačnom prípade sa môže rozbehnúť kolotoč menových nástrojov centrálnych bánk...