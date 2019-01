Akcie Apple otvorili nový rok prepadom o viac než 6 percent. Dôvodom sú aj zhoršené podnikateľské podmienky v Číne

07.01.2019 | Patrik Mackových

Úvod roka priniesol pokles amerického trhu vinou Apple. Po upokojení trhov zo strany Fedu však prišiel rast.

Akcie spoločnosti Apple zažili jeden z veľkých prepadov na dennom grafe. Jeden z hlavných dôvodov poklesu akcii bol zhoršený výhľad do budúcna, kde podľa najnovších odhadov obrat klesne na 84 mld. USD v prvom štvrťroku, čo je o cca 10 percent menej ako ukazovali predikcie v novembri 2018.

Ďalší z dôvodov prepadu je zverejnenie negatívnych hodnôt čínskeho Cainix Manufacturing PMI. Klasický PMI (The Purchasing Managers Index) zachytáva „podnikateľské“ podmienky vo výrobnom sektore. Keďže tento sektor dominuje v časti HDP, je to dôležitý indikátor, ktorý meria všeobecné ekonomické prostredie, lepšie povedané podmienky v danej krajine. Hodnoty nad 50 predstavujú býčí stav a hodnoty pod 50 medvedí. Prekvapenie sa tak udialo v čínskej ekonomike, ktoré skončilo hlboko pod očakávaniami investorov, teda na úrovni 49,7 (očakávanie bolo 50,1). Nie je to však nič nezvyčajné, v nedávnej histórií Čína zopár krát zopakovala tento vývoj a následne sa dokázala z toho spamätať. Prepad mohla spôsobiť vysoká odchýlka medzi očakávaniami a realitou.

V Číne sa nachádzajú výrobné podniky Apple (ako aj iných svetových gigantov), takže zhoršený výhľad mohol byť prekvapením, čo čiastočne ovplyvnilo aj cenu iných spoločností.

Minulý štvrtok bol špecifický najmä podivuhodným „fail crashom“ viacerých mien, ktorý prispel k poklesu. Špekuluje sa, že niektorí veľkí inštitucionalisti používali hedging (svoje dlhé pozicície na rast Apple zabezpečovali protipozíciou na forexe). Jedná sa najmä o japonský jen, austrálsky dolár a tureckú líru, ktoré zažili „divokú jazdu“, aj vďaka nie tak likvidnému trhu. Investori a obchodníci na burze tak majú o to väčší dôvod presúvať kapitál do „bezpečných prístavov“.

CEO Apple, Tim Cook obvinil Čínu z toho, že spôsobila zhoršený výhľad pre spoločnosť, keďže čínska ekonomika signalizuje známky spomalenia, ktoré boli potvrdené globálnym PMI, ktoré takisto klesá. Zaujímavosťou je, že Tim vychádza verejne s týmito informáciami vrátane obratu v 1Q až v roku 2019, čo je neskoro a je veľmi pravdepodobné, že o očakávaných výsledkoch v 1Q dávno vedel.

Pre zaujímavosť prikladám „insider trading“, teda prehľad, ako s akciami spoločnosti obchodovali manažéri Apple. Tí využili eufóriu a nadhodnotené akcie Applu predávali na historických číslach. Áno, bol medzi nimi je aj TIMOTHY COOK, teda CEO Apple. Jednoznačne tak vedel, že k poklesu príde a určite aj k spomaleniu (aj keď oficiálne nepoznal čísla z čínskej ekonomiky).

Na jeho obhajobu môžem povedať, že to bolo už pred pár mesiacmi a akcie Apple (od svojho vrcholu) klesli o viac než 38 percent. Nie je to nič nezvyčajné, Apple ani z ďaleka nie je jedinou spoločnosťou, robí to tak väčšina firiem, kde manažéri vlastnia a disponujú s akciami (s určitým podielom).

Keď sa spoja zhoršené očakávané výsledky, spomalenie čínskej ekonomiky, ale aj „zatiaľ neznámy – fail crash“ na forexových trhoch, prepad o 6 percent nie je až také markantné číslo. Zaujímavé bude sledovať cenu akcií tejto spoločnosti najbližšie dni.