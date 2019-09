Aj Microsoft podporuje svoje akcie odkupom. Trh tento postup výrazne oceňuje

20.09.2019 | Patrik Mackových

V roku 2019 počet buybackov dosiahol najvyššie čísla za posledné roky. Aj to prispieva k pozitívne nálade na finančných trhoch

Microsoft na tlačovej konferencií oznámil buyback (spätný odkup akcií) v rekordnej výške 40 miliárd dolárov. Napriek vysokej konkurencií najväčších technologických gigantov Microsoft stále zostáva najväčšou spoločnosťou na svete z hľadiska kapitalizácie.

V stredu spoločnosť na tlačovej konferencii oznámila ďalšiu veľkú novinku. Predstavenstvo oznámilo zvýšenie kvartálnej dividendy na úroveň 0,51 USD na akciu, čo predstavuje 11-percentný nárast oproti predchádzajúcemu štvrťroku. Program spätného odkupu akcií Microsoftu nemá dátum ukončenia, môže byť teda kedykoľvek ukončený. Microsoft sa aktuálne obchoduje približne na úrovni 141 USD a na tieto správy reaguje pozitívne s kapitalizáciou približne 1,06-1,08 bilióna USD.

Prečo dochádza k buybackom?

Na túto otázku sa dá odpovedať rôzne. Firmy dôkladne zvažujú spätný odkup svojich akcií, záleží vždy od globálnej ekonomickej situácie, ale aj situácie v konkrétnej akciovej spoločnosti, teda či sa nachádza v recesií, v expanzii alebo či práve prekonala recesiu.

Jedným z hlavných dôvodov môže byť, že akcia je podhodnotená, prípadne sa jedná o „opravu“ finančných ukazovateľov. Inokedy to môže byť motív získania rozhodovacích práv. Takisto medzi ďalšie dôvody môžeme zaradiť situáciu, kedy má firma k dispozícií veľký objem voľných prostriedkov, ktoré nechce reinvestovať napr. z dôvodu neistoty na trhu alebo prehriatosti ekonomiky. Napríklad v aktuálnej ekonomickej situácii, kedy ekonomiky vykazujú známky spomalenia (aj keď rast zostáva stále silný) a pri minimálnej nezamestnanosti firmy nemusia chcieť rozvíjať ďalšie investície.

Firma sa rozhoduje, čo bude pre spoločnosť lepšie, zvýšenie dividend alebo spätný odkup akcií, v akom množstve a pomere. Spätný odkup akcií je viac uprednostňovaný pred zvyšovaním dividend. Je to z dôvodu, že akcionári negatívne reagujú na znižovanie dividend napríklad v čase recesie, keď chce firma získať viac peňazí. Výsledkom takých situácií môže byť veľký cenový pokles. Ak by sa spoločnosť rozhodla zachovať dividendu v prípade recesie, no namiesto toho znížiť vo veľkej miere „buybacky“, cena by pravdepodobne nemusela reagovať tak negatívne.

Buybacky zvyčajne vedú k nárastu ceny akcie, čo je jednoznačne pozitívne pre investorov, preto sa „z dielne“ Microsoftu, ale aj iných gigantov jedná o dobré správy. Na druhej strane by sa tieto prostriedky mohli využiť aj inak a to forme rôznych investícií, zvýšení miezd atď. Akcionári a vedenie spoločnosti však vedia najlepšie, čo si môžu dovoliť a za akých okolností.

Aj tento príklad potvrdzuje, že sa nejedná len o menovú politiku a centrálne banky, vďaka ktorým má dnes trh veľkú podporu. Svojím dielom k optimizmu prispievajú aj akciové spoločnosti. V nasledujúcom grafe vidíme ďalší dôkaz, vďaka čomu akciový trh dnes rastie. Graf ukazuje množstvo buybackov korporátnymi klientmi v Bank Of America Merrill Lynch a buybacky S&P 500. Štatistika jasne potvrdzuje, že v roku 2019 počet buybackov skutočne dosiahol najvyššie čísla za vyznačené obdobie.

Zdroj: Bank Of America Merrill Lynch, BofAML US Equity & Quant Strategy, Haver Analytics