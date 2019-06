Zlato rozbehlo novú cenovú rally. Bude ho striebro následovať?

25.06.2019 | Volf

Ešte pred pár týždňami zlato atakovalo ročné minimá, no v dôsledku amerických sankcií voči Číne a opätovného štartu obchodnej vojny medzi týmito dvoma veľmocami, uplatneniu ciel voči Mexiku, ale aj odstúpeniu USA od jadrovej dohody s Iránom si opäť razí cestu nahor. Spolu so zlatom sa investori uchyľujú aj k bezpečnému prístavu v podobe striebra, ktorého hodnota je však dlhodobo podhodnotená, čo možno sledovať aj pri pohľade na ukazovateľ Gold to Silver Ratio, ktorý atakuje 26-ročné maximum. Aj to je dôvod, prečo sa nákup striebra môže oplatiť.

Počas piatkového obchodného dňa v dôsledku stúpajúcej nervozity na kapitálových trhoch cena zlata prekročila úroveň 1400 USD za uncu a dosiahla tak 6-ročné maximum. Naposledy sa nad touto úrovňou obchodovala v auguste 2013. Stalo sa tak po tom, čo Fed naznačil možnosť zníženia úrokových sadzieb a dolár sa prepadol na trojmesačné minimá. Najvyššia denná hodnota drahého kovu dosiahla okolo 1414 USD. V cenovej rally pokračuje aj začiatkom nového týždňa a počas dnešného (utorkového) obchodného dňa už stihla prekročiť úroveň 1440 USD za uncu, no následne mierne oslabila. Pre porovnanie, ešte v polovici mája sa cena zlata nachádzala okolo 1277 USD za uncu.

Negatívny sentiment na trhu posilňuje aj cenu striebra, ktorého hodnota sa pohybuje okolo 15 USD za uncu, zatiaľ čo pred mesiacom to bolo len 14 USD za uncu. Začiatkom januára sa pritom nachádzala na úrovni 16 USD za uncu. Striebro tak dosahuje oproti zlatu od začiatku roka oveľa slabší výkon, čo odráža nedôveru investorov v rast jeho hodnoty.

Vývoj cien striebra, zlata a hodnoty Gold to Silver Ratio od roku 2007(Zdroj: tradingview.com)

Hoci cena oboch drahých kovov v posledných dňoch posilňuje, pomer zlata ku striebru je najvyšší za viac ako štvrťstoročie. Kým ešte koncom novembra 2018 bol pomer 1:86, v posledných dňoch stúpol až na 1:92, takže za cenu jednej unce zlata je možné kúpiť 92 uncí striebra. Takto vysokú hodnotu dosahoval priemer zlata voči striebru naposledy v januári 1993. Cena striebra sa vtedy následne zotavila aj po zásahu v podobe investície legendárneho Warrena Buffeta a ukazovateľ začal klesať.

Pre porovnanie – vysoké hodnoty pomeru bolo možné sledovať aj počas poslednej krízy. Ešte v decembri 2008 sa ukazovateľ nachádzal na hodnote 1:80 a cena striebra sa pohybovala okolo 11 USD za uncu. Len tri roky po vypuknutí krízy v máji 2011 po tom, čo sa cena striebra v apríli 2011 vyšplhala na svoju historicky najvyššiu hodnotu okolo 48 USD za uncu dosiahol Gold to Silver Ratio najnižšie hodnoty za posledných 10 rokov a nachádzal sa na úrovni 1:31 – v hodnote jednej unce zlata bolo teda možné nakúpiť 31 uncí striebra.

Z vyššie uvedených informácií a aktuálnych dát vyplýva, že cena tohto drahého kovu sa nachádza skutočne nízko. Spoločne s faktom, že je možné recyklovať len približne 15 percent z celkového využívaného objemu striebra v priemysle a pribúdajúcimi negatívnymi správami na trhoch to nahráva v prospech jeho nákupu. Či striebro nakoniec skutočne dokáže využiť svoj potenciál však ukáže až čas.