Venezuela sa snaží vyriešiť problémy pomocou kryptomien

Krízou zmietaná venezuelská ekonomika sa dostáva do úzkych. Vláda potrebuje nahradiť príjmy, o ktoré prišla kvôli americkým sankciám na ropu (predstavuje kľúčový zdroj príjmov krajiny). Vzniknutá situácia ešte prehĺbila hospodársku krízu, je teda logické, že predstavitelia krajiny hľadajú nové možnosti financovania. Podľa informácií agentúry Bloomberg sa črtá možné riešenie v podobe kryptomien. Venezuelská centrálna banka sa momentálne na pokyn štátnej ropnej spoločnosti PDVSA nachádza v testovacej fáze, ktorá má zistiť, či môže držať kryptomeny.

Napriek tomu, že snaha prezidenta Nicolása Madura o spustenie prvej štátnej kryptomeny na svete nevyšla, Venezuela sa evidentne nevzdáva hľadania možností o využitie digitálnych mien, ktoré by krajine mohli umožniť obísť menové reštrikcie. PDVSA chce dosiahnuť, aby mohla posielať digitálne platidlá do centrálnej banky, ktorá by následne mala týmito prostriedkami vyplatiť dodávateľov spoločnosti, teda uhradiť jej záväzky.

Ďalší návrh krajiny hovorí o započítaní kryptomien do devízových rezerv Venezuely, ktoré sa podľa posledných júlových dát z Tredingeconomics.com nachádzajú okolo hodnoty 8,2 miliardy USD, čo znamená úroveň blízko 30-ročných miním. Pre porovnanie, najvyššia hodnota, ktorú sa Venezuele podarilo v devízových rezervách dosiahnuť sa pohybovala na úrovni 42,3 miliardy USD. Devízové rezervy sú pritom kľúčovým faktorom na zabezpečenie likvidity centrálnej banky a realizáciu devízových operácií, okrem iného napríklad obchodné transakcie.

Graf: Vývoj hodnoty devízových rezerv Venezuely od roku 1962.

Keďže Venezuelská centrálna banka ani štátna ropná spoločnosť PDVSA sa k informáciám zatiaľ nevyjadrili, nie je známe ako PDVSA k vlastníctvu bitcoinov a etherea prišla, ani aký objem digitálnych mien by mala vlastniť. Momentálne však bojuje s odstrihnutím od globálnych finančných trhov, pretože veľké finančné inštitúcie nechcú obchodovať so subjektmi podliehajúcimi sankciám. Svedčí o tom aj fakt, že počas minulého mesiaca obdržala firma väčšinu z platby v objeme 700 miliónov USD v čínskych juanoch, keďže bol problém nájsť inštitúciu, ktorá by platby umožnila.

Ak by PDVSA chcela predať kryptomeny na otvorenom trhu, musela by absolvovať registráciu na burze a podrobiť sa hĺbkovému auditu – due diligence. Pri centrálnej banke je pravdepodobnosť vzniku prekážok spojených s platbami kryptomien nižšia a práve tento fakt chce venezuelská spoločnosť využiť. Na druhú stranu, je tu riziko nestability hodnoty kryptomien, ktoré sú vystavené veľkej volatilite.