Úpis akcií Saudi Aramco trvá roky a zatiaľ je v nedohľadne

24.09.2019 | Volf

Keď začiatkom roka 2016 uviedol korunný princ Mohammed bin Salman, že plánuje kótovanie akcií Saudi Aramco (oficiálne Saudi Arabian Oil Company) nadšenie investorov bolo veľké. Lenže odvtedy uplynuli takmer 4 roky a najväčšia ropná spoločnosť na svete stále neuskutočnila primárnu verejnú ponuku svojich akcií. A keď už to konečne vyzeralo nádejne a hovorilo sa o emisii do konca tohto roka, po útokoch dronmi na ropné zariadenia v kráľovstve je možné, že Saudi Aramco svoj úmysel opäť odloží. A to napriek informáciám, ktoré hovorili, že vstup na burzu sa odkladať nebude.

Informáciu o tom, že zástupcovia štátnej ropnej spoločnosti opäť zvažujú odklad dlho očakávaného IPO zverejnil denník Wall Street Journal. V podobnej situácií ide o logický krok, keďže najskôr je potrebné zistiť rozsah škôd, dĺžku opravy aj návratu na pôvodný objem produkcie ropy, ktorá je pre hodnotu spoločnosti pred primárnym úpisom akcií zásadná. Aj keď niektoré zdroje tvrdia, že IPO sa odkladať nebude, zástupcovia spoločnosti sa k situácii zatiaľ oficiálne nevyjadrili.

Podľa pôvodných informácií mala 1 percento akcií na burze v Rijáde zalistovať do konca roka 2019 a ďalšie percento v budúcom roku. V prípade možného odkladu sa však tieto termíny môžu značne posunúť, čo by po predchádzajúcich skúsenostiach a aktuálnej situácii (po útokoch) nebolo ničím prekvapujúcim. Na trhu sa totiž objavila nervozita ohľadom toho, že by sa útoky mohli opakovať, čo by cenu ropy opäť tlačilo smerom nahor.

Svedkami odkladu najočakávanejšieho IPO posledných rokov sme navyše boli aj v minulosti. V lete 2018 sa dokonca objavila informácia o tom, že spoločnosť sa rozhodla prípravy na IPO stopnúť, ale nakoniec bola zástupcami ropnej spoločnosti vyvrátená. Dôvodom, prečo sa kótovanie akcií v minulom roku nakoniec neuskutočnilo boli pochybnosti o hodnote firmy, ktoré spôsobil nedostatok transparentnosti ohľadom veľkosti ložísk ropy v krajine.

Aj keď si kráľovstvo ohľadom kótovania „svojho národného pokladu“ dáva načas, zrušenie celého procesu je len málo pravdepodobné. Jedným z hlavných dôvodov uvedenia spoločnosť na akciový trh je totiž získanie finančných prostriedkov na financovanie projektov, ktoré by zmenšili závislosť krajiny na „čiernom zlate“. S ohľadom na túto skutočnosť len nedávno spoločnosť začala zverejňovať svoje hospodárske výsledky. Prvýkrát uviedla výšku svojho celoročného zisku v apríli tohto roka, keď informovala, že za rok 2018 dosiahla tržby 356 miliárd USD a čistý zisk 111 miliárd USD.

Saudi Aramco má v úmysle kótovať celkovo 5 percent akcií ropnej spoločnosti, pričom má ísť o najväčšie IPO na svete. Oficiálne by hodnota saudskoarabskej spoločnosti, podľa slov korunného princa mala predstavovať približne 2 bilióny USD, no analytici sa prikláňajú k nižšiemu ohodnoteniu na úrovni 1,5 bilióna USD.

Po uvedení akcií na domácom trhu by malo nasledovať zalistovanie aj v zahraničí, pričom sa hovorí najmä o Tokiu alebo Londýne. Každopádne, načasovanie zostáva výhradne v rukách saudskoarabskej vlády.