Tip pre investorov: rekordne rastúci vzácny kov, ktorý však cenovo kolíše

25.11.2019 | Volf

Ródium je šampiónom cenového rastu, spája sa s ním však aj riziko kolísania

V časoch očakávanej krízy sa investori tradične „utiekajú“ ku komoditám z kategórie vzácnych kovov – k zlatu a striebru. Pozornosť investorov v kategórii drahých kovov sa súbežne sústreďuje aj na platinu a paládium, ktorých cena rovnako výrazne rastie. Skutočným rekordérom v náraste ceny medzi drahými kovmi je však ródium, vzácny kov, ktorého hodnota počas poslednej krízy ďaleko prekonala všetky spomínané komodity, keď sa prehupla cez úroveň 10-tisíc USD.

Aj pri zlate sa potenciálne hovorí o rekordnej hranici 10-tisíc USD za uncu ako o odhade potenciálu žltého kovu. Dnes k nej má však zlato veľmi ďaleko. Ródium však už túto métu raz dosiahlo - pred viac ako dekádou. Logicky sa v čase očakávanej ďalšej krízy vynárajú otázky, kam až môže jeho cena vystreliť pri dnešnej hodnote peňazí?

Ešte v roku 2004 sa cena ródia pohybovala na úrovni 500 USD za uncu – len o štyri roky neskôr, v roku 2008, to bolo už 20 x viac. Podobný, niekoľkonásobný rast jeho hodnoty vidíme aj dnes. Čiže v čase, keď sa opäť hovorí o príchode ekonomickej recesie a možnom vzniku krízy. Kým pred štyrmi rokmi sa cena tohto vzácneho kovu pohybovala okolo 600 USD za uncu, v septembri 2018 to bolo už viac ako 2400 USD za uncu.

A dnes, o niečo vyše rok neskôr sa cena tohto drahého kovu podľa údajov z Investing.com pohybuje na cene 5 990 USD za uncu. To znamená zdvojnásobenie predchádzajúcej úrovne len v priebehu jedného roka.

Cenovému nárastu nenahráva len súčasná ekonomická situácia, ale aj fakt, že ródium sa - podobne ako platina či paládium - využíva v katalyzátoroch pre osobné a nákladné automobily. Aj keď automobilový priemysel dnes nezažíva zlaté časy a dopyt na niektorých hlavných trhoch (predovšetkým v Číne) stagnuje, potreba tohto vzácneho kovu pri katalyzátoroch, redukujúcich splodiny, je jednoznačná.

Aktuálne nič nenasvedčuje tomu, že by sa súčasný trend rastu mal do budúcnosti otočiť. História vývoja hodnoty ródia však jasne ukazuje, že jeho cena je veľmi volatilná a podlieha výrazný výkyvom. Tí skúsenejší môžu zvážiť investíciu do tohto drahého kovu, ktorý môže byť zaujímavým oživením portfólia. Netreba však zabúdať na možné riziká, ktoré z tejto investície vyplývajú.