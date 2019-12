Saudi Aramco sa tento týždeň stane oficiálne najhodnotnejšou firmou sveta

09.12.2019 | Volf

Len 1,5 % akcií v primárnom úpise IPO sľubuje výnos vyše 25 miliárd dolárov. Paradoxne, burze v Rijáde rekordné IPO histórie neprospieva.

Medzi investormi sa schyľuje k tzv. primárnemu úpisu akcií (IPO) desaťročia. Uvedenie 1,5 % akcií najväčšej ropnej spoločnosti sveta na burzu prepíše už tento týždeň rekordy. Aj napriek tomu nebude kráľovská rodina v Rijáde pravdepodobne úplne spokojná.

O IPO Saudi Aramco sa hovorí už od roku 2016. Po tom, ako táto doteraz stopercentne štátna ropná spoločnosť získala povolenie uviesť svoje akcie na domácej burze v Rijáde ešte začiatkom novembra, vyskočil súčet objednávok od veľkých investorov až na 60 miliárd USD. To je podľa Financial Times presne suma, ktorú by si z primárneho úpisu akcií chcel získať samotný Rijád. Historicky rekordné IPO však pravdepodobne nevynesie viac ako 25,6 miliardy USD. Teoreticky by podľa informácií agentúry Reuters mohla firma využiť aj tzv. greenshoe opcie, ktoré by umožnili počet upisovaných akcií zvýšiť, čo by umožnilo z IPO získať až okolo 29,4 miliardy USD.

Informácie o záujemcoch o akcie odhaľujú niekoľkých investorov zo strany štátov, ktorí touto investíciou sledujú posilnenie vlastnej regionálnej pozície alebo pozície pri vyjednávaní. Je medzi nimi aj Kuvajt, ktorý avizoval investíciu jednej miliardy USD práve kvôli strategickému významu. Emirát Abú Zabí mal podľa zákulisných informácií ponúknuť 1,5 miliardy USD a investíciu v objeme od 5 do 10 miliárd USD mala zvažovať aj Čína.

Z pôvodného cenového pásma na akciu v rozpätí 30 až 32 saudských rialov (SAR) zostala kvôli enormnému záujmu najvyššia hodnota, čiže 32 SAR. To znamená, že trhová hodnota Saudi Aramco sa po IPO dostane na sumu okolo 1,7 bilióna USD. Tým firma zásadne v hodnote prekonáva doteraz najväčšie verejne obchodované spoločnosti Apple a Microsoft, ktorých hodnota sa aktuálne pohybuje tesne nad hranicou 1 bilión USD. Saudi Aramco v minulom roku dosiahlo zisk 111 miliárd USD, čo z neho spravilo najziskovejšiu spoločnosť na svete. Odhad hodnoty firmy pred IPO hovoril o celkovej hodnote 2 bilióny USD, no aj pri hodnote 1,7 bilióna sa zo Saudi Aramco stane najhodnotnejšia firma sveta.

Uvedenie akcií na trh by sa mohlo podľa predbežných informácií uskutočniť 11. decembra, a to aj napriek nedávnym útokom na ropné zariadenia Abjak a Churas zo 14. augusta 2019, ktoré zapríčinili zníženie ťažby v Saudskej Arábii o 5,7 milióna barelov denne. IPO je kľúčové z hľadiska plánov princa Muhammada bin Salmána, ktorý chce znížiť závislosť saudskoarabskej ekonomiky na príjmoch z ropy a investície využiť do rozvoja neropnej ekonomiky.

Treba však povedať, že eufória z očakávania IPO domácej burze celkovo neprospieva. V posledných dňoch si odpísala celkovo dve desatiny percenta, čo mohlo byť spôsobené tým, že investori sa držali späť, aby si nechali v zálohe kapitál kvôli očakávaniu oznámenia upisovacej ceny Saudi Aramco.