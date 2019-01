Ropa ako posledný úder pre kolaps zdevastovanej ekonomiky Venezuely

31.01.2019 | Volf

Situácia vo Venezuele, ktorá sa zmieta v kríze sa vyostruje. V posledných dňoch krajinu oslabenú hospodárskym poklesom, extrémnou hyperinfláciou, kriminalitou a prudkým prepadom ťažby ropy zasiahlo dvojvládie, ktoré celú situáciu ešte zhoršuje. Po tom, čo parlament neuznal prezidentský mandát Nicolása Madura sa počas protivládnych demonštrácií prehlásil za dočasnú hlavu štátu predseda národného zhromaždenia Juan Guaidó, ktorý chce krajinu viesť do nových volieb. Uznali ho USA, Kanada a viaceré štáty Latinskej Ameriky, kým Európa sa snaží zostať nestranná.

Maduro sa však postu nechce vzdať a využíva ozbrojené zložky, aby si udržal svoju pozíciu. Na jeho strane stojí Čína, Irán a Rusko, ktoré síce nie je príliš naklonené jeho politike, ale podľa informácií z Wall Street Journal ani Guaidóvi. Považuje ho za pešiaka Američanov, ktorí sa podľa názoru ruskej veľmoci pokúšajú o štátny prevrat - čo je z ich pohľadu v protiklade s ochranou ruských záujmov v krajine.

Aby toho nebolo málo, ekonomike na pokraji kolapsu uštedrili ďalší úder aj USA, ktoré v pondelok oznámili sankcie voči venezuelskej štátnej ropnej spoločnosti PDVSA, ktorú ovládajú armádni dôstojníci. Ropa pritom predstavuje kľúčový zdroj príjmov pre štátnu pokladnicu Venezuely.

Spojené štáty zmrazili všetky aktíva, ktoré má PDVSA uložené v amerických bankách. Podľa odhadov amerického ministerstva financií to predstavuje okolo 7-miliárd USD.

Hoci USA nezakázali samotný nákup ropy z Caracasu, zmrazením peňažných prostriedkov z jej predaja príde venezuelská vláda o podstatný zdroj príjmu. Podľa údajov z EIA bol vývoz ropy z Venezuely do Spojených štátov v októbri 2018 na úrovni 17,6 milióna barelov, pričom príjmy z tohto predaja majú predstavovať okolo 80 percent devíz federatívnej republiky, nakoľko podľa vyjadrení bývalého šéfa PDVSA Gustava Coronela pre Infobae za dodávky ropy do Číny a Ruska, veľmoci neplatia, ale znižujú dlh Venezuely voči ich krajinám.

Odstrihnutím od hlavného zdroja financií pre štátnu pokladnicu a najmä armádu sa pravdepodobne USA snažia zatlačiť Madura do úzkej uličky a prinútiť ho k vyhláseniu predčasných volieb. Sankcie totiž môžu urýchliť nalomenie lojality voči jeho osobe a prechod armády na stranu opozície. Armáda k tomuto kroku tento mesiac dostala silnú motiváciu, keďže tamojší parlament schválil zákon, ktorý zaručí amnestiu všetkým vojakom, policajtom aj štátnym úradníkom, ktorí sa k nej pridajú a pričinia sa o obnovenie ústavného poriadku štátu.

Pre USA by bol Madurov koniec výhodný, nakoľko uznali za hlavu štátu Guaidóa a v prípade, že by si Maduro svoj úrad predsa len udržal, ocitli by sa v nepríjemnej situácií. Bez potrebných financií je však pravdepodobné, že jeho vláda neprežije viac ako niekoľko týždňov. Ak by z dlhodobého hľadiska aj naďalej odmietal ustúpiť, uvrhol by štát do situácie, v ktorej by nebolo ako zabezpečiť nákup základných potravín a potrieb obyvateľstva, čím by zdevastovanú krajinu uvrhol do ešte väčšej biedy. Najhorším scenárom by mohol byť štátny bankrot, čo by mohlo mať za následok ešte vyššiu devalváciu tamojšej meny a rast nezamestnanosti.

V dôsledku vážnej situácie venezuelský bolívar voči euru v poslednom období výrazne oslaboval. Kým ešte v januári 2018 mal jeden VEF hodnotu 0,00837 eura, v stredu sa jeho hodnota pohybovala na úrovni 0,00027 eura.