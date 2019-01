Rast čínskej ekonomiky nahlodáva neistota

24.01.2019 | Volf

Čísla ekonomického rastu Čínskej republiky za minulý rok nedávajú tamojším vládnym predstaviteľom veľa dôvodov na radosť. Práve naopak. Podľa najnovšej analýzy tamojšieho štatistického úradu sa v roku 2018 rast hospodárstva pohyboval na úrovni 6,6 percenta, čo je najnižšie za 28 rokov. Pre porovnanie - v roku 2017 bol rast HDP 6,8 percenta.

Kým v roku 2010 sa mohla Čína pýšiť postom druhej najväčšej ekonomiky sveta, no v posledných rokoch tento rozmach postupne spomaľoval a v poslednom roku k tomu výraznou mierou prispela turbulentná obchodná vojna medzi USA a Čínou.

Aj vďaka napätiu medzi krajinami, ktoré sa navzájom neustále bombardovali novými clami v poslednom štvrťroku 2018 medziročný rast čínskej ekonomiky spomalil na 6,4 percenta s poklesom o 0,1 percenta oproti predchádzajúcim trom mesiacom. V praxi to znamená, že bol najslabší od roku 2009, teda obdobia, kedy sa svet nachádzal v globálnej finančnej kríze.

V pozadí postupného zvoľnenia tempa rastu ekonomiky stoja aj slabšie investície, neustále rastúce pôžičky a útlm domáceho dopytu, nehoriac o tom, že spomaľovanie ekonomiky najľudnatejšieho štátu sveta znamená negatívum aj pre globálny hospodársky vývoj. Medzinárodný menový fond v pondelok znížil výhľad rastu svetovej ekonomiky pre rok 2018 na úroveň 3,5 percenta, čo predstavuje pokles o 0,2 percenta oproti minuloročným odhadom.

Obavy z prepadu predaja už oznámili viaceré spoločnosti na čele s technologickým gigantom Apple, ale aj niektorí svetoví výrobcovia automobilov.

Čínsky akciový index Shanghai Composite v dôsledku narastajúce nervozity investorov v pondelok reagoval prepadom a celkovo si do stredy odpísal 1,4 percenta. Stredajší obchodný deň uzavrel na hodnote 2 581 bodov.

S ohľadom na tieto skutočnosti vláda plánuje podniknúť ďalšie potrebné kroky na stimuláciu ekonomiky v podobe zníženia daní a poplatkov za sociálne zabezpečenie, čím chce znížiť zaťaženie malých podnikov. Zároveň chce vytvoriť špeciálne pôžičkové programy a zvýšiť investície do stavebníctva. Napriek tomu sa odhaduje, že rast hospodárstva sa bude pohybovať v rozmedzí 6 až minuloročných 6,5 percenta.

Rozsiahle škrty vo výške okolo 1,3 bilióna jüanov (190 miliárd USD) už čínska vláda urobila v priebehu minulého roka no podľa ministra financií napriek tomu štát dosiahol len plánovanú výšku príjmov v hodnote 18,3 bilióna jüanov (2,7 bilióna USD), zatiaľ čo výdavky sa zvýšili o 8,7 percenta na 22,1 bilióna jüanov (3,3 bilióna USD).

Ďalší vývoj bude závisieť nielen na krokoch samotnej čínskej vlády ale najmä na dohode s USA. Štáty sa koncom minulého roka dohodli na 90- dňovej lehote prímeria, ktorá vyprší 1. marca 2019. Dovtedy má Čína čas na to, aby otvorila svoj trh, zastavila vynucovanie transferu technológií a našla účinný spôsob boja proti krádežiam duševného vlastníctva. V prípade, že krajiny nedospejú k vzájomnej dohode, prezident Donald Trump hrozí, že do platnosti vstúpi zvýšenie ciel z 10 na 25 percent na čínsky tovar, čo by celú situáciu ešte vyhrotilo.

V závislosti od vývoja vzťahov medzi krajinami a jednotlivých vládnych krokov v Číne na podporu ekonomiky bude závisieť do akej miery sa spomalenie tamojšej ekonomiky prejaví v nasledujúcom období. S ohľadom na predchádzajúci vývoj, je možné očakávať ďalší mierny pokles, kým sa jej podarí dosiahnuť určité ustálenie.