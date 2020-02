Pozor na podvody, ktoré so sebou pravdepodobne prinesie polenie bitcoinu

13.02.2020 | Volf

Moment redukcie rýchlosti ťažby kryptomeny budú chcieť využiť rôzni špekulanti

Najočakávanejšou udalosťou roka 2020 na trhu kryptomien bude takzvané polenie (halvening) bitcoinu. Aktuálne všetko nasvedčuje tomu, že tento okamih sa budú snažiť využiť nielen tvorcovia kryptomenových projektov, ale aj špekulanti.

Mnohí po vlaňajších a predvlaňajších pádoch bitcoin odpisovali, tento rok však najstaršia kryptomena chytila ​​druhý dych. Mnoho investorov verí, že tento rok môže byť opäť rekordný. V tomto prípade ide skutočne len o čistú vieru, keďže kryptomenové trhy patria k vôbec najrizikovejším a, ako potvrdzuje história, trhy s digitálnymi menami zažívajú prudké výkyvy.

Na dobrej nálade na trhu sa aj tentokrát budú bezpochyby chcieť zviesť aj mnohí podvodníci. Polenie (halvening) bitcoinu totiž v praxi znamená, že rýchlosť, akou sa bitcoin ťaží, klesne na polovicu. Aktualizácia systému, ktorá nastáva približne raz za štyri roky po vyťažení 210-tisíc blokov bitcoinov, spôsobí od polovice mája nesúlad medzi tempom rastu dopytu a ponuky na trhu s bitcoinami. Práve na tento moment vsádzajú nielen špekulanti, ale aj podvodníci ako rozhodujúci impulz k cenovému rastu. Tento rast sa potom môže preniesť aj na ostatné kryptomeny vrátane lokálnych trhov.

Aktuálne čísla ukazujú, že investori svoje očakávania budúceho rastu ceny bitcoinu premietajú do svojich nákupov už teraz. Po momente tzv. polenia potom, logicky, môžu začať zase vyberať zisky. Tento moment má potenciál akcelerovať pád ďalších kryptomenových projektov. V celej rovnici okolo vývoja cien kryptomien je pritom viac neznámych. Okrem samotnej volatility je známym dlhodobým rizikom pre hodnotu kryptomien predovšetkým možná konkurencia zo strany nejakého nového, ešte atraktívnejšieho projektu. Príkladom je projekt facebookovej libry. Ďalšie riziká sú politické, spojené s prísnejšou reguláciou.

V čase možného prudkého rastu a opäť poklesu bitcoinu sa ukazujú osobitné riziká pre Česko a Slovensko. V oboch štátoch totiž v posledných rokoch vzniklo nemalé množstvo pochybných či dokonca podvodných subjektov, ktoré sa snažia neinformovaným investorom predať bezcenné tokeny. Často fungujú ako takzvaná Ponziho schéma, čiže pyramídová hra s prísľubom vysokých ziskov v krátkom čase. Týmto „obchodníkom so sľubmi“ úlohu veľmi uľahčuje fakt, že kryptomena nie je krytá žiadnou materiálnou hodnotou, ničím hmatateľne overiteľným. Je to v podstate len počítačový algoritmus. A v takom prípade sa dá kúsok kryptomeny jednoducho napodobniť a vyrobiť presvedčivý falzifikát. Preto, ak chce človek ísť do riskantného nákupu kryptomien s cieľom zarobiť na raste, mal by tak robiť iba cez preverených sprostredkovateľov, vlastníkov príslušnej licencie od niektorej z európskych centrálnych bánk. V opačnom prípade riskuje sklamanie ešte predtým, ako jeho investícia dostane šancu reálne niečo zarobiť.