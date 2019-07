IPO Budweiseru v Ázii. Najskôr ošiaľ, potom stopka

15.07.2019 | Volf

Obchod s pivom v globálnom meradle stagnuje, no nie nadarmo sa hovorí, že výnimka potvrdzuje pravidlo. Niektoré časti Ázie patria k takejto výnimke, kde je predaj chmeľového nápoja na vzostupe. A práve tento potenciál lokálneho trhu chcel využiť aj najväčší svetový pivovar Anheuser-Busch InBev, ktorý plánoval vstup svojej divízie Budweiser Brewing Company APAC na honkongskú burzu už 19. júla 2019. V piatok však firma prekvapila trhy oznámením, že potenciálne najväčšie IPO tohto roka sa konať nebude.

V oficiálnom stanovisku uviedla, že rozhodnutie bolo spôsobené „niekoľkými faktormi, vrátane prevládajúcich podmienok na trhu.“ Pre ilustráciu - v piatok sa situácia na hongkonskom akciovom trhu takmer nezmenila a obchodovalo sa v blízkosti historických maxím. Je však možné, že s ohľadom na spomaľovanie globálnej ekonomiky, obchodné napätie medzi USA a Čínou a oznámenie americkej centrálnej banky Fed o tom, že do konca júla s najväčšou pravdepodobnosťou znížia úrokové sadzby vedie spoločnosť k obavám, že po maximách, ktorými sme v poslednom období svedkami sa môže na trhu blížiť výrazná korekcia.

Firma chcela prostredníctvom primárnej emisie na honkongskej burze získať až 9,8 miliardy USD. Podľa detailov emisie, o ktorých informovala agentúra Reuters mala divízia spoločnosti predať 1,6 miliardy akcií za cenu 40 až 47 HKD (honkongský dolár) za kus. To by aj v prípade dolnej hranice stanoveného cenového rozpätia firme prinieslo zisk 8,3 miliardy USD.

To by znamenalo, že Budweiseru sa mohlo podariť prekonať sumu 8,1 miliardy USD, ktorú začiatkom mája pri vstupe na newyorskú burzu NYSE získal prevádzkovateľa alternatívnej taxislužby Uber Technologies. Zároveň by to znamenalo najväčšiu verejnú ponuku akcií v tomto roku. Hovorca spoločnosti Anheuser-Busch InBev sa však k týmto zverejneným informáciám Reuters odmietol vyjadriť.

Cieľom predaja akcií divízie malo byť zníženie dlhu spoločnosti Anheuser-Busch InBev, ktorý sa po kúpe najväčšieho konkurenta SABMiller v roku 2016 zdvojnásobil. Podľa údajov z macrotrends.net dosiahol v roku 2018 výšku viac ako 105 miliárd USD.

Graf: Vývoj dlhu Anheuser-Busch InBev v priebehu posledných 5 rokov

Počas posledných desiatich rokov od vzniku spoločnosti je predaj Anheuser-Busch InBev poháňaný hlavne smädom ázijských spotrebiteľov. Tí však v porovnaní s Američanmi alebo Britmi ročne minú na pivný nápoj menej. Podľa údajov z Euromonitor International 2018 data - kým v USA nechá zákazník za pivo v obchode okolo 316 USD v Ázii je to necelých 67 USD ročne, no pre porovnanie - v Číne sa Budweiser podľa odhadov predáva približne za cenu 2,5 piva. Navyše Anheuser-Busch InBev je najväčším medzinárodným pivovarom na čínskom trhu s podielom 16,3 percenta.

Divízia Budweiser Brewing Company APAC, ktorá mala byť predmetom IPO zahŕňa viac ako 50 značiek v Ázií a Tichomorí a predaj jej akcií by predstavoval podporu aj pre honkongskú burzu, kde sa mal uskutočniť, nakoľko tento rok za primárnymi emisiami amerických náprotivkov NYSE a Nasdaq zaostáva.