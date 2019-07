Investičná bublina v podobe akcií Boeingu spľasla

23.07.2019 | Volf

V priebehu minulého týždňa zasiahla akcie spoločnosti Boeing správa, že lietadlá 737 Max, ktoré boli vyradené z prevádzky kvôli chybe softvéru a dvom leteckým nehodám, zrejme nebudú môcť lietať až do roku 2020. Akcie firmy, ktoré od vypuknutia škandálu značne oslabili reagovali ďalšou miernou korekciou. Odpísali si 0,8 percenta a klesli na hodnotu okolo 362 USD za akciu. V červených číslach vkročili v predobchodnej fáze aj do záveru týždňa po tom ako firma oznámila, že kvôli problémom spojeným so škandálom si odpíše 4,9 miliardy USD.

Pred začiatkom obchodovania v reakcii na zverejnenú informáciu akcie firmy v piatok strácali 2,3 percenta. Obchodný deň však nakoniec uzavreli v zelených číslach na hodnote okolo 377 USD za akciu. Dôvodom posilnenia bola zrejme informácia o tom, že firma počíta so skorším ako bol odhadovaný návrat lietadiel 737 Max do prevádzky, čo upokojilo investorov. Podľa predpokladu Boeingu odštartuje schvaľovanie návratu strojov regulátor už začiatkom štvrtého štvrťroku.

Spoločnosť musí čeliť nárokom na kompenzáciu za zrušené lety, ktoré vznikli po odstavení problematických strojov. A práve na to použije vyššie spomínanú sumu, ktorú si odpíše v druhom kvartáli 2019, čo znamená, že príjmy a zisk spoločnosti pred zdanením klesnú o 5,6 miliardy USD. Celkové hospodárske výsledky však firma zverejní až 24. júla.

Po prepuknutí informácie o havárii lietadla v Etiópii začiatkom marca sa hodnota akcií pohybovala na úrovni okolo 440 USD za akciu. Po zverejnení správ, že nielen lietadlo v Etiópii, ale aj v Indonézii, kde zahynulo spolu 346 ľudí, havarovali kvôli softvérovej chybe strojov spoločnosti Boeing následne prudko strácala na cene. Na najnižších úrovniach sa akcie obchodovali v polovici mája, kedy cena dosahovala okolo 337 USD za akciu. Celkovo sa hodnota spoločnosti na kapitálových trhoch od marcovej nehody prepadla o viac ako 16 percent.

Aj keď to momentálne vyzerá tak, že akcie Boeingu majú to najhoršie za sebou nemusí to byť nevyhnutne pravda. Jej vyhliadky do budúcna zatiaľ nevyzerajú príliš pozitívne.

Problémový model 737 Max je totiž pre firmu kľúčový. Tvorí až 43 percent dodávok, ktoré v prvom polroku 2019 klesli o 37 percent. V praxi to znamená, že firma sa musí vyrovnať nielen s vysokým odškodným pre aerolinky, ktorým spôsobila prevádzkové ťažkosti, ale aj s tým, že nové objednávky na model sú mizivé. Ak Boeing čo najskôr tento problém nevyrieši, trhová hodnota firmy môže spadnúť oveľa výraznejšie než bol prepad, ktorého sme boli svedkami v posledných mesiacoch.

Taktiež treba vziať do úvahy fakt, že Boeingu rastú výdavky na výskum a vývoj kvôli náprave chybného softvéru, ktorého následkom boli spomínané letecké nešťastia. Federálny úrad pre letectvo (FAA) našiel koncom júna ďalšie potenciálne problémy, ktorých odstránenie by malo trvať približne do septembra. Ak sa firme nepodarí dovtedy problémy odstrániť a dostať stroje čo najskôr späť do prevádzky, môže to znamenať ďalšie dodatočné náklady na odškodnenie zasiahnutých aeroliniek a celkové prehĺbenie momentálnej „krízy“ spojenej s nedôverou investorov a verejnosti voči firme.