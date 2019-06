Budúcnosť elektrobatérií predstavuje grafén

12.06.2019 | Volf

Svetový energetický priemysel neustále napreduje a spolu s rastúcim počtom automobilov na elektrický pohon, e-bicyklov, smartfónov a vývojom solárnej energie rastie aj potreba zlepšovania technológií batérií. Posledných 25 rokov sa v tomto smere drží na čele lítium-iónová batéria, ktorá dokáže vtesnať veľké množstvo energie v malom priestore. Podľa výskumnej spoločnosti CCS Insight lítium-iónové batérie a súvisiace technológie nabíjania dosahujú svoje obmedzenia a vytvorila sa tak potreba hľadať alternatívne technológie. Jednou z nich je napájacia jednotka založená na graféne.

Samsung v októbri 2018 dokončil vývoj takzvaných grafenových batérií a predpokladá sa, že do mobilných telefónov by sa mohli dostať už v priebehu tohto roka. Keďže lítiové batérie už niekoľko rokov narážajú na energetické limity, ich vývoj sa nezadržateľne spomaľuje. Nové grafenové batérie od známeho výrobcu telefónov, ktorých technológia je založená na „guličke“ majú mať až o 45 percent vyššiu kapacitu a dobíjať sa 5-krát rýchlejšie ako klasické lítiové.

Ďalšou výhodou grafénu je, že materiál starne pomalšie ako lítium a batérie sú ľahšie. Batérie majú 100-násobne lepšiu elektrickú vodivosť ako meď a elektróny sa cez grafén pohybujú 140-krát rýchlejšie ako prostredníctvom silikónu.

Pri zavedení masovej výroby budú grafenové akumulátory lacnejšie na výrobu, bezpečnejšie a ekologickejšie ako ich predchodca, nakoľko pri prípadnom zlyhaní kontrolných mechanizmov nevzplanú. Časové, finančné a výskumné úsilie sa momentálne zameriava najmä na konkrétne aplikácie s cieľom urýchliť rast trhu s grafénom. Podľa predbežných údajov zo Statista.com dosiahol len v USA v roku 2016 hodnotu 9,1 milióna USD a predpokladá sa, že do roku 2024 to bude 58,9 milióna USD. Globálny trh s grafénom by podľa výsledkov štúdie s rovnomenným názvom z roku 2017 mohol do roku 2025 dosiahnuť hodnotu miliardy USD.

Trhová hodnota grafénu v Spojených štátoch od roku 2016 do roku 2024 (v miliónoch amerických dolárov), Zdroj: Statista.com

Grafén je základnou súčasťou grafitu, ktorého globálna cena sa odvíja na základe veľkosti vločiek a ich čistoty. Očakáva sa, že cena veľkých grafitových vločiek dosiahne do roku 2020 1 165 dolárov za metrickú tonu, zatiaľ čo v roku 2016 to bolo 996 USD za metrickú tonu.

Spolu s rozšírením využiteľnosti grafénu rastie aj záujem investorov o spoločnosti zaoberajúce sa jeho výrobou, či spracovaním. Napríklad akcie austrálskej spoločnosti First Graphene Limited vzrástli od januára tohto roka o 59 percent a momentálne sa pohybujú na hodnote 0,27 AUD (0,19 USD). Naopak akcie japonskej spoločnosti Showa Denko KK, ktorá je lídrom v tomto segmente od začiatku roka klesli, no za posledné tri roky si pripísali celkovo 226 percent a momentálne sa nachádzajú na hodnote 3 140 JPY (29,3 USD).