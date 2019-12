Čínskych turistov vo svete postupne ubúda, turistické destinácie pocítia výrazné straty príjmov

02.12.2019 | Volf

Čína sa za posledné dve desaťročia "preklopila" z obchodného prebytku do deficitu. K tomu sa pridáva ďalší problém: znižovanie výšky úspor.

Pomalší rast celosvetovej ekonomiky prináša so sebou v jednotlivých krajinách aj zmeny v spotrebiteľskom správaní. Možno pre mnohých prekvapujúco je jedným z najvýraznejších príkladov Čína. Číňania postupne prestávajú míňať významnú časť úspor v zahraničí, ako tomu bolo posledných niekoľko rokov. Najviditeľnejšie tento trend zasiahol luxusnú americkú značku Tiffany. Je regulárnou otázkou, do akej miery táto situácia ovplyvnila rozhodnutie vedenia firmy súhlasiť s predajom francúzskemu gigantu LVMH.

Medzinárodný menový fond odhaduje, že v najbližších dvoch rokoch by mala čínska ekonomika dosahovať obchodný deficit. Kým od roku 2001 sa krajina pýšila obchodným prebytkom, po finančnej kríze v roku 2008 tento začal postupne klesať. Momentálne sa pohybuje v blízkosti nuly.

Najsilnejším dôvodom tejto zmeny je prudký rast turizmu domáceho obyvateľstva v dôsledku rastu bohatstva strednej vrstvy. Podľa dostupných údajov vzrástol počet čínskych obyvateľov cestujúcich do zahraničia medzi rokmi 2008 až 2018 zo 46 na 162 miliónov, čo predstavuje nárast okolo 252 percent. Vyústením tohto trendu bol v uplynulom roku deficit tohto segmentu vo výške 250 miliárd USD.

Iným faktorom, ktorý hrá takisto rolu, je pozícia Číny ako aktuálne najväčšieho exportéra tovarov na svete. Podiel jej vývozu na globálnom exporte dosiahol podľa World Trade Organization v roku 2017 takmer 13 percent. Pre porovnanie, v roku 2001 to boli 4 percentá. Mzdy v krajine však nestačili napriek postupnému rastu držať tempo s exportom a viedli skôr k prudkému rastu úspor domácností, ktoré sa podľa údajov z OECD zvýšili z 28,2 percenta v roku 2000 na 39 percent v roku 2010. Lenže populácia v krajine starne, tým pádom sa tento trend mení: ľudia začínajú míňať viac ako nasporia, čiže výška úspor aktuálne klesá. Posledné čísla hovoria o 36,10 percenta v roku 2016.

Graf: Vývoj miery úspor domácností v Číne v jednotlivých rokoch.

V deficite sa nachádza aj sektor služieb a postupne klesajú aj prebytky v sektore obchodu s tovarom.

Medzinárodný menový fond predikuje, že obchodná bilancia Číny by sa mala v nasledujúcich dvoch preklopiť do mierneho obchodného deficitu. To môže mať vplyv aj na globálnu ekonomiku, ktorá momentálne funguje „v očakávaní“ recesie. Súbežne s poklesom čínskych úspor je vysoko pravdepodobné, že klesne aj počet čínskych turistov v zahraničí, čím sa zníži prílev ich kapitálu do ostatných krajín, vrátane Spojených štátov.

Odhady rastu čínskej ekonomiky zo strany Medzinárodného menového fondu hovoria o korekcii z pôvodných 6,6 percenta v minulom roku až na 5,8 percenta v roku 2020.

Čína zároveň v posledných rokoch zvyšuje svoj verejný dlh, ktorý je najvyšší za 25 rokov. Kým ešte v roku 2010 sa pohyboval na úrovni 33,7 percenta HDP, za rok 2018 hovoria dáta o výške 50,50 percenta HDP.

Graf: Percentuálny nárast výšky verejného dlhu Číny voči HDP krajiny v priebehu 25 rokov.