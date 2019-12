Britská libra posilňuje a oslabuje podľa toho, ako sa Johnson vyspí

21.12.2019 | Volf

Dohoda s EÚ sa zdá byť na dobrej ceste, optimizmus však tradične kazia Johnsonove eskapády

Po tom, čo uplynulý týždeň vyhrali predčasné britské parlamentné voľby konzervatívci na čele s Borisom Johnsonom ovládla trhy eufória. Pre krajinu to totiž znamená odchod z Európskej únie s dohodou, čím sa konečne vyjasnila neistota okolo brexitu. Britská libra v reakcii na výsledky stúpla na hodnotu 1,3411 USD. Len pár dní po voľbách však mena spadla blízko k predchádzajúcim úrovniam. Dôvod: oznámenie Johnsona, že plánuje legislatívne vylúčiť predĺženie prechodného obdobia, ktoré ma trvať do 31. januára 2020.

Kým po voľbách stúpla hodnota menového páru GBP/USD z hodnoty 1,3074 na 1,3494, čo predstavuje rast o 3,2 percenta, v prvej polovici tohto týždňa sa prepadla do červených čísel.

Dôvodom oslabenia meny, ktorá si odpísala tri percentá a počas stredajšieho obchodného dňa sa pohybovala okolo úrovne 1,3082 USD, bolo oznámenie, že nový britský premiér chce legislatívne ukotviť, aby nebolo možné predĺžiť dobu odchodu Británie z Európskej únie o ďalšie obdobie.

Menový pár si odpisoval z hodnoty aj počas štvrtkového obchodného dňa, kedy sa prepadol na úroveň 1,3016 aj v dôsledku nervozity z piatka 20. decembra, kedy má byť návrh zákona predložený Dolnej snemovni britského parlamentu. V prípade, že návrh parlamentom prejde a dohoda o odchode Británie nebude schválená do konca januára, do hry by sa opäť mohla dostať aj možnosť tvrdého brexitu. Zástupcovia EÚ sa však jasne vyjadrili, že urobia všetko pre to, aby bola dohoda uzavretá, čo môže mať značný vplyv na ďalší vývoj hodnoty britskej meny.

Na hodnotu libry môžu mať z dlhodobejšieho hľadiska vplyv aj rokovania medzi Britániou a USA. Spojené štáty majú záujem o vytvorenie obchodnej dohody s Britániou. Rokovania sa však nikam nemôžu pohnúť, kým je ostrovný štát súčasťou EÚ. Ak by sa po dokončení brexitu podarilo dohodu uzavrieť, hodnota meny by mohla posilňovať.