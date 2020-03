Akcie najväčších firiem sveta stratili desiatky percent. Dnes sú opäť na rastovej krivke, otázka však znie dokedy

27.03.2020 | Volf

Doterajšie prepady išli na vrub paniky okolo koronavírusu. Ďalší možný prepad však môže prísť kvôli reálnych číslam – prepadu predaja.

Väčšina odborníkov predpokladá, že veľké značky majú najväčšie výpredaje už za sebou a budú rásť. Avšak až vývoj v ďalších týždňoch ukáže, či je to skutočne tak. Prepady uplynulých týždňov totiž spôsobila najmä panika okolo koronavírusu. Avšak ďalší prepad by mohol prísť už čoskoro po zverejnení hospodárskych výsledkov.

Výrazné prepady ceny akcií neobišli ani najväčšie technologické spoločnosti ako Amazon, Apple a Microsoft. V porovnaní s cenovými vrcholmi vo februári sa akcie spoločností prepadli o desiatky percent.

Akcie Amazonu mali na burze ešte 19. februára hodnotu 2 170 USD. Po tom, ako naplno prepukla obava z koronavírusu a spustili sa celý rad opatrení s dopadom na jednotlivcov aj celú ekonomiku, sa hodnota najväčšieho internetového obchodu prepadla úvodom marca na 1 676 USD za akciu. To bol pád o výrazných 22,76 percent. Dobrou správou pre Amazon však je, že dopyt po službách počas posledných týždňov výrazne rastie. Amazon sa preto rozhodol navýšiť počet zamestnancov o 100-tisíc. Optimistický výhľad však môže narušiť problém so subdodávateľmi, ktorí v dôsledku koronavírusu 19 postupne zastavujú výrobu. Hodnota spoločnosti sa počas včerajšieho obchodného dňa pohybovala na úrovni 1916 USD za akciu.

Microsoft Corporation sa tiež nevyhol prepadom. A to výrazným. Ešte 19. februára stála akcia 187 USD, no v polovici marca spadla na 135 USD. To je prepad o priepastných 28 percent. Aj napriek tomu si Microsoft udržal trhovú kapitalizáciu nad jeden bilión USD. Posledné dni mierneho oživenia finančných trhov priniesli rast aj Microsoftu. Vo štvrtok už akcie vzrástli na 152 USD a trhová hodnota firmy sa dostala na 1,15 bilióna USD.

Najväčší prepad z gigantov zaznamenal výrobca populárnych smart telefónov Apple, ktorého hodnota sa od 19. februára do 23. marca prepadla o 30 percent na 224 USD za akciu. Odvtedy však akcie smerujú opäť nahor a vo štvrtok sa obchodovali za 252 USD za akciu. Trhová kapitalizácia Apple je tak späť nad magickou hranicou bilióna dolárov (aktuálne 1,09 bilióna USD). Podobným vývojom si prešli v posledných dňoch aj Google a Facebook.

Kým doterajší pokles išiel najmä na vrub paniky okolo koronavírusu, pred dverami by mohol byť ďalší už z vážnejších dôvodov. Konkrétne, pokles spotreby sa u niektorých digitálnych gigantov môže prejaviť horšími hospodárskymi výsledkami. A to by bol nový impulz na ďalší pokles.