Cena kávy je na minimách, no v obchodoch si priplácame

31.05.2019 | Volf

Ešte začiatkom roka 2019 pretrvávali obavy z dopadov sucha na úrodu kávy, no koncom januára sa situácia zlepšila, keď sa počasie v Brazílii umúdrilo. Cena kávy mierila aj naďalej dole a začiatkom mája sa nachádzala na najnižšej hodnote od obdobia poslednej finančnej krízy. Množstvo producentov bolo dokonca nútených predávať ju na hranici výrobných nákladov. Na cenovkách pultov v slovenských obchodoch však káva nezlacnela.

Cena kávy arabica dosiahla nové minimá, keď sa dostala pod hranicu 90 dolárových centov za libru, čo bola úroveň nižšia ako počas poslednej krízy v roku 2008, kedy sa cena držala nad hranicou 1 USD za libru. V posledných dňoch však cena mierne posilnila a dostala sa na 96 dolárových centov za libru.

Cena robusty klesla začiatkom mája na úroveň okolo 1270 USD za tonu ale následne sa odrazila od dna a momentálne sa obchoduje okolo 1372 USD za tonu. Pre porovnanie - ešte začiatkom januára 2019 sa pritom obchodovala okolo hodnoty 2160 USD za tonu.

Za nízkou cenou stojí viacero faktorov. Keďže dopyt je viac menej stabilný, rozhodujúca je ponuka, ktorá vďaka dobrému počasiu rastie, prevyšuje dopyt a vytvára prebytky komodity v dôsledku čoho sa zvyšujú svetové zásoby.

Na cenu tlačí stúpajúci kurz amerického dolára voči brazílskemu realu. Kým ešte začiatkom januára sa menový pár USD/BRL pohyboval na hodnote 3,6804 momentálne je to už 3,9747, čo predstavuje posilnenie dolára o 8 percent.

Globálna produkcia kávy by podľa údajov amerického ministerstva poľnohospodárstva, ktoré monitoruje svetový vývoj úrody, mala v sezóne 2018/2019 dosiahnuť o 11,4 milióna žokov (1 žok- 60 kg) viac ako v predchádzajúcej sezóne, ktorá bola rekordnou. Celková produkcia by mala podľa odhadov činiť 171,2 milióna žokov, pričom v Brazílii, ktorá je najväčším producentom by sa mohlo zožať okolo 58 miliónov žokov.

Svoj výhľad na prebytok komodity v sezóne 2018/2019 až o 20 percent zvýšila aj Medzinárodná organizácia kávy.

Nízka cena komodity sa však na pultoch obchodov neprejavila. Práve naopak, za posledných 5 rokov zdražela o 10 percent. Podľa údajov zo Štatistického úradu SR zaplatili Slováci v Apríli 2014 za 250 gramov štandardnej zmesi praženej kávy 2,76 EUR, kým v Apríli 2019 to bolo 3,05 EUR. To isté platí v prípade instantnej kávy, ktorej cena za to isté obdobie vzrástla o viac ako 2 percentá na 4,22 EUR za 100 gramov.

Predikovať vývoj ceny poľnohospodárskych komodít vrátane kávy z dlhodobého hľadiska je však takmer nemožné, keďže je prudko závislá na počasí. Ak by jej trhová cena ešte klesala, mohla by sa dostať až pod hranicu výrobných nákladov, čo by pravdepodobne viedlo k tomu, že množstvo producentov a pražiarní by sa dostalo do insolvencie, prípadne by bolo nútených prevádzku celkom ukončiť. Menej spracovateľov, ktorí budú schopní produkovať menej kávy by tak viedlo k obmedzeniu ponuky a k následnému nárastu ceny komodity.

Obrat klesajúceho trendu však môže spôsobiť aj výraznejšie oslabenie dolára alebo posilnenie brazílskeho realu, či zhoršenie počasia a oslabenie predpokladanej úrody, keďže cena je do značnej miery závislá najmä na výnosnosti kávovníkov. Nízke ceny kávy tak môžu byť čoskoro minulosťou a v najbližšom období by sme mohli očakávať skôr rast ceny, ktorá počas posledných ôsmych rokov v prípade oboch obchodovaných druhov komodity klesala. Ako sme mohli pozorovať v posledných dňoch je pravdepodobné, že už dosiahla dno, od ktorého sa odrazila a momentálne opäť posiluje.